México

Gilberto Mora cumple la mayoría de edad: el salto de la Liga Mx a Europa se pone en marcha

La joya del Club Tijuana vivió un debut soñado con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y ahora con 18 años apunta al futbol élite del viejo continente

Un hombre vestido con la camiseta verde de la selección de México levanta la mano derecha y sonríe en un estadio.
El joven promesa de la Selección Mexicana se perfila para competir en el futbol de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El futuro cambiará para Gilberto Rafael Mora Zambrano a partir de este miércoles 14 de octubre del 2026. La promesa de la Selección Mexicana de Futbol celebra sus 18 años de edad tras una Copa del Mundo inolvidable durante el mes de junio con el Tricolor absoluto.

Cumplir la mayoría de edad elimina, en principio, el impedimento reglamentario para que Gil Mora haga maletas y sea transferido a un equipo de alta gama en el continente europeo al seguir destacando en la Liga Mexicana con los Xolos del Club Tijuana.

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Morita nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su relación con el futbol surgió en casa. Es hijo de Gilberto Mora Olayo, exfutbolista profesional que jugó, entre otros equipos, con Jaguares de Chiapas, Toluca FC, Club Puebla, Veracruz y Xolos de Tijuana, donde ahora se desempeña como auxiliar técnico.

Gilberto Mora padre se encontraba ligado a Jaguares de Chiapas cuando nació su hijo. La familia se mudó a Tijuana cuando el antes mediocampista se incorporó al proyecto de los Xolos del Club Tijuana, primero como jugador en la llamada Liga de Ascenso a Primera División y luego en las fuerzas básicas del club.

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Hombre joven con camiseta roja y negra, pantalones cortos negros, rostro sudoroso y boca abierta en un campo de fútbol con público borroso de fondo.
Gilberto Mora celebra el gol de Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio padre ha contado que Gil Mora mostró interés por la pelota antes de sus primeros pasos. En su infancia acompañaba a su padre a estadios, entrenamientos y vestidores. Tal como la historia ficticia de Oliver Atom, protagonista de los Súper Campeones, el balón se convirtió en el mejor amigo de Gilberto Rafael Mora Zambrano, aunque su familia buscó que el proceso no fuera acelerado de forma excesiva.

Mora nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero creció y se formó como futbolista en Tijuana. Tras pasar cerca de una década en la frontera norte, el mediocampista de Xolos afirmó en una entrevista que se siente “más tijuanense”, aunque también ha expresado orgullo por sus raíces chiapanecas.

El camino de Gilberto Mora rumbo a debutar en la Liga Mx

Gilberto Mora, Selección Nacional
El futbolista de Xolos debutó con 15 años y ahora ya es mayor de edad. Foto: IG@gil_morita IG@xolos

Antes de consolidarse con el equipo absoluto de los Xolos del Club Tijuana, Gil Mora Zambrano jugó en la Liga Menor de la Jauría. Sus primeros entrenadores lo recuerdan como un niño de baja estatura, pero con control de balón, coordinación y lectura del juego por encima del promedio de su categoría.

Su formación transcurrió entre la Liga Menor y el Centro de Iniciación Xoloitzcuintles. Morita ingresó a las estructuras de Tijuana y avanzó por las divisiones inferiores con severa rapidez. En la temporada 2023-24 estuvo en el club de la Sub-16 y en la siguiente campaña ya trabajaba con la primera escuadra, como oponente en partidos de práctica durante la gestión del colombiano Juan Carlos Osorio.

Su padre y los responsables de Fuerzas Básicas del Club Tijuana señalaron que el objetivo era adelantar etapas por el talento de Gilberto Mora, sin exponer a una carga excesiva. A sus 15 años, el mexicano ya había pasado por selecciones nacionales dentro de las categorías: sub-15, sub-16 y sub-17, en esta última llevó la capitanía pese a su corta edad.

Un 18 de agosto de 2024, el nombre de Gilberto Rafael Mora Zambrano entró en la historia del Club Tijuana y de la Liga Mx, al convertirse en el jugador mexicano más joven de los Xolos en debutar en la Primera División, con 15 años y 10 meses.

Club Santos Laguna es visto como la primera escuadra nacional que enfrentó Gil Mora en un duelo oficial del máximo circuito. En ese tiempo, el joven futbolista portaba tres dígitos en la espalda y fue elegido por el colombiano, Juan Carlos Osorio, para cumplir el sueño de jugar en el balompié mexicano.

Un joven futbolista en uniforme rojo y negro con el número diez sonríe y apunta hacia arriba en un campo de juego, con vallas publicitarias y público difuminado al fondo.
El mexicano marcó un golazo ante el campeón de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morita sumó sus primeros minutos en el Torneo Apertura 2024 de la Primera División Mexicana. El Profesor Osorio decidió que el mediocampista entrara en el lugar de Efraín Álvarez al 72’, firmando una asistencia en el tiempo de compensación para el gol de Jaime Álvarez.

Dos partidos posteriores, Gilberto Mora recibió su primera titularidad ante los Esmeraldas del Club León, logrando ser el futbolista más joven en iniciar un partido de la Liga Mx, con 15 años y 320 días. Aquella noche fue aún más especial porque celebró su primera anotación con el Club Tijuana absoluto.

La formación de Gilberto Rafael Mora Zambrano en los Xolos del Club Tijuana le permitió escalar de categoría. Al ser figura en la sub-19, Juan Carlos Osorio lo llamó para jugar en el primer equipo, donde actualmente lleva el número “10″, el más importante en el futbol profesional.

Debut de Gilberto Mora en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana de Futbol a ser el nuevo “10″ del Tricolor

Un jugador con la camiseta verde número 19 de México levanta sus manos para aplaudir en la cancha de un estadio.
Logra este hito tras batir récords en el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso de Gilberto Mora Zambrano al dorsal ″10″ del Tri Mayor es la máxima carga simbólica de su joven trayectoria a nivel selecciones. En el Mundial 2026, el chiapaneco hizo historia a sus 17 años al disputar cuatro partidos de la última edición, frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra.

Su titularidad en fase de grupos le valió ser el segundo jugador más joven en empezar de inicio, quedando detrás de 0´Rei Pelé (1940-2022). Su actuación en el Mundial de la FIFA 2026 disparó el valor de mercado de Gilberto Rafael: pasó de los 10 a 25 millones de euros, un incremento del 150% y, además, se transformó en el jugador más caro en la historia de la Liga Mexicana.

En la nueva era de Rafael Márquez Álvarez como DT de la Selección Mexicana, merecidamente Gilberto Mora asumió la responsabilidad de traer en la espalda la camiseta número “10″ como seleccionador y, en su primer partido al frente del Tri, ante Colombia el 26 de septiembre de 2026, Mora usó por primera vez el número 10 de México.

En ese encuentro anotó el empate 1-1. Con 17 años y 347 días, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Selección Mexicana. El número “10″ no supone todavía que sea un titular indiscutido ni el líder absoluto del ciclo, pero sí representa la confianza que el nuevo cuerpo técnico deposita en él como conductor ofensivo.

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