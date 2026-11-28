La periodista Paola Rojas graba un video en formato vertical desde el interior de un auditorio durante un evento musical. Frente a la cámara, Rojas explica los hechos ocurridos luego de que la cantante Alejandra Guzmán tuviera que abandonar el escenario tras sufrir un percance. En la grabación se observa a la comunicadora acompañada de otra asistente, mientras de fondo se aprecia el resto del público en las gradas.

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Paola Rojas presenció a pocos metros el momento en que Alejandra Guzmán sufrió un percance físico durante su concierto en la Arena Ciudad de México y relató que vio “su cara de dolor” antes de que la cantante informara que se le había lastimado la cadera.

La conductora compartió un video en Instagram mientras el público esperaba noticias sobre la continuidad del espectáculo.

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La presentación apenas había comenzado cuando Guzmán tuvo que detenerse. Rojas explicó que la intérprete estaba sobre un automóvil incluido en la producción del concierto y que todo cambió al momento de descender.

“Buenas noches. Los saludo desde la Arena Ciudad de México, rodeada de fans de Alejandra Guzmán, con una muy lamentable noticia”, dijo la periodista al inicio de su transmisión.

(IG)

La conductora señaló que la artista interpretaba una canción y se mostraba emocionada ante el público. Desde su lugar, cerca del escenario, alcanzó a observar el cambio en el rostro de Guzmán cuando intentó bajar del vehículo.

“Estaba cantando espectacular, emocionada y de pronto vi su cara. Estoy a apenas unos metros de donde se encontraba. Su cara de dolor cuando se bajó de ese coche”, relató Paola Rojas.

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Según la versión de la periodista, Alejandra Guzmán permaneció sentada tras el incidente. Personal del show trató de ayudarla a ponerse de pie, pero la cantante advirtió que tenía un problema en la cadera.

“Se quedó sentada en él, trataron de ayudarla a pararse y dijo: ‘No, se me zafó la cadera’”, contó Rojas.

Paola Rojas relató que Alejandra Guzmán mostró dolor antes de dejar el escenario

La periodista indicó que el episodio ocurrió durante la primera canción del concierto. Después de que Guzmán habló sobre la lesión, ingresó una camilla para retirarla del escenario, de acuerdo con el relato difundido en Instagram.

“Lamentablemente, volvió a ocurrir, se zafó la cadera, tuvieron que entrar con una camilla, llevársela del escenario”, afirmó la comunicadora desde la Arena Ciudad de México.

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Durante un concierto en la Arena Ciudad de México, la cantante Alejandra Guzmán es auxiliada por sus bailarines y personal de apoyo tras sufrir una complicación física en el escenario.

Rojas comentó que la cantante mencionó la presencia de su médico en el recinto, aunque dijo desconocer cuál sería el procedimiento que seguiría después de recibir asistencia. También señaló que la audiencia permanecía a la espera de una definición sobre el espectáculo.

“Ella misma dijo que aquí está su doctor. Probablemente, no sé, simplemente mencionó que aquí está su doctor”, expresó.

La periodista estuvo acompañada por la médica Karen Carrillo, a quien consultó sobre lo que ambas habían visto desde su ubicación. Carrillo sostuvo que Guzmán logró continuar hasta terminar la estrofa que interpretaba, pese al dolor.

“De dolor y se aguantó hasta la última, hasta la última estrofa y dijo: ‘Me volvió a pasar’”, señaló la doctora Karen Carrillo en el video de Paola Rojas.

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Carrillo también se refirió a la angustia que observó en la cantante