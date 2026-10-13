Necropsia revela más detalles de la muerte del Búho Pineda, veterano réferi de lucha libre mexicana

El pacto entre los familiares de "El Búho" y el luchador modificó el juicio inmediato por presunto homicidio culposo, pero no aparece como conclusión definitiva al suceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la lucha libre, los segundos suelen formar parte del guion. El público grita, los luchadores aplican sus castigos y el réferi cae una y otra vez para sostener la historia.

La noche del 6 de octubre, en Mineral de la Reforma, el silencio alrededor de Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, empezó como una escena más de la función y terminó en una emergencia.

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La emergencia médica ocurrió durante una función estelar en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo. (RRSS)

Pineda recibió una maniobra en el ring por parte del Hijo de Fishman durante el combate estelar y ya no volvió a levantarse. Días después, los datos atribuidos a la necropsia trazan una ruta médica detrás de aquella imagen.

La necropsia perfila las lesiones que causaron la muerte de “El Búho”

La información difundida por el periodista Antonio Nieto, quien tuvo acceso a datos de la carpeta de investigación 12-2026-12673, señala que Gerardo Germán Pineda murió a causa de un traumatismo craneoencefálico.

El estudio referido establece que el réferi sufrió un traumatismo craneoencefálico , una lesión que afecta la cabeza y puede comprometer el funcionamiento general del cerebro.

El golpe habría derivado en un edema cerebral , es decir, una acumulación de líquido que incrementa la presión dentro del cráneo y pone en riesgo las funciones vitales.

También se menciona una hemorragia subaracnoidea , un sangrado en el espacio que rodea al cerebro y que puede ocurrir después de un trauma severo.

Los datos difundidos ubican el fallecimiento entre cuatro y 12 horas antes de que se practicara la necropsia.

El dictamen de la necropsia revelada indica que la lesión provocó un edema cerebral y una hemorragia subaracnoidea en la víctima.

Así, el resultado forense ofrece una primera explicación sobre el daño que sufrió “El Búho”, pero deja fuera del documento público la secuencia completa de los hechos.

La investigación deberá establecer si la lesión se produjo durante la maniobra en el ring, qué atención recibió el réferi y en qué momento la función dejó de ser parte del espectáculo para convertirse en una emergencia.

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La función en Mineral de la Reforma terminó con una alerta en el cuadrilátero

Pineda trabajaba como réferi durante una función celebrada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo. La noche avanzaba como cualquier cartelera hasta que quedó tendido sobre el ring después de recibir un castigo.

El Hijo de Fishman participaba en la lucha estelar junto a Máscara Sagrada NG , mientras “El Búho” llevaba las acciones desde el cuadrilátero.

Una asistente identificada como Steph Heredia relató que parte del público pensó inicialmente que la falta de reacción del réferi formaba parte del guion.

La testigo no identificó con precisión el movimiento que recibió Pineda.

La preocupación creció cuando el presentador pidió ayuda y el réferi permaneció inmóvil . Personas cercanas al ring se aproximaron mientras los asistentes empezaron a pedir explicaciones.

La creadora de contenido afirmó que la función fue suspendida y el recinto desalojado.

La falta de movimiento del réferi generó confusión entre los asistentes, quienes al principio consideraron que la escena formaba parte de la función. (Crédito especial: Instagram/ @_stephheredia)

La función terminó entre la confusión de quienes seguían en las gradas y la urgencia de quienes intentaban auxiliar al réferi. La escena que comenzó como parte de una lucha estelar dejó a “El Búho” inmóvil en el cuadrilátero y abrió una investigación para esclarecer qué ocurrió en los minutos previos a su muerte.

El acuerdo reparatorio liberó a Hijo de Fishman antes de difundirse la necropsia

La muerte de “El Búho” llevó a la detención de Hijo de Fishman, mientras las autoridades iniciaban las primeras diligencias. La situación jurídica del luchador cambió antes de que se conocieran los datos atribuidos al estudio forense.

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El caso se vinculó con una investigación por presunto homicidio culposo .

El viernes 9 de octubre , la defensa del enmascarado informó que alcanzó un acuerdo reparatorio con familiares de Gerardo Germán Pineda .

El convenio permitió que el luchador recuperara su libertad, de acuerdo con el mensaje difundido por sus representantes, aunque las condiciones completas no han sido dadas a conocer de manera pública .

El propio Nieto reportó que la reparación del daño habría ascendido a 585 mil 525 pesos para los familiares del réferi.

La defensa del enmascarado logró su liberación este 9 de octubre mediante un convenio con la familia del réferi.

De esta manera, mientras el acuerdo modificó la condición inmediata del Hijo de Fishman, la necropsia abrió una nueva ruta para entender la última noche de “El Búho”: un veterano réferi que no volvió a levantarse, una arena conmocionada por la emergencia y lesiones que ahora concentran las preguntas del caso.