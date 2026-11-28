La combinación de bajas temperaturas y precipitaciones eleva el riesgo en menores, personas de la tercera edad y pacientes crónicos. (Crédito: Cuartoscuro.)

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La lluvia no llega sola cuando el termómetro cae. El agua en la ropa, el viento en las calles y las horas de menor temperatura pueden convertir un traslado breve en una exposición de riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La alerta roja obliga a mirar más allá del paraguas. Mientras las lluvias pueden causar encharcamientos, corrientes de agua, deslaves y caída de ramas, el frío aumenta la necesidad de resguardo, ropa seca y vigilancia dentro de casa.

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La alerta amarilla fue activada este miércoles 18 de junio por las fuertes lluvias en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

En estas jornadas, las familias deben estar atentas a los avisos de Protección Civil, sobre todo si viven en zonas con antecedentes de inundaciones o en áreas altas donde la temperatura puede descender con mayor rapidez.

El abrigo adecuado protege a niños y adultos mayores ante el descenso térmico

El primer cuidado empieza antes de salir. Vestir varias prendas permite adaptarse a los cambios de temperatura sin quedar expuesto al frío después de una lluvia o al ingresar a espacios cerrados.

Usar capas de ropa permite añadir o retirar prendas según cambie el clima: una camiseta, suéter, chamarra impermeable, bufanda, gorro y guantes ofrecen mayor protección que una sola pieza.

La humedad acelera la pérdida de calor corporal: si un niño, una persona mayor o alguien con un padecimiento médico se moja, debe cambiarse de ropa cuanto antes y mantenerse en un lugar seco.

Cubrir nariz y boca al salir puede reducir el contacto directo con aire frío: también conviene evitar cambios bruscos de temperatura , como pasar de una habitación con calefacción al exterior sin abrigo.

En escuelas, las familias pueden priorizar chamarras, suéteres y prendas térmicas, aunque no coincidan de forma exacta con el uniforme. Si el frío se intensifica, las actividades al aire libre deben posponerse.

Estas son las fechas en las que se esperan fuertes lluvias en la capital mexicana Crédito: Cuartoscuro

El cuidado debe ser mayor con bebés. No deben dormir con cobijas sueltas, almohadas, peluches ni edredones dentro de la cuna. Para abrigarlos, es preferible usar pijamas enterizos y sacos de dormir adecuados para su edad.

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Usar calefacción sin precauciones puede causar incendios e intoxicaciones

El frío lleva a muchas familias a encender anafres, calentadores, chimeneas o velas. Estos recursos pueden ayudar a elevar la temperatura, pero también implican riesgos de incendio e intoxicación por monóxido de carbono.

Los calentadores no deben permanecer encendidos mientras las personas duermen ni cuando la vivienda queda vacía. También deben mantenerse lejos de cortinas, colchones, cobijas, muebles y otros materiales inflamables.

Los anafres , braseros y estufas de gas no deben usarse en habitaciones cerradas. La ventilación resulta indispensable cuando se utiliza cualquier aparato de combustión.

Dolor de cabeza, náusea, mareo, debilidad, confusión o somnolencia pueden ser señales de intoxicación . Ante esos síntomas, se debe apagar la fuente de calor, salir al exterior y pedir ayuda de emergencia .

Los adultos mayores que viven solas requieren una llamada o visita de familiares, vecinos o cuidadores. Es necesario verificar que tengan medicamentos, comida, agua, cobijas, teléfono con batería y un lugar seco para pasar la noche.

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Mantener una bebida caliente puede resultar reconfortante, aunque no sustituye el abrigo ni el resguardo. La prioridad es evitar la exposición prolongada al frío, vigilar los síntomas respiratorios y consultar a un servicio de salud ante cualquier alerta.

Las lluvias intensas también exigen resguardar a la familia y las mascotas

El riesgo no termina dentro de la vivienda. Las precipitaciones fuertes pueden transformar banquetas, calles y avenidas en zonas peligrosas, sobre todo para quienes tienen movilidad reducida o deben desplazarse con menores.

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No se debe cruzar una calle inundada ni una corriente de agua, aunque parezca poco profunda. La fuerza del caudal puede arrastrar a personas, motocicletas y vehículos.

En casas ubicadas en zonas con riesgo de inundación , los documentos importantes deben guardarse en bolsas selladas. También conviene desconectar aparatos eléctricos si el agua amenaza con entrar.

Retirar basura de coladeras y cerrar puertas y ventanas ayuda a disminuir afectaciones dentro del hogar. Durante una tormenta, es preferible esperar a que la lluvia baje antes de salir .

Las mascotas deben permanecer bajo techo, con una cama seca y aislada del piso. Perros y gatos también sienten el frío, especialmente si están mojados.

Un hombre pasea con su perro en una imagen de archivo. EFE/Cabalar

De esta manera, la alerta roja en la CDMX deja una imagen que suele pasar inadvertida: mientras la ciudad se cubre de lluvia y el frío gana terreno, el cuidado empieza en casa, continúa en la calle y depende de no dejar sola a la persona que más necesita resguardo.