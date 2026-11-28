Imagen publicada por el exjefe de la DEA en sus canales oficiales. Crédito: X - @derekmaltz_sr

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Derek Maltz, exjefe interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA), insistió este 28 de noviembre en que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, debían ser extraditados a Estados Unidos. El exfuncionario publicó el mensaje en su cuenta de X, acompañado de una fotografía elaborada con inteligencia artificial que mostraba a ambos personajes a bordo de un avión militar de México.

La publicación se enmarcó en dos hechos concretos: la captura de Meza Flores en el marco de la Operación Centella, que dejó un total de 20 muertos el pasado 20 de noviembre, y la acusación formal presentada en Estados Unidos contra Rocha Moya el 29 de abril de 2026 por sus presuntos nexos criminales con Los Chapitos.

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Maltz pidió enviar un mensaje contundente sobre el compromiso con el estado de derecho

Maltz sostuvo que, en aras del bienestar de ambas naciones, esperaba que las autoridades mexicanas enviaran a Rocha Moya y a Meza Flores a territorio estadounidense para que respondieran a los graves cargos federales que se les imputan. Agregó que esa acción enviaría un mensaje contundente al mundo sobre el compromiso compartido entre ambos países con el estado de derecho.

Maltz publicó el mensaje a las 12:46 horas del 28 de noviembre y, hacia las 15:00 horas, la publicación ya acumulaba más de 47 mil vistas.

Publicación del exjefe de la DEA. Crédito: X - @derekmaltz_sr

La ilustración que acompañó la publicación mostraba a dos hombres sentados junto a las ventanillas de un avión: uno sin cubrir el rostro, en alusión a Rocha Moya, y otro con los ojos cubiertos por una franja negra, en referencia a Meza Flores. La bandera de México aparece pintadas en la cola de la aeronave, mientras que en la parte inferior se observaba la imagen de un avión con la leyenda Fuerza Aérea Mexicana y el texto “Welcome to America”.

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Debajo de las imágenes, el tuit incluía los sellos del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la bandera mexicana. La propia red social X etiquetó el contenido visual con la leyenda “Made with AI”.

No es la primera vez que el exfuncionario exige las extradiciones de ambas personas. El 25 de noviembre, tras la captura de Meza Flores, Maltz escribió en X que la detención “representa un logro conjunto significativo para las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas” y demuestra “el poder de la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia útil y la unidad de acción”.

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Reconoció también “el extraordinario valor y sacrificio de los soldados mexicanos que perdieron la vida durante esta operación” y advirtió que “son terroristas y deben ser tratados como tales, y deben rendir cuentas por sus acciones”.

Derek Maltz fue jefe interno de la DEA. Crédito: X - @derekmaltz_sr

En ese mismo mensaje, Maltz pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “enviar a este importante líder del cártel junto con todos los políticos corruptos acusados a los Estados Unidos para que rindan cuentas ante la justicia”. La publicación llegó después de una entrevista que el exfuncionario concedió a Fox News.

En el caso de Rocha, uno de los mensajes más destacados de Maltz llegó el 22 de agosto, en sus redes sociales, cuando se dirigió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch para pedir una operación que detuviera y trasladara a Rocha Moya a Estados Unidos. Días después, el 30 de agosto, insistió en X en que el político sinaloense fuera “expulsado de México y enviado a Nueva York para enfrentar la justicia en un tribunal federal”

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Rocha Moya enfrenta una acusación formal por supuestos nexos con Los Chapitos

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia acusó formalmente al sinaloense Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales de mantener nexos con Los Chapitos, dentro del expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York. Se convirtió en el primer mandatario estatal mexicano en funciones señalado en una corte federal estadounidense, con cargos de asociación delictuosa para importar narcóticos y posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos.

Entre los otros señalados figuran el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, entre otros exfuncionarios estatales y mandos policiacos. Washington solicitó órdenes de detención provisional con fines de extradición contra los diez señalados, aunque la Fiscalía General de la República respondió que, hasta ahora, no se le habían entregado pruebas que sustentaran las acusaciones estadounidenses.

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Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Ruben Rocha Moya )

Según la acusación, Rocha Moya se reunió antes de las elecciones de junio de 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán, líderes de Los Chapitos, en un encuentro presuntamente custodiado por sicarios armados con ametralladoras. El expediente sostiene que la facción prometió asegurar su triunfo electoral, mientras Rocha Moya habría prometido colocar funcionarios favorables al tráfico de drogas en puestos de autoridad del gobierno estatal.

El día de la elección, sicarios habrían robado papeletas y secuestrado e intimidado a candidatos opositores, mientras la Policía Estatal recibió presuntas órdenes de no intervenir en los recintos electorales, incluso ante denuncias de robo de urnas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota. Desde aquella acusación, Rocha Moya solicitó licencia en dos ocasiones: la primera el 1 de mayo, y la segunda, de carácter indefinido, el 21 de agosto, 36 horas después de retomar el cargo.

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