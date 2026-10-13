César Merlo aclara si ya está arreglado el fichaje de Gilberto Mora en Europa

El "Loco" Abreu aclaró cuál es la situación de Gilberto Mora por una lesión que no le ha permitido regresar a las canchas (REUTERS/Arafat Barbakh)

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Gilberto Mora no tiene una venta cerrada para continuar su carrera en Europa, pese a los rumores que surgieron tras su primer gol con la Selección Mexicana ante Colombia.

Las versiones apuntaban a que el futbolista de los Xolos de Tijuana podía anunciar su fichaje por un club “Grande” del Viejo Continente el día de su cumpleaños.

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El periodista especializado en el mercado de pases César Luis Merlo desmintió que exista un acuerdo para la salida del joven mexicano. Durante el podcast, Pláticas del Mal, Merlo sostuvo que, hasta el momento, ningún equipo presentó una propuesta formal.

“No, no. El 14, la información que tengo yo al menos es que no se va a anunciar absolutamente nada”, afirmó Merlo.

Los integrantes del pódcast deportivo Pláticas del Mal conversan en un estudio sobre los rumores de transferencia y la información en torno al futbolista Gilberto Mora (Crédito Pláticas del Mal)

El periodista señaló que varios clubes siguen a Mora, aunque remarcó que no identifica a una institución que haya avanzado de forma decisiva por su contratación.

Sondeo por Mora sí hay

La situación de Gilberto Mora, según César Luis Merlo, sigue abierta: hay interés de equipos que observan su crecimiento, pero no existe una oferta formal ni un anuncio previsto para confirmar su traspaso al fútbol europeo. Las versiones sobre una operación cerrada no coinciden con la información que maneja el especialista.

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Merlo también cuestionó la certeza de las versiones que anticipaban una definición inmediata. “No está claro que haya uno que esté muy avanzado. No hay siquiera una oferta formal por Gilberto Mora”, dijo.

Rafa Márquez aclaró la razón por la que Gilberto Mora no jugó los últimos amistosos y rompió concentración (REUTERS/Raquel Cunha)

El comunicador añadió que la persona que difundió la versión de un anuncio deberá responder por esa información. En ese sentido, mencionó a David Faitelson y lo definió como “un gran periodista generando polémicas”.

Mora está a punto de cumplir 18 años, una condición que le permitirá firmar con clubes de cualquier parte del mundo durante el mercado de invierno.

Por ahora, el futuro del futbolista permanece ligado a Tijuana y no hay confirmación de una transferencia.

El mexicano Gilberto Mora patea el balón frente a Gustavo Puerta y Richard Rios de Colombia en el encuentro amistoso del sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Gilberto Mora: una trayectoria prometedora

Mora debutó en la Liga MX con 15 años y aceleró su paso de las fuerzas básicas de Xolos al primer equipo. El mediocampista nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se formó en el club de Tijuana tras pasar por la categoría Sub-16.

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Su estreno ocurrió durante el Apertura 2024 ante Santos Laguna. Días después anotó su primer gol en Primera División y quedó como el goleador más joven en la historia del torneo. Ese inicio lo ha colocado en el radar de la Selección Mexicana y de clubes europeos.

El mexicano anotó dos penaltis vs Universidad Nacional, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la Selección Mexicana, Mora disputó el Mundial de 2026 con México como el jugador más joven de la competencia. Debutó ante Sudáfrica, fue titular frente a República Checa y también inició un partido de eliminación directa, marca que lo dejó como el segundo futbolista más joven en comenzar un duelo de esa fase. Además, ganó la Copa Oro, siendo el jugador más en ganar un trofeo con el equipo nacional.

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