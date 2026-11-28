Una caricatura política aborda la cooperación en seguridad e inteligencia entre México y Estados Unidos, así como la filtración de información confidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La historia de Allende, Coahuila, es uno de los episodios que exhiben las consecuencias que puede tener el manejo inadecuado de información de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico. Lo que comenzó como una investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) terminó relacionado con una de las peores agresiones perpetradas por Los Zetas contra una población civil en México.

Entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, hombres armados irrumpieron en Allende y municipios cercanos, destruyeron viviendas, saquearon propiedades y privaron de la libertad a decenas de personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la destrucción de 40 residencias y siete ranchos, así como la privación de la libertad de aproximadamente 300 personas, según los registros iniciales del caso.

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La cifra exacta de víctimas nunca quedó plenamente establecida. Detrás de aquella ofensiva estaba la sospecha de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, de que integrantes de su organización habían proporcionado información a las autoridades estadounidenses.

La investigación de la DEA que terminó en una filtración

La reconstrucción realizada por la periodista Ginger Thompson para ProPublica y National Geographic, publicada en junio de 2017, permitió conocer cómo se desarrolló la cadena de acontecimientos.

La DEA había conseguido información sensible de la organización criminal mediante la colaboración de un integrante de Los Zetas. Un operador del grupo proporcionó los números de identificación de los teléfonos celulares de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como los principales objetivos de las investigaciones estadounidenses.

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Allende: la filtración que desató una masacre Da clic en cada punto para conocer la cronología La

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Nuevas líneas El

debate La información compartida La DEA obtiene, mediante un colaborador infiltrado en Los Zetas, los números de identificación de los teléfonos celulares de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42, principales objetivos de la investigación estadounidense. La agencia comparte esos datos con la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal mexicana, capacitada por la propia DEA pero con antecedentes de filtraciones.

La información permitía rastrear las comunicaciones de ambos dirigentes y representaba un avance para las autoridades que buscaban localizarlos.

Sin embargo, la DEA compartió esos datos con una unidad de la Policía Federal mexicana conocida como Unidad de Investigaciones Sensibles, cuyos integrantes habían recibido capacitación y evaluación de la agencia estadounidense, pero que arrastraba antecedentes de filtraciones.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por ProPublica, información relacionada con los números telefónicos llegó a manos de integrantes del grupo criminal. Aproximadamente tres semanas después de que los datos fueran proporcionados a las autoridades, los hermanos Treviño se enteraron de la supuesta traición y emprendieron una represalia.

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Los Zetas arrasaron Allende para castigar a los presuntos informantes

Los líderes de Los Zetas sospechaban que Mario Alfonso Cuéllar, conocido como «Poncho», uno de sus principales operadores en Coahuila, había colaborado con las autoridades estadounidenses. También tenían bajo sospecha a Héctor Moreno, colaborador cercano de Cuéllar, quien había proporcionado información a un intermediario de la DEA.

La represalia no se limitó a los presuntos responsables. Los sicarios atacaron a familiares, empleados, conocidos y personas relacionadas con quienes consideraban traidores.

Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, y su hermano Omar Treviño Morales, Z-42, fueron señalados como responsables de ordenar represalias contra personas a las que consideraban informantes. (Foto: Captura de pantalla Univisión)

Durante varios días, grupos armados recorrieron Allende y localidades cercanas, ingresaron por la fuerza a domicilios, saquearon propiedades, incendiaron viviendas y se llevaron a sus habitantes.

Testimonios recabados por las autoridades y reconstruidos por ProPublica describieron el traslado de personas a ranchos, donde fueron asesinadas y sus cuerpos incinerados.

La violencia también estuvo acompañada por la participación y complicidad de autoridades locales. En su Recomendación 10VG/2018, la CNDH acreditó graves violaciones a los derechos humanos y documentó la intervención de policías municipales en detenciones arbitrarias, desapariciones y acciones que facilitaron los ataques de Los Zetas.

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Las nuevas líneas de la DEA reabren el debate sobre la información

El antecedente de Allende adquiere relevancia en noviembre de 2026, luego de que el director de la DEA, Terry Cole, anunciara la habilitación de canales directos para recibir denuncias sobre integrantes del Cártel de Sinaloa, funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales y redes dedicadas al lavado de dinero.

Los mecanismos incluyen WhatsApp y Signal, mediante el número +1-858-298-5670; la plataforma Threema, con el identificador PTJ4HS3J, y el correo electrónico MFSinaloaTipLine@dea.gov.

Publicación del jefe de la DEA, Terry Cole. Crédito: X - @DEATerryCole

La agencia aseguró que las personas podrán proporcionar información de manera confidencial y anónima. La iniciativa busca obtener datos sobre integrantes y colaboradores de organizaciones designadas como terroristas por el gobierno estadounidense, así como sobre funcionarios que presuntamente les proporcionan apoyo material.

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El anuncio también generó controversia por la posibilidad de que ciudadanos mexicanos contacten directamente a una institución extranjera para proporcionar información sobre organizaciones criminales y funcionarios públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el mecanismo y el 27 de noviembre informó que México presentó una queja formal ante la Embajada de Estados Unidos, al considerar que la iniciativa representa una intervención en asuntos internos. Sostuvo que la cooperación bilateral debe desarrollarse bajo principios de coordinación y respeto a la soberanía nacional.

Allende, una advertencia sobre los riesgos de las filtraciones

La relación entre ambos episodios no significa que las nuevas líneas de denuncia hayan provocado filtraciones ni que exista evidencia de que la información recibida actualmente por la DEA esté comprometida. Sin embargo, el antecedente de Coahuila exhibe las consecuencias que puede tener una cadena de inteligencia cuando los datos sensibles llegan a personas vinculadas con las organizaciones investigadas.

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El caso también dejó al descubierto la vulnerabilidad de los informantes y sus familias cuando los grupos criminales identifican a quienes consideran responsables de colaborar con las autoridades.

Sheinbaum calificó de injerencia que la DEA publicara canales de comunicación directa para denunciar a miembros del Cártel de Sinaloa. | Presidencia

Otro antecedente relevante es el de Iván Reyes Arzate, exmando de la Policía Federal que enfrentó procesos judiciales en Estados Unidos por entregar información de investigaciones de la DEA a narcotraficantes. No obstante, las investigaciones periodísticas no establecieron de manera concluyente que él fuera el responsable específico de la filtración que desencadenó los hechos de Allende.

Quince años después, la tragedia continúa siendo un referente para entender los riesgos de las operaciones de inteligencia en México. La discusión sobre las nuevas líneas de denuncia de la DEA no sólo involucra la cooperación entre ambos países, sino también las garantías para proteger a quienes proporcionan información y evitar que los datos terminen en manos de los mismos grupos criminales que se pretende combatir.

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