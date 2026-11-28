La Fiera recibirá a la Máquina en el Nou Camp (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Máquina está a un paso de las Semifinales del Torneo de Apertura 2026, pero todavía debe completar la tarea. Hoy domingo 29 de noviembre, Cruz Azul se enfrentará a León en el partido de vuelta de los Cuartos de Final, luego de imponerse 4-0 en el primer capítulo de la serie. Con una amplia ventaja en el marcador global, los cementeros buscarán evitar sorpresas, mientras que La Fiera intentará una remontada que parece complicada, pero no imposible.

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte, donde el conjunto celeste tratará de administrar su ventaja y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo. León, por su parte, tendrá que apostar por una ofensiva contundente desde el inicio si quiere revertir la eliminatoria y prolongar su camino en el futbol mexicano.

PUBLICIDAD

Con una renta de cuatro anotaciones en el marcador global, La Máquina llega a este compromiso definitivo con un panorama altamente favorable para concretar su clasificación.

No obstante, tanto el cuerpo técnico como el plantel capitalino mantienen el enfoque en cerrar la eliminatoria con seriedad frente a su afición, conscientes de que en la fase final del futbol mexicano cualquier exceso de confianza puede abrir la puerta a complicaciones inesperadas.

El uruguayo colaboró en la goleada de Cruz Azul en León con un gol polémico. (CRUZ AZUL)

Cruz Azul con medio pase a la Semifinal

El camino hacia esta instancia resolutiva quedó marcado el pasado jueves 26 de noviembre, fecha en la que se disputaron los primeros noventa minutos de la serie en el Estadio Nou Camp. En territorio guanajuatense, el conjunto dirigido por Joel Huiqui ofreció una exhibición de contundencia ofensiva y solidez colectiva que terminó por desarticular el planteamiento de los esmeraldas, imponiéndose con un categórico marcador de 0-4.

PUBLICIDAD

Durante aquella noche en León, la ofensiva cementera encontró respuestas constantes frente al arco rival. José Paradela encabezó el ataque celeste al firmar un doblete que inclinó la balanza desde los momentos clave del encuentro, mientras que Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández completaron la goleada con sendas anotaciones que dejaron prácticamente sentenciada la eliminatoria antes del viaje a la capital del país.

A pesar del amplio margen conseguido como visitante, la dirección técnica de Cruz Azul ha insistido en la necesidad de mantener la disciplina táctica durante los noventa minutos restantes para evitar cualquier sobresalto.

El mediocampista se ha convertido en un elemento fundamental en el esquema de Joel Huiqui. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que necesita cada equipo para avanzar a las semifinales

El reglamento de competencia de la Liga MX establece que, durante la ronda de Cuartos de Final, el criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global favorece al club que haya finalizado en una mejor posición durante la fase regular, sin que existan tiempos extra ni tanda de penaltis. Bajo este esquema, Cruz Azul cuenta con un colchón determinante tras haber concluido el torneo regular en el segundo puesto de la clasificación general.

PUBLICIDAD

Gracias a esa ubicación en la tabla y a la goleada conseguida en el duelo de ida, el equipo de Joel Huiqui avanzará a las semifinales si gana, empata o incluso si llega a perder por una diferencia de hasta cuatro goles. Una eventual derrota por marcador de 0-4 en el Estadio Banorte dejaría empatado el global a cuatro tantos por bando, escenario que de igual forma clasificaría al cuadro celeste por su mejor desempeño en la fase regular.

Por el contrario, el panorama para el Club León exige una gesta sin precedentes en la historia reciente de las liguillas. La escuadra comandada por Javier Gandolfi está obligada a ganar en la Ciudad de México por una diferencia mínima de cinco anotaciones si pretende revertir la serie y eliminar a los capitalinos.

PUBLICIDAD

Dado que un triunfo por cuatro goles de margen no le alcanzaría debido al criterio de posición en la tabla, La Fiera tendrá que asumir riesgos ofensivos desde el silbatazo inicial y apostar por una actuación perfecta en todas sus líneas para aspirar al milagro deportivo.

La Fiera necesita un milagro para poder avanzar a la siguiente ronda. (REUTERS/Luis Cortes)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

El choque entre cementeros y esmeraldas será el encargado de bajar el telón de los Cuartos de Final del Apertura 2026, definiendo al último invitado a la antesala de la Gran Final del futbol mexicano. Para los aficionados que seguirán las acciones desde casa, el partido contará con cobertura gratuita en televisión abierta, así como opciones en televisión de paga y plataformas digitales:

PUBLICIDAD

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario de inicio: 21:00 horas (tiempo del Centro de México)

Inicio de transmisión: 20:55 horas en señal abierta

Sede: Estadio Banorte (Ciudad de México)

Transmisión en México: Canal 5 (en vivo y gratis por televisión abierta), TUDN y la plataforma de streaming ViX

Con el respaldo de su público en la capital y una ventaja de cuatro goles en el bolsillo, Cruz Azul saltará al terreno de juego con la misión de completar la obra y confirmar su candidatura al título del Apertura 2026, mientras León intentará apelar al orgullo competitivo para buscar una remontada épica.