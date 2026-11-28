La afición americanista impresionó al delantero del LAFC durante el enfrentamiento en Estados Unidos, una experiencia que despertó su simpatía por el club y lo llevó a seguir de cerca sus partidos

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El nombre de Denis Bouanga volvió a aparecer en el entorno del América, aunque ahora por una razón distinta a los rumores que anteriormente lo colocaron como posible refuerzo de las Águilas. El atacante del LAFC reconoció públicamente su simpatía por el conjunto de Coapa y confesó que tanto él como su hijo quedaron cautivados por el ambiente que genera la afición americanista.

El futbolista de origen gabonés recordó el enfrentamiento entre LAFC y América, disputado por un boleto al Mundial de Clubes 2025. Aquella ocasión le permitió conocer de cerca el respaldo que recibe el equipo mexicano cuando juega en territorio estadounidense, una experiencia que terminó por despertar su admiración.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 31: Denis Bouanga #99 of Los Angeles FC and Israel Reyes #3 of Club America battle for the ball during the FIFA Club World Cup 2025 Play-In match between Los Angeles Football Club and Club America at BMO Stadium on May 31, 2025 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Bouanga destacó especialmente la presencia de seguidores azulcremas en las tribunas, así como el entusiasmo con el que acompañan a su equipo. Incluso reconoció que el ambiente que encontró durante aquel compromiso fue uno de los aspectos que más llamaron su atención.

“América tiene una gran afición. Me gustan sus aficionados, me gusta el equipo y me gusta todo el ambiente alrededor del América cuando jugamos contra ellos en casa por la copa. Fue increíble. Había muchísimo amarillo y hay aficionados del América en todas partes. Eso es muy bonito. A mi hijo también le encanta el América porque hacen mucho ruido y tienen muy buenos jugadores. Es un gran equipo en México”, dijo al medio AS.

Las declaraciones del delantero no pasaron inadvertidas, principalmente porque su nombre ya había sido relacionado con el conjunto capitalino en el pasado. Hace aproximadamente un año, surgieron versiones que apuntaban a un posible interés del América por incorporarlo a sus filas, aunque las negociaciones nunca se concretaron públicamente.

Finalmente, la contratación que generó mayor expectativa entre los seguidores azulcremas fue la del francés Allan Saint-Maximin, quien terminó convirtiéndose en uno de los movimientos más llamativos del club durante aquel mercado de fichajes.

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Bouanga reconoce que le gustaría jugar en México

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 31: Denis Bouanga #99 of Los Angeles FC and Israel Reyes #3 of Club America battle for the ball during the FIFA Club World Cup 2025 Play-In match between Los Angeles Football Club and Club America at BMO Stadium on May 31, 2025 in Los Angeles, California. Jessie Alcheh/Getty Images/AFP (Photo by Jessie Alcheh / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Más allá de su simpatía por el América, Denis Bouanga también dejó abierta la posibilidad de continuar su carrera en el futbol mexicano. El atacante explicó que recibió numerosos mensajes de aficionados americanistas después del enfrentamiento contra el LAFC, quienes aprovecharon la oportunidad para invitarlo a vestir los colores del equipo.

El futbolista reconoció que esas muestras de cariño le provocaron alegría, especialmente porque provienen de seguidores de una institución a la que comenzó a seguir con mayor atención en los últimos años.

“Muchísimos aficionados me mandaron mensajes mostrándome su aprecio o diciéndome; ‘eres un buen jugador, ven al América’. Eso me hace muy feliz porque el América es un gran equipo y sí, empecé a ver al América desde que estuvo Allan Saint-Maximin hasta ahora con Brian Rodríguez”.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 31: Denis Bouanga #99 of Los Angeles FC walks with the ball to the corner during the FIFA Club World Cup 2025 Play-In match between Los Angeles Football Club and Club America at BMO Stadium on May 31, 2025 in Los Angeles, California. Jessie Alcheh/Getty Images/AFP (Photo by Jessie Alcheh / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Además, Bouanga reveló que sigue algunos encuentros del conjunto de Coapa, por lo que no se trata únicamente de una impresión generada durante aquel enfrentamiento internacional. Como ejemplo, mencionó que estuvo pendiente del compromiso frente a Monterrey.

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Sin embargo, el delantero también aclaró que actualmente tiene compromisos contractuales con el LAFC, por lo que una eventual salida tendría que contemplar su situación con la institución estadounidense.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 31: Denis Bouanga #99 of Los Angeles FC reacts to fans of Club America during the FIFA Club World Cup 2025 Play-In match between Los Angeles Football Club and Club America at BMO Stadium on May 31, 2025 in Los Angeles, California. Jessie Alcheh/Getty Images/AFP (Photo by Jessie Alcheh / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Tienen muy buenos jugadores allá. A veces veo al América, como ayer contra Monterrey. Tengo mis tres años (de contrato con LAFC), pero sí, estaría muy feliz de jugar en cualquier lugar, especialmente en México, en Europa, en cualquier sitio. Pero sí, me atrae el América. Sí, ¿por qué no?”, aseguró Bouanga.

De esta manera, el atacante dejó una declaración que podría alimentar nuevamente la ilusión de los aficionados americanistas. Aunque no existe una confirmación sobre negociaciones para llevarlo a la Liga MX, sus palabras reflejan que contempla al futbol mexicano como un destino atractivo y que el América ocupa un lugar especial entre sus preferencias.

Por ahora, su presente continúa ligado al LAFC, pero el propio Bouanga dejó claro que no descartaría la oportunidad de jugar algún día en el equipo más ganador del futbol mexicano.

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