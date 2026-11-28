El comediante murió el 28 de noviembre de 2014 por una insuficiencia cardíaca derivada del párkinson, enfermedad que arrastraba desde 2009 (Composición/Infobae)

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Este 28 de noviembre se cumplen doce años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, fallecido en Cancún a los 85 años. Su legado artístico sigue vigente en toda América Latina, pero también continúa marcado por una disputa familiar entre sus seis hijos y su viuda, la actriz Florinda Meza.

El comediante murió el 28 de noviembre de 2014 por una insuficiencia cardíaca derivada del párkinson, enfermedad que arrastraba desde 2009, cuando fue internado de urgencia en un hospital de Ciudad de México. Doce años después, su figura sigue generando interés público, en parte por el reciente estreno de una bioserie que reabrió viejas tensiones familiares.

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Paulina, hija del matrimonio, compartió las imágenes en sus redes sociales tras el éxito de 'Chespirito: sin querer queriendo'. IG: @pau_gomez_fdz

Los inicios de un ingeniero que nunca ejerció

Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México, hijo de Elsa Bolaños-Cacho Aguilar, secretaria, y Francisco Gómez Linares, pintor e ilustrador. Antes de dedicarse al espectáculo, practicó boxeo amateur y estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), carrera que nunca llegó a ejercer.

Redes sociales

En 1951, con 22 años, fue contratado por la agencia publicitaria D’Arcy, donde desarrolló las primeras habilidades que lo llevarían al éxito. Durante la década de 1950 trabajó como guionista de radio y televisión, con programas como Cómicos y Canciones y Estudio de Pedro Vargas.

Su salto al cine llegó en 1958, cuando se consolidó como autor de Los legionarios, película protagonizada por la dupla cómica Viruta y Capulina. Para esa pareja llegó a escribir más de diez cintas. Fue en ese período cuando el director de cine Agustín P. Delgado comenzó a llamarlo “Chespirito”, un apodo derivado de su baja estatura (1,61 metros) y de una variación de “Shakespeare”, en referencia al ingenio que el cineasta encontraba en su trabajo.

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Roberto Gómez Bolaños creció en Ciudad de México (Foto: Especial)

El nacimiento de sus personajes más recordados

En 1968, Gómez Bolaños fue contratado por la televisora TIM para un espacio semanal de media hora, donde debutó frente a cámaras en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y El ciudadano Gómez. Allí presentó por primera vez al Doctor Chapatín y al Chapulín Colorado.

A lo largo de tres décadas de carrera, Gómez Bolaños escribió más de mil guiones para televisión y alrededor de 30 para cine, según datos retomados por medios mexicanos.- crédito Colprensa

En 1970, el éxito del formato dio lugar al programa Chespirito, que amplió su duración a una hora y se emitió los lunes a las 20.00. De sus sketches surgieron, en 1973, las series independientes de El Chapulín Colorado y El Chavo del 8, cuyo primer capítulo se había emitido el 20 de junio de 1971. Ambas series alcanzaron seis y siete temporadas respectivamente y se exportaron a distintos países de la región, lo que amplificó su alcance internacional.

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A lo largo de tres décadas de carrera, Gómez Bolaños escribió más de mil guiones para televisión y alrededor de 30 para cine, según datos retomados por medios mexicanos. Además de sus dos protagonistas más conocidos, dio vida al Chómpiras y a Chaparrón Bonaparte, y llevó su trabajo al cine con títulos como El Chanfle, Charrito y Don Ratón y Don Ratero, además de incursionar en el teatro con la obra 11 y 12.

Captura de pantalla/ Grupo Chespirito

Su trayectoria fue reconocida en 2013 con el Premio Ondas Iberoamericano a la trayectoria más destacada en televisión. El programa Chespirito se mantuvo al aire, con interrupciones, hasta 1995, y las versiones animadas de sus personajes continuaron emitiéndose años después de su retiro de la actuación.

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Dos matrimonios y una relación que marcó su vida

En 1968, Gómez Bolaños contrajo matrimonio con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos: Roberto, Graciela, Marcela, Paulina, Teresa y Cecilia. Según distintos registros, la relación entre ambos se extendió por décadas antes de formalizarse.

Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños. (X)

Durante ese matrimonio, el comediante inició una relación sentimental con Florinda Meza, que comenzó en Chile mientras él aún estaba casado y era padre de seis hijos. El vínculo fue polémico desde sus inicios y dividió opiniones dentro del elenco de sus programas y de su entorno cercano.

Gómez Bolaños y Meza se casaron formalmente en 2004, tras separarse de Fernández en 1979. La relación entre ambos se mantuvo hasta la muerte del comediante en 2014, y ella fue reconocida públicamente como su compañera durante los últimos años de su vida.

