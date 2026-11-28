Tras agotar todas las localidades antes de iniciar su temporada, la puesta en escena anuncia nuevas funciones del 28 de enero al 7 de febrero de 2027

Guardar

La respuesta del público a Agosto, condado de Osage abrió la puerta a una nueva temporada de la obra en la Ciudad de México. La puesta en escena, protagonizada por María Rojo y Arcelia Ramírez, agotó todas sus localidades para la temporada actual, que se lleva a cabo del 28 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

La producción confirmó que la obra regresará al escenario del Foro La Gruta, ubicado en el Centro Cultural Helénico, del 28 de enero al 7 de febrero de 2027, con el objetivo de que más espectadores puedan disfrutar de esta historia sobre los conflictos, secretos y heridas que atraviesan las relaciones familiares.

PUBLICIDAD

Bajo la dirección de Diego del Río, reconocido también por su trabajo en Un tranvía llamado deseo, la puesta en escena reúne a un elenco de destacadas figuras de la actuación mexicana y lleva al escenario uno de los textos más reconocidos del dramaturgo estadounidense Tracy Letts.

¿Cuándo serán las nuevas funciones de “Agosto, condado de Osage”?

La nueva temporada de Agosto, condado de Osage se realizará durante poco más de una semana en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, en la Ciudad de México.

Tras agotar todas las localidades antes de iniciar su temporada, la puesta en escena anuncia nuevas funciones del 28 de enero al 7 de febrero de 2027

Las funciones están programadas del 28 de enero al 7 de febrero de 2027, con los siguientes horarios:

Jueves y viernes: 19:00 horas.

Sábados y domingos: 18:00 horas.

La apertura de estas nuevas fechas responde al interés que despertó la producción entre el público, luego de que las localidades de su primera temporada se agotaran antes de que comenzaran las representaciones.

PUBLICIDAD

Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma de venta del recinto. Los interesados pueden consultar disponibilidad y adquirir sus entradas para “Agosto, condado de Osage”.

María Rojo y Arcelia Ramírez encabezan un elenco de primer nivel

La obra reúne a un amplio reparto encabezado por María Rojo y Arcelia Ramírez, dos actrices con una reconocida trayectoria en el cine, la televisión y el teatro mexicano.

El elenco también está integrado por Angélica Bauter, Ana Guzmán Quintero, Pilar Flores del Valle, Kaveh Parmas, Héctor Kotsifakis, Enrique Arreola, Federico Di Lorenzo, Romani Villicaña, Sebastián Silveti, Mariana Castañeda y Lourdes del Río.

Además, la puesta en escena contará con la actuación especial de Juan Carlos Colombo, quien se suma a esta producción que apuesta por reunir talento de distintas generaciones alrededor de una historia que combina intensidad dramática, humor negro y situaciones profundamente humanas.

PUBLICIDAD

La dirección está a cargo de Diego del Río, quien plantea una puesta en escena que busca trasladar al público las emociones, tensiones y contradicciones de los personajes, así como la complejidad de los vínculos que los unen.

María Rojo protagoniza Agosto, condado de Osage, puesta en escena que también cuenta con Arcelia Ramírez y que agotó las localidades de su temporada actual. La obra regresará al Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico con nuevas funciones del 28 de enero al 7 de febrero de 2027

¿De qué trata la obra de Tracy Letts?

Agosto, condado de Osage es una obra del dramaturgo estadounidense Tracy Letts, quien obtuvo el Premio Pulitzer de Drama en 2008 precisamente por esta pieza, considerada una de las producciones más destacadas del teatro contemporáneo.

La historia gira alrededor de una familia que se reúne y, durante ese encuentro, comienza a enfrentar una serie de conflictos que durante años permanecieron ocultos. Los secretos, resentimientos, reproches y heridas emocionales salen a la superficie, lo que obliga a sus integrantes a confrontar sus propias contradicciones.

PUBLICIDAD

A través de personajes complejos y situaciones que oscilan entre lo doloroso, lo absurdo y lo hilarante, Letts construye una historia que explora las relaciones familiares desde una perspectiva mordaz y sin idealizaciones.

El drama también incorpora elementos de humor negro que permiten abordar situaciones incómodas y emociones difíciles, al tiempo que ofrece una mirada sobre las dinámicas que pueden existir dentro de una familia, donde el afecto convive con las diferencias, los silencios y los conflictos no resueltos.

La obra invita al espectador a reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre aquellas verdades que, en ocasiones, permanecen ocultas hasta que las circunstancias obligan a hablar de ellas.

PUBLICIDAD

Una nueva oportunidad para disfrutar del teatro contemporáneo en CDMX

Con la apertura de nuevas fechas, 25 Producción y Bauter & Partners refrendan su apuesta por acercar al público mexicano historias de relevancia internacional, con textos reconocidos y un elenco de primer nivel.

El éxito anticipado de Agosto, condado de Osage refleja el interés por propuestas teatrales que abordan temas universales a través de personajes intensos y relatos capaces de provocar tanto la reflexión como la risa.

La nueva temporada será una oportunidad para quienes no consiguieron entradas en la primera etapa de la producción y para aquellos espectadores interesados en disfrutar de una historia que ha destacado dentro del teatro contemporáneo internacional.

PUBLICIDAD

La cita será en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, del 28 de enero al 7 de febrero de 2027, con funciones de jueves a domingo y boletos disponibles en línea.