Esta receta se prepara en 35 minutos, ideal para quienes buscan opciones rápidas en temporada navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El espagueti blanco es uno de los platillos que suele acompañar la cena de Navidad en México, junto a platillos como el pavo o los romeritos.

Su preparación se relaciona con la influencia de la cocina italiana en los banquetes mexicanos, adaptada con ingredientes locales como la crema, el queso y el jamón.

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Es una receta común en las celebraciones decembrinas porque se multiplica con facilidad para grupos grandes y combina con distintos platos fuertes, como el pollo rojo adobado.

El secreto de su cremosidad está en la proporción exacta entre la salsa y la pasta seca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de espagueti blanco

La textura final del espagueti blanco depende de la proporción entre el líquido de la salsa y la pasta seca, además del momento exacto en que se integran ambos elementos.

Sofreír la cebolla sin dorarla es clave para que la salsa no tenga sabor amargo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica central consiste en preparar una salsa lisa con cebolla, ajo, jamón, crema, leche y queso crema, y terminar la cocción del espagueti directamente en ella para que absorba sabor sin perder cremosidad.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 35 minutos.

Preparación: 15 minutos (sofrito, licuado de la salsa).

Cocción: 20 minutos (pasta y salsa a fuego bajo).

Ingredientes

1. 400 gramos de espagueti (2 paquetes de 200 gramos)

2. 4 litros de agua

3. 1 cucharada (18 gramos) de sal, para cocer la pasta

4. 45 gramos (3 cucharadas) de mantequilla

5. 0.5 cebolla blanca (100 gramos), picada fina

6. 2 dientes de ajo (6 gramos), picados

7. 150 gramos de jamón de pierna, en trocitos

8. 360 mililitros (1.5 tazas) de crema, a temperatura ambiente

9. 240 mililitros (1 taza) de leche entera

10. 190 gramos de queso crema (1 barra), a temperatura ambiente y en trozos

11. 1.5 cucharaditas (3 gramos) de consomé de pollo en polvo

12. 0.25 cucharadita de pimienta blanca molida

13. 0.25 cucharadita (1.5 gramos) de sal fina, solo si hace falta al probar

14. 2 cucharadas de perejil picado, para servir (opcional)

No requiere ingredientes complicados, solo productos lácteos y jamón que se consiguen en cualquier mercado o tienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer espagueti blanco, paso a paso

1. Pon a hervir los 4 litros de agua en una olla grande tapada. Saca la crema y el queso crema del refrigerador con anticipación para que se integren sin grumos.

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2. Derrite la mantequilla a fuego medio-bajo en una cazuela ancha o sartén honda de 28 centímetros. Sofríe la cebolla 4 minutos, hasta que esté transparente, sin dejar que se dore. Añade el ajo y cocina 1 minuto más.

3. Agrega los trocitos de jamón y saltéalos 2 minutos, hasta que suelten aroma. Retira del fuego y reserva una pequeña parte para decorar al final.

Cocer la pasta un minuto antes de su punto permite que termine de cocinarse en la salsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Pasa la cebolla, el ajo y el jamón con su mantequilla a la licuadora. Agrega la crema, la leche, el queso crema, el consomé y la pimienta. Licúa 1 minuto hasta que quede lisa y sin grumos.

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5. Regresa la salsa a la cazuela a fuego bajo y caliéntala 5 minutos, moviendo, hasta que humee y salgan burbujas pequeñas solo en el borde. No dejes que hierva, porque la salsa se puede cortar. Prueba y ajusta la sal.

6. Cuando el agua hierva a borbotones, agrega la cucharada de sal y el espagueti. Remueve el primer minuto para que no se pegue. Cuécelo 1 minuto menos de lo que indica el paquete.

Calentar la salsa sin dejar que hierva previene que la crema se corte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Aparta 1 taza (240 mililitros) del agua de cocción y escurre el espagueti sin enjuagarlo. El almidón de la superficie ayuda a que la salsa se adhiera mejor.

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8. Pasa el espagueti a la salsa, enciende el fuego bajo y mezcla con pinzas 1 o 2 minutos hasta que todos los hilos queden cubiertos. Si se ve espesa, añade agua de cocción de 2 en 2 cucharadas.

9. Sirve de inmediato con perejil picado y los trocitos de jamón reservados por encima, acompañado de pollo rojo adobado.

Mezclar con pinzas en lugar de cuchara facilita que la salsa cubra cada hilo de pasta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones como guarnición, o entre 4 y 5 porciones si se sirve como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 460 kcal

Proteínas: 14 gramos

Carbohidratos: 38 gramos

Grasas: 27 gramos

Sodio: 620 miligramos

Como plato principal, la misma cantidad alcanza para 4 o 5 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El espagueti blanco se conserva en refrigeración hasta por 3 días, en un recipiente hermético.

Para recalentar, agrega un poco de leche o agua caliente y mueve a fuego bajo hasta que la salsa vuelva a quedar suelta.