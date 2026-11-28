Omar García Harfuch reaccionó a los dichos del hijo de El R1 sobre el feminicidio de Valeria Márquez. (CUARTOSCURO/Capturas de pantalla)

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La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de Sergio Javier “N” por su probable participación en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su salón de belleza en Zapopan. El hombre fue capturado la tarde del viernes 27 de noviembre en Uruapan, Michoacán, y debía ser presentado ante un juez de control.

Márquez tenía 23 años y transmitía en vivo desde Blossom The Beauty Lounge cuando un hombre entró al establecimiento, confirmó su identidad y le disparó dos veces: una en el abdomen y otra en la cabeza. La agresión ocurrió frente a la cámara de su celular.

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Sergio Javier “N” se escondía en la colonia Anexo San Rafael, en Uruapan. Personal de la Dirección de Órdenes de Aprehensión ejecutó el mandamiento judicial emitido por el Juzgado Décimo Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

La captura se realizó mediante un operativo conjunto de las fiscalías de Jalisco y Michoacán, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Fiscalía jalisciense sostuvo que la coordinación entre ambas entidades permitió localizar al investigado en territorio michoacano.

Sergio Javier fue detenido en Uruapan, Michoacán por el asesinato de Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco ocurrido el 13 de mayo de 2025 Foto: Fiscalía de Jalisco

Sergio Javier “N” habría participado antes, durante y después del ataque

La Fiscalía de Jalisco señaló que Sergio Javier “N” habría tenido una intervención activa antes, durante y después del feminicidio, aunque no precisó cuál habría sido su función. Tampoco informó si su presunta participación se relacionaba con la logística del ataque o con la huida posterior.

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Las indagatorias habían establecido que los responsables utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para cometer la agresión y escapar. El recorrido de ambos vehículos fue reconstruido con cámaras del sistema C5 y videograbaciones particulares.

Con la captura de Sergio Javier “N”, sumaban tres detenidos con presuntos vínculos con el caso. Iván Martín “N” había sido arrestado el 1 de agosto de 2026 en un domicilio de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

Las investigaciones atribuyeron a Iván Martín “N” labores de vigilancia en los alrededores de Blossom The Beauty Lounge antes del crimen. También habría escoltado en motocicleta la fuga del agresor desde el estacionamiento de Plaza Comercial Real Center hasta la avenida Acueducto, en la colonia Zona Real de Zapopan.

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Fiscalía de Jalisco

El 4 de agosto de 2026, un juez lo vinculó a proceso por feminicidio y le impuso prisión preventiva oficiosa durante un año. La audiencia se realizó de manera privada en el Penal de Puente Grande, en El Salto, para “evitar afectar la integridad de alguna de las partes”.

El hijo de “El R1” habría pedido el asesinato de Valeria Márquez

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, fue detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco. Omar García Harfuch lo señaló como el presunto autor intelectual del feminicidio y afirmó que habría ordenado el ataque a petición de su hijo, Francisco “N”, quien había sostenido una relación sentimental con Márquez.

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De acuerdo con el funcionario, Francisco “N” habría amenazado a la joven en varias ocasiones antes del crimen. “El R1” no había sido imputado formalmente por el feminicidio.

El detenido enfrentaba otros procesos judiciales. El 7 de agosto de 2026 fue vinculado por el homicidio calificado del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, además de cargos federales por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína.

Ramón Ángel Álvarez Ayala permanecía recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano. Un juez había autorizado su extradición a Estados Unidos, donde era investigado por delincuencia organizada junto con su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”.

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Qué dijo su ex novio Fernando

Francisco Álvarez, quien fue novio de Valeria Márquez, la influencer asesinada en mayo de 2025, reconoció que habló con ella horas antes de su muerte, incluso que pasó por su salón de belleza para cortarse el cabello en una barbería a tres locales de donde se encontraba, que la vio de lejos pero no la saludó en persona, sin embargo dijo que le sorprendió enterarse que la mataran ese mismo día.

Francisco sostuvo que era inocente tras el feminicidio de Valeria Márquez y relató que se enteró del crimen por la llamada de una amiga cuando se encontraba en su departamento el 13 de mayo de 2025, cerca del salón de belleza del que era dueña y donde la influencer fue asesinada, un hecho que después desató acusaciones en su contra y, según su versión, le impidió acudir al velorio y al entierro.

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El hijo de José Rodolfo Villarreal, el R1, líder arrestado del Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG) afirmó para el programa de Youtube Pie de Nota del periodista Luis Chaparro que ese día estuvo en comunicación con Márquez y que incluso pasó por la zona porque junto a la estética había una barbería a la que solía acudir. También aseguró que las autoridades podían corroborar esa versión con los teléfonos, porque, según dijo, los aparatos de ella ya habían sido entregados para su revisión.

Este video presenta una entrevista con Francisco Álvarez Osorio, quien se encuentra sentado en un sofá azul en un entorno interior. Viste una gorra negra, gafas y una chaqueta negra. En la conversación, Álvarez Osorio aborda su encuentro con Valeria Márquez el día de su asesinato. La entrevista exclusiva fue realizada por el periodista Luis Chaparro para el medio Pie de Nota. El metraje es de tipo entrevista periodística.

