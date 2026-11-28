Daira Nayeli de 30 años fue hallada sin vida tras ocho días desaparecida, su familia marchó para que las autoridades investigaran pero este mismo día arrojaron su cuerpo en una bolsa Foto: Facenbook familia de Daira

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La familia de Dania Nayely Acevedo López confirmó que la joven de 30 años fue localizada sin vida, después de que fuera reportada como desaparecida desde el 20 de noviembre de 2026 en Mineral de la Reforma, Hidalgo. La identidad del cuerpo encontrado en la zona de Infonavit Santa Julia, en Pachuca, no había sido confirmada oficialmente por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Angélica, tía de Dania, difundió la noticia en redes sociales horas después de que familiares, amigos y conocidos marcharan por calles del Centro Histórico de Pachuca y se manifestaran frente a Palacio de Gobierno para exigir su localización.

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“Desgraciadamente ya fue localizada sin vida”, escribió la familiar en Facebook junto con una imagen de despedida. En esa publicación no precisó las circunstancias del hallazgo, el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo ni las causas de muerte.

El cuerpo de una mujer fue localizado dentro de una bolsa sobre la calle Canal, en Infonavit Santa Julia. Información extraoficial indicó que podría tratarse de Dania Nayeli Acevedo López.

El cuerpo presentaba signos de mutilación, según información extraoficial

Un elemento de la Policía Ministerial indicó que el cadáver presentaba signos de mutilación y habría sido envuelto en una cobija antes de ser colocado dentro de la bolsa. Ese dato no había sido confirmado por la PGJEH.

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El hallazgo movilizó a policías municipales, personal ministerial y peritos especializados, quienes realizaron diligencias en el sitio. Personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

La joven salió a trabajar el 20 de noviembre y, de acuerdo con la información que autoridades proporcionaron a su familia, fue vista por última vez en la colonia Santa Julia, en Pachuca, relató su tía durante la movilización.

Dania era originaria de Mineral de la Reforma. Medía 1.54 metros, era de complexión robusta, tenía cabello crespo y oscuro, ojos cafés y tez morena oscura; además, presentaba cicatrices en ambas rodillas.

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La familia bloqueó accesos a Palacio de Gobierno durante la protesta

Al momento de su desaparición vestía blusa negra, chaleco negro, pantalón caqui con franjas negras y tenis negros. La ficha de búsqueda pidió a la población informar a policías o autoridades cercanas sobre cualquier dato que permitiera ubicarla.

Durante la protesta, familiares denunciaron falta de avances en la investigación. Bloquearon calles perimetrales de Palacio de Gobierno y posteriormente los accesos al inmueble, donde exigieron ser recibidos por autoridades estatales.

La familia advirtió que realizaría bloqueos en carreteras federales si no recibía respuestas sobre el paradero de la joven. La manifestación ocurrió antes de que Angélica Ensástiga comunicara el fallecimiento de su sobrina.

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En su publicación, la tía cuestionó la respuesta institucional ante las desapariciones y exigió una investigación a fondo. “No estoy señalando culpables sin pruebas. Estoy exigiendo que se investigue a quienes corresponda, que se esclarezcan los hechos y que se desmantelen las redes de trata de personas y cualquier estructura criminal que atente contra la vida y la dignidad de las mujeres”, escribió.

Su familia exigió activar protocolos desde el primer momento

La familiar también pidió que los protocolos de búsqueda se activen de inmediato, sin importar si la persona desaparecida es mujer, hombre, niña, niño, adolescente o adulto. Solicitó que se resguarden y revisen las cámaras de vigilancia desde el último sitio donde fue vista la persona hasta los puntos por los que pudo haber transitado.

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Exigió preservar pruebas, coordinar a las instituciones y desplegar estrategias de búsqueda. “¡El tiempo que las autoridades pierden es el tiempo que las familias no tenemos!”, expresó.

En el mensaje señaló que hay familias amenazadas, mujeres con temor de denunciar y personas que han perdido la confianza en las instituciones. También afirmó que el silencio alrededor de esos casos no significa que no existan víctimas.

“Queremos verdad. Queremos justicia. Queremos resultados”, publicó la tía de Dania Nayeli. La PGJEH no había emitido un comunicado para confirmar la identidad de la mujer localizada ni para informar los avances de la investigación.

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