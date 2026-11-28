La canción de Mark Lee

Guardar

El cantante Mark Lee anunció su segundo álbum como solista ‘WINDMILL’, el cual incluirá 12 nuevas canciones, marcando un nuevo comienzo tras su salida del grupo de K-pop, NCT el pasado 3 de abril.

Desde la revelación de esta producción musical se han lanzado de manera oficial 2 de los temas principales que estarán el disco, el primero llamado ‘My friend’ y el segundo ‘Happinest’, mientras que sus seguidoras pudieron escuchar en una presentación en vivo ‘Ready or not’ durante la ceremonia inaugural del Día Mundial del Medio Ambiente del PNUMA en Bakú, Azerbaiyán el pasado 5 de junio.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Mark Lee?

De acuerdo a la información brindada por el cantautor, el WINDMILL será lanzado el próximo viernes 4 de diciembre en punto de la media noche, pero debido al cambio de horario, sus fanas mexicanas podrán escuchar el material discográfico desde las 23:00 horas del jueves 3 de diciembre.

Canciones que incluirá WINDMILL

Tras su debut como solista con su disco ‘The Firstfruit’ durante la primavera de 2025, Mark presentó por primera vez al público una faceta musical inspirada en su vida en cuatro de las ciudades que lo han formado: Toronto, Nueva York, Vancouver y Seúl, destacando temas como ‘1999’ y ‘+82 Pressin’, en colaboración con su excompañero Haechan.

PUBLICIDAD

Con su nueva propuesta, el interprete canadiense busca reflejar una etapa diferente a través de sonidos más alegres y vibrantes, donde los sueños son un tema clave para muchas de las melodías.

What‘s your dream? Don´t have one Brian Happinest Never Dies I Knew York Stones/My heart has found Already Perfect Save Your Goodbyes My Friend Home Ready Or Not Your Day

Mark Lee con su primer disco en solitario: The Firstfruit. (@onyourm__ark)

¿Qué incluye el disco?

El disco cuenta con cuatro versiones, las cuales tienen un concepto nostálgico e íntimo, donde la naturaleza y el color café son los protagonistas. Esto es lo que incluye cada una de ellas:

Photo Art Book Versión (2 versiones, como Timeless / Daylight)

1 funda (Sleeve).

1 photo art book de 88 páginas.

1 sobre para el disco (CD-R Sleeve) y 1 disco CD-R.

3 photocards aleatorias de un total de 6.

Pocket Edition Versión (2 versiones, Sunlit y Breeze)

1 empaque exterior (Package).

1 disco CD-R y su sobre.

1 mini Photobook de 20 páginas.

1 mini Pop-up Book de 8 páginas y 1 accesorio Pop-up Prop.

1 photocard aleatoria de 4 posibles

Daydream Kit Versión

1 empaque

1 lata (tincase).

1 tarjeta para acceder al contenido musical y multimedia digital en tu teléfono.

1 mini Puzzle aleatorio de 4 diseños posibles (3 estándar y 1 edición limitada), acompañado de 1 Puzzle Image Card que coincide con la imagen del rompecabezas que te toque.

1 botellita de cristal/plástico (40 × 40 × 90 mm) y 150 tiras de papel para hacer estrellas de los deseos diseñadas por Mark Lee.

1 guía de instrucciones escrita por Mark Lee (How-to guide) y 1 hoja de calcomanías (Sticker).

1 photocard aleatoria de 4 posibles.

Vinil limitado versión

1 cubierta protectora de tamaño LP.

1 disco LP con las pistas del álbum.

1 foto tipo polaroid aleatoria.

1 photocard aleatoria.