Raiders vs Browns, EN VIVO: dónde y a qué hora ver en México el Sunday Night Football de la Semana 12 de la NFL 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Cleveland Browns recibirán a los Las Vegas Raiders este domingo 29 de noviembre en el partido estelar de la Semana 12 de la NFL. El encuentro fue reprogramado al horario de Sunday Night Football y tendrá como atractivo el intento de los locales por mantener su paso perfecto en casa.

Cleveland llega con una marca de 6-4 y buscará aprovechar su fortaleza como local, donde suma cuatro victorias en cuatro partidos. Aunque su ofensiva registra un promedio de 18.8 puntos por encuentro bajo el mando de Deshaun Watson, su defensiva ha sido uno de sus principales argumentos, con apenas 201.1 yardas aéreas permitidas por partido y 27 capturas en la temporada.

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Del otro lado, Las Vegas presenta un récord de 4-7 y tendrá una nueva oportunidad para mejorar sus resultados con Fernando Mendoza como quarterback titular. El joven pasador disputará su tercer encuentro desde el inicio, aunque llega después de acumular dos derrotas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Raiders vs Browns?

(AP Foto/Sue Ogrocki)

El partido correspondiente a la Semana 12 de la NFL se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026 en el Huntington Bank Field, casa de los Cleveland Browns. El inicio está programado para las 19:20 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Raiders vs Browns por la Semana 12 de la NFL?

(David Brytus-Imagn Images)

Los aficionados en México podrán seguir el Sunday Night Football entre Cleveland y Las Vegas a través de ESPN, en televisión de paga. También estará disponible en las plataformas de streaming Disney+ y NFL Game Pass, para quienes prefieran seguir el encuentro por internet.

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