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La boda civil de la pareja se celebró en 2004 en una ceremonia íntima en Ciudad de México. (IG: @florindamezach1)

La disputa por la herencia y el control del legado

Tras la muerte de Gómez Bolaños, sus seis hijos quedaron como principales responsables de los derechos de los personajes, guiones y marcas creados por su padre, administrados a través del Grupo Chespirito. Su hijo menor, Roberto Gómez Fernández, quedó a cargo del universo creativo y hoy es el responsable de los proyectos vinculados al legado del comediante, incluida la negociación que en octubre de 2024 logró el regreso de los programas de Chespirito a la programación de Televisa, tras cuatro años de disputas.

Roberto Gómez Fernández en Chespirito: Sin querer Queriendo. (Max)

Florinda Meza, por su parte, señaló que recibió “poco dinero” de la herencia, ya que Gómez Bolaños priorizó a sus hijos en el reparto patrimonial. La actriz explicó en una entrevista con Adela Micha, en 2024, que es heredera “solo de las regalías” como compositor, director y escritor de su esposo, una parte del patrimonio que, según dijo, es exclusiva y no debe compartir con los hijos de Roberto.

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Meza también reveló que, en 2006, fue ella quien gestionó de manera notarial la distribución de casi un millón de dólares para cada uno de los seis hijos del comediante, con dinero proveniente, según su versión, del trabajo y ahorro conjunto con Gómez Bolaños. La actriz defendió esa decisión como un acto de justicia hacia los hijos, más allá de las reservas que, afirmó, tenía su esposo al respecto.

La tensión entre Meza y los herederos no es reciente: en mayo de 2021, la actriz anunció que iniciaría un juicio para obtener los derechos del nombre de Roberto Gómez Bolaños, al no existir en el testamento una cláusula específica sobre los derechos biográficos y de imagen del comediante. Según su abogado de entonces, Ricardo Pous, los derechos de propiedad intelectual designados a favor de Roberto Gómez Fernández permanecían intactos, pero el vacío legal en el testamento permitía a Meza disputar el uso de la imagen de su esposo.

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La tensión entre Meza y los herederos no es reciente: en mayo de 2021, la actriz anunció que iniciaría un juicio para obtener los derechos del nombre de Roberto Gómez Bolaños, al no existir en el testamento una cláusula específica sobre los derechos biográficos y de imagen del comediante (Foto: Instagram)

El estreno de la bioserie reabrió la disputa familiar

En 2022, Roberto y Paulina Gómez Fernández, hijos del comediante, anunciaron el desarrollo de una bioserie sobre la vida de su padre, sin la participación de Florinda Meza. La actriz expresó entonces su desacuerdo por no haber sido consultada ni involucrada en el proyecto.

En la serie, el personaje inspirado en Florinda Meza aparece bajo el nombre ficticio de “Margarita Ruiz”, interpretado por Bárbara López. Según fuentes cercanas a la producción citadas por medios de espectáculos, esa decisión habría buscado evitar conflictos legales tras la negativa de Meza a autorizar el uso de su imagen real. (HBO Max)

La producción, titulada Chespirito: sin querer queriendo, se estrenó el 5 de junio de 2025 en la plataforma Max. El elenco incluyó a Pablo Cruz en el papel protagónico, junto a Andrea Noli, Miguel Islas, Arturo Barba, Bárbara López, Paola Montes, Rolando Breme y María Antonieta de las Nieves, quien también había formado parte del elenco original de El Chavo del 8.

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En la serie, el personaje inspirado en Florinda Meza aparece bajo el nombre ficticio de “Margarita Ruiz”, interpretado por Bárbara López. Según fuentes cercanas a la producción citadas por medios de espectáculos, esa decisión habría buscado evitar conflictos legales tras la negativa de Meza a autorizar el uso de su imagen real.

Tras el estreno, Meza difundió un video en redes sociales en el que fue contundente: “Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto. Total mentira. Por principio de cuentas sé, de muy buena fuente, que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad”. La actriz agregó que nadie de la producción se había comunicado con ella: “A mí nadie me ha informado nada. Nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica”.

Esperan tener una serie de "Chespirito" para el 2019 (Foto: Twitter)

Meza cuestionó además el uso de su identidad sin consentimiento: “Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria... son de mi propiedad”. Según relatos de personas que vieron los primeros episodios, la serie también muestra de forma negativa a Carlos Villagrán, intérprete de “Kiko”, al que se retrata como una figura egocéntrica y conflictiva, mientras dramatiza la relación extramatrimonial entre Gómez Bolaños y Meza.

Meses después del estreno, Meza volvió a referirse a la producción en declaraciones recogidas por medios de espectáculos: “Eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto”, afirmó, al tiempo que defendió la imagen de su esposo como “un gran padre, gran marido y un gran ex marido”.

Roberto Gómez Fernández respondió a las críticas hacia Meza y sostuvo que la controversia no surgió por el contenido mostrado en la serie, sino por la forma en que se desataron las conversaciones en redes sociales. En paralelo, Meza anunció la preparación de un documental propio, titulado Atrévete a vivir, con el que planea presentar su versión de los hechos a partir de material inédito, fotografías, videos y testimonios de su círculo cercano.