Álvarez contó que la noticia le llegó de forma abrupta. Según su relato, una amiga con la que tenía tiempo sin hablar le llamó para preguntarle cómo estaba y después le dijo que había entrado a una transmisión en vivo de Valeria y que ahí le habían disparado.

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Francisco Álvarez reconoció que el día de su asesinato tuvo contacto con Valeria Márquez y que pasó a metros de donde estaba su local previo a que la mataran Foto: Instagram Valeria y captura de pantalla video Pie de Nota

Álvarez dijo que no escuchó nada

De acuerdo con su versión, al principio no creyó lo que le decían porque se encontraba muy cerca del lugar y no había escuchado ruidos extraños. En ese momento respondió que le parecía ilógico, pues estaba “aquí al lado”.

Poco después salió de su departamento en las torres Real View Tower y se dirigió hacia la estética. Recordó que cuando pasó por la zona ya estaban las ambulancias y el acordonamiento con cinta amarilla, aunque precisó que no se acercó y solo vio el despliegue de emergencia.

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reaccionó a las declaraciones del hijo del R1, quien negó desde la clandestinidad haber ordenado el feminicidio de Valeria Márquez. (Los Reporteros MX/TikTok)

En el número 1 se ubicaba la estética de Valeria Márquez llamada Blossom en la avenida Servidor público número 1262, mientras que en el número 2 de encontraban los departamentos Real Vie Towers donde rentaba Francisco Álvarez, su ex novio, él reconoció la cercanía de las ubicaciones Foto: Maps

El asesinato de Márquez ocurrió durante una transmisión en vivo y su difusión en redes sociales fue inmediata. Álvarez afirmó que pocos minutos después comenzaron a llegarle mensajes de odio, insultos y acusaciones directas en sus perfiles, lo que, dijo, lo hizo sentirse atacado desde ese momento.

En su testimonio, describió que la reacción pública fue tan intensa que decidió no asistir ni al velorio ni al entierro. Explicó que temía ser agredido y por eso optó por escribirle al padre de la joven para disculparse por no estar presente.

Tras que fue sacada de un antro y terminar con Francisco Álvarez, la influencer Valeria Márquez evidenció en sus historias de Instagram lo molesta que estaba por lo ocurrido y lo responsabilizaba de lo que le pasara. (RRSS)

La estética de Valeria Márquez se ubicaba muy cerca de donde él fue a cortarse el cabello horas antes de que la mataran, había una barbería para hombre a tres locales del de ella, él explicó que pasó por ahí, pero que no se quedó porque tenían muchos clientes y no quiso esperar por lo que no pudo cortarse el cabello, que la vio pero no la saludó en persona ya que se estaban mensajeando

Una relación de celos y control, relató Valeria

Quien fuera futbolista desde adolescente declaró que vivió con la influencer, sin embargo los problemas “típicos de pareja” los hicieron terminar, aunque no descartaba regresar con ella posteriormente.

La conoció en un antro ya que ella era la imagen del lugar trabajando en relaciones públicas para atraer más gente, un empleo común para jóvenes modelos como ella en ese estado, ya que laboraba en esta profesión e incluso protagonizó videos musicales, al tiempo que estudió para ser odontóloga.

Video presenta a Valeria Márquez en un establecimiento nocturno. Las imágenes, con texto superpuesto, detallan su desalojo del lugar. Se observa a la mujer junto a un hombre en una de las secuencias. El contexto indica que la influencer fue sacada del antro por elementos de seguridad, en un hecho que su expareja, Francisco Álvarez, ha confirmado y justificado.

Álvarez Solorio respondió a los señalamientos sobre supuestos celos y a la versión de que le habría prohibido ir a antros. Su explicación se centró en una discusión ocurrida después de que ambos coincidieron en un centro nocturno, cuando ya habían acordado tomar distancia, sin embargo las transmisiones en vivo de Valeria en sus redes sociales mostraron otra versión muy diferente, que ella fue sacada del lugar.

Francisco contó que ese día habían decidido separarse y establecer una regla básica: si uno estaba en un lugar, el otro lo evitaría para no incomodarse. Según su relato, él ya se encontraba ahí cuando llegó Márquez, discutieron y después ella hizo publicaciones en redes sociales sobre lo ocurrido.

El hijo del R1 rechazó que existieran pruebas directas en su contra

Álvarez insistió en que no había pruebas que lo vincularan con el feminicidio y rechazó la versión de que hubiera pedido ayuda a su padre para cometer el crimen. Dijo que no entendía cómo podían acusarlo de haber recurrido al R1 si, según él, no existía argumento alguno para sostener ese señalamiento.

En el número 1 se ubicaba la estética de Valeria Márquez llamada Blossom en la avenida Servidor público1262, mientras que en el número 2 de encontraban los departamentos en Real del Valle donde rentaba un deparatamento Francisco Álvarez, su ex novio, él reconoció la cercanía de las ubicaciones Foto: Maps

También sostuvo que nunca habló con su padre sobre asuntos íntimos de su relación con Márquez. Añadió que el vínculo amoroso entre ambos ya había terminado antes del asesinato, por lo que rechazó cualquier intento de establecer una conexión automática entre esa relación previa y el crimen.