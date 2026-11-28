El boxeador levanta los brazos rodeado de su equipo técnico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Anthony David Benavidez, de 29 años, expondrá los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente al polaco, Michal Cieslak, el sábado 5 de diciembre en Glendale, Arizona, Estados Unidos.

El “Monstruo Mexicano” saldrá en escena con la misión de arrebatarle al púgil europeo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una pelea a 12 asaltos que reunirá tres de los cuatro organismos principales del peso crucero, división con límite de 200 libras

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Benavidez llegará en calidad de invicto con 32 triunfos (26 por nocaut y 6 por decisión). Por otro lado, Michal Cieslak expondrá el campeonato CMB tras mantener una foja de 28 victorias (ventidos por la vía rápida y seis por decisión), además de un empate y dos derrotas.

La meta del “Bandera Roja” es añadir el cetro del Consejo Mundial a las coronas que obtuvo en mayo del 2026 ante el mexicano, Gilberto “Zurdo” Ramírez. La pelea del próximo fin de semana será la segunda más esperada de la noche.

El pleito se llevará a cabo en el Desert Diamond Arena, local cerrado que se localiza en Glendale, estado de Arizona, Estados Unidos, 12 millas al noroeste del centro de la ciudad de Phoenix. La pelea comenzaría alrededor de las 22:00 horas (tiempo de la capital).

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David Benavidez se olvida de Canelo Álvarez y defenderá sus títulos ante Michal Cieslak

Bandera Roja se enfoca en ganar otro título en el peso crucero. (Instagram | David Benavidez | Canelo Álvarez)

David Benavidez subió al peso crucero en mayo de 2026 al pensar en su futuro boxístico en lugar de esperar una contienda ante el peleador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, en la división de los supermedianos, en las 168 libras.

“Red Flag” resolvió su primer desafío con una victoria por nocaut técnico en el sexto round sobre el “Zurdo” Ramírez. Aquella actuación le entregó los títulos AMB y OMB para consagrarse campeón mundial en tres divisiones.

Por su parte, el polaco, Michal Cieslak, ha construido su recorrido en el peso crucero y tendrá la oportunidad de pelear fuera de Europa por tres cinturones principales de la categoría.

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La pelea enfrenta la presión ofensiva de Anthony Benavidez con la potencia de Michal Cieslak. El Monstruo Mexicano suele zangolotear a sus oponentes con una serie de combinaciones al cuerpo y a la cabeza.

El Monstruo Mexicano buscará un tercer título en el peso crucero. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

A su vez el polaco aprovecha su pegada y el desgaste que impone la división más pesada de la carrera de su rival. El combate por los títulos del CMB, AMB y OMB definirá al dueño de tres de los cuatro cinturones mundiales más reconocidos del peso crucero.

David Benavidez será el pugilista local de esta contienda. Él nació en Phoenix y peleará en Glendale, Arizona, a unos kilómetros de la ciudad donde comenzó a entrenar esta disciplina. La velada representa su primera defensa de los campeonatos AMB y OMB.

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David Benavidez, el púgil con ascendencia mexicana que está ante la posibilidad de reinar el peso crucero

El Monstruo Mexicano peleará el 5 de diciembre en Arizona. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Anthony David Benavidez nació el 17 de diciembre de 1996 en Phoenix, Arizona. Cuenta con nacionalidad mexicana y ecuatoriana. Es hijo de José Benavidez, su entrenador. Creció en una familia ligada al boxeo:

Su hermano mayor, José Benavidez Jr., también desarrolló una carrera profesional en el cuadrilátero. Anthony Benavidez comenzó a entrenar desde niño y debutó como profesional a los 16 años, el 17 de agosto de 2013, con un nocaut en el primer round ante Erasmo Mendoza en Puerto Peñasco, Sonora.

Su ascenso fue acelerado: sumó 15 victorias antes de cumplir los 20 años. El 8 de septiembre de 2017 venció por decisión dividida al rumano, Ronald Gavril y conquistó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso supermediano.

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Con 20 años, se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de esa división. Su primer reinado terminó tras un resultado positivo por metabolito de cocaína en prueba de antidoping, que derivó en una suspensión de seis meses.

Posteriormente, el Monstruo Mexicano volvió al cuadrilátero, reconstruyó su camino y defendió su posición entre los peleadores del peso supermediano ante nombres como Caleb Plant, David Lemieux y Demetrius Andrade.

El Monstruo Mexicana está invicto tras 32 peleas oficiales en lo profesional (benavidez300)

“Red Flag” quiso añadir a su lista el entonces campeón indiscutido, Saúl Canelo Álvarez, pero el tapatío se negó a darle el derecho de enfrentarlo como retador mandatorio, así que subió al semipesado, donde superó a Oleksandr Gvozdyk y a David Morrell antes de vencer a Anthony Yarde por nocaut técnico en noviembre del 2025.

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El triunfo ante Gilbero Ramírez abrió su capítulo en la división crucero. Con una estatura de 1.85 metros, alcance de 1.89 y guardia ortodoxa, Anthony David Benavidez trasladó a la nueva categoría el volumen de golpeo que había mostrado en pesos inferiores.

David Benavidez irá por el cinturón CMB de las 200 libras (REUTERS)

Su próxima pelea, contra Michal Cieslak el 5 de diciembre, será su combate número 33 como boxeador profesional. Si derrota al polaco, agregará el título CMB a sus fajas AMB y OMB del peso crucero, mantendrá el invicto, quedará con tres campeonatos mundiales y con la posibilidad de “convertirme en rey de esta división”.