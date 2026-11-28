Siete personas fueron detenidas durante las investigaciones contra un grupo independiente que presuntamente buscaba establecer actividades de distribución de drogas en Coahuila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Siete personas, entre ellas un adolescente de 16 años, fueron detenidas durante una serie de operativos realizados en Saltillo y Arteaga, luego de que autoridades estatales identificaran a un grupo independiente dedicado presuntamente a la distribución de narcóticos en Nuevo León que buscaba establecerse y ampliar sus actividades delictivas en Coahuila.

Las intervenciones, encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), derivaron en el aseguramiento de dos inmuebles, armas de fuego con acabados en oro, cartuchos útiles, cargadores, presuntas dosis de droga, teléfonos celulares y un inhibidor de señales.

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Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores ocurrió en una vivienda de la colonia Ejidal, en el municipio de Arteaga, donde fueron localizadas dos armas con acabados personalizados: un arma larga tipo AK-47, conocida como «cuerno de chivo», y una pistola Colt calibre .38 Súper, esta última con un diseño de diamantes y grabados con los nombres «El Capitán» y «D. Miguel».

De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía y los detalles del operativo, las investigaciones se desarrollaron durante varias semanas mediante labores de inteligencia de campo y gabinete, en coordinación con corporaciones de seguridad de Coahuila y Fuerza Civil de Nuevo León.

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Dos detenciones permitieron ubicar a la presunta célula

El despliegue de seguridad comenzó a partir de las investigaciones que permitieron detener a Armando «N» y Luis «N», señalados por las autoridades como presuntos integrantes de un grupo independiente dedicado a la venta y distribución de narcóticos en Nuevo León.

Entre los objetos asegurados durante las intervenciones se encuentran cargadores, cartuchos útiles, teléfonos celulares, un inhibidor de señales y una caja de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las indagatorias, ambos estarían relacionados con una estructura que pretendía trasladar sus actividades a territorio coahuilense, por lo que la Fiscalía profundizó las investigaciones para identificar los lugares donde presuntamente almacenaban drogas y otros objetos relacionados con sus operaciones.

A partir de estas detenciones, el Ministerio Público reunió los datos de prueba necesarios para solicitar dos órdenes de cateo ante un juez de control, quien autorizó las intervenciones en domicilios ubicados en Saltillo y Arteaga.

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Los operativos se realizaron con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y corporaciones municipales, como parte de la coordinación entre las autoridades de ambas entidades.

En total, las acciones derivaron en siete detenciones, aunque la Fiscalía no ha detallado públicamente las funciones específicas que desempeñaba cada uno de los involucrados dentro del grupo investigado.

Armas bañadas en oro y teléfonos asegurados en Arteaga

Uno de los cateos se llevó a cabo cerca de la medianoche del viernes en una vivienda ubicada sobre la calle Estanislao Valdés, en la colonia Ejidal, de Arteaga.

Dos armas de fuego con acabados en oro, una de ellas con diseño de diamantes y grabados personalizados, fueron aseguradas durante un cateo en la colonia Ejidal, en Arteaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese inmueble, los agentes localizaron dos armas de fuego con características particulares. La primera era un arma larga tipo «cuerno de chivo», con la leyenda «Mini Draco», calibre 7.62 y acabados en oro.

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La segunda correspondía a una pistola Colt calibre .38 Súper, con tonos dorados y plateados, un diseño de diamantes y grabados personalizados con las leyendas «El Capitán» y «D. Miguel».

Además del armamento, las autoridades aseguraron siete cargadores desabastecidos, 26 cartuchos útiles, tres fundas de tela, un inhibidor de señales, 10 teléfonos celulares y una caja de seguridad.

En el lugar fueron detenidos Érik Guadalupe «N», de 28 años, originario de Saltillo, e Ideaney «N», de 50 años, originaria de Doctor Arroyo, Nuevo León. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

La presencia de armamento y dispositivos electrónicos forma parte de los elementos que serán analizados por las autoridades para establecer su procedencia y posible relación con las actividades del grupo investigado.

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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Marina, Guardia Nacional y policías municipales participaron en los operativos realizados en Saltillo y Arteaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cateo en Saltillo deja tres detenidos, incluido un menor

La segunda intervención se realizó en un inmueble de Saltillo, donde los agentes localizaron diversas dosis de presuntos narcóticos y detuvieron a tres personas: un hombre, una mujer y un adolescente de 16 años.

Los tres quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que deberá determinar su posible participación en las actividades de distribución de drogas y establecer las responsabilidades correspondientes.

Con estas detenciones, sumadas a las de Armando «N» y Luis «N», así como a las dos realizadas en Arteaga, las autoridades contabilizaron siete personas aseguradas durante las acciones.

El fiscal general del estado, Federico Fernández, sostuvo que las corporaciones mantendrán los operativos para impedir que organizaciones delictivas provenientes de otras entidades establezcan operaciones en Coahuila.

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«Con acciones contundentes y con resultados, vamos a seguir cuidando Coahuila», expresó el funcionario, al referirse a las intervenciones realizadas en la Región Sureste.

La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para establecer la procedencia de las armas, analizar los dispositivos asegurados y determinar si los detenidos forman parte de una misma estructura criminal, así como el alcance de sus posibles operaciones en la entidad.