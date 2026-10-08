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Aficionada que presenció la muerte de El Búho cuenta qué pasó en la lucha con el Hijo de Fishman: “Pensamos que era parte del show”

La creadora de contenido asegura que el enmascarado discutió con Gerardo Germán Pineda tras perder el combate estelar

Los asistentes mantuvieron el guión del combate hasta que el réferi quedó inmóvil durante más tiempo de lo esperado, un aviso que elevó la tensión y provocó el desalojo del recinto. (Instagram/ @_stephheredia)
Los asistentes mantuvieron el guión del combate hasta que el réferi quedó inmóvil durante más tiempo de lo esperado, un aviso que elevó la tensión y provocó el desalojo del recinto. (Instagram/ @_stephheredia)
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En una función de lucha libre, los gritos desde las gradas, los reclamos al réferi y los castigos fuera del guion pueden confundirse con parte del espectáculo.

Eso fue lo que, según una aficionada, estaba ocurriendo durante los primeros minutos del combate en Mineral de la Reforma en el que Gerardo Germán Pineda, “El Buho”, perdió la vida tras quedar tendido sobre la lona.

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Los asistentes al evento luchístico en Hidalgo confundieron la emergencia del réferi con parte del espectáculo antes de que llegaran las ambulancias. (Crédito especial: Instagram/ @_stephheredia)

La creadora de contenido Steph heredia estuvo presente en la lucha estelar entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. Su relato describe cómo la alarma comenzó cuando el réferi no reaccionó y el presentador pidió ayuda, en una noche que terminó con una investigación abierta en Hidalgo.

La confusión en el público comenzó cuando El Búho no reaccionó tras caer a la lona

La aficionada compartió un video para contar lo que observó en la Arena Vanguardia, ubicada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio. Antes de iniciar su relato, aclaró que hablaría desde su perspectiva y que no buscaba perjudicar a ninguna de las personas involucradas.

Steph señaló que El Hijo de Fishman perdió la lucha y luego se hizo de palabras con el “Búho”. Después, habría aplicado una maniobra al árbitro, quien permaneció inmóvil en el ring. La aficionada no identificó de forma precisa el castigo.

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La testigo recordó que, durante los primeros segundos, el público no se habría imaginado que se trataba de una emergencia: “Yo pensé que era parte de la lucha y creo que mucha gente lo pensó”, expresó al describir el momento en el que Pineda quedó tendido.

Según su relato, los gritos de los asistentes respondían a la dinámica habitual de las funciones. Explicó que los réferis también suelen recibir castigos o ser parte de los intercambios entre luchadores durante algunos combates.

En otras versiones sobre el caso se menciona un posible martinete, pero la autoridad deberá establecer qué ocurrió durante la función, cuál fue la causa de muerte y si existe relación entre la maniobra y el fallecimiento del réferi.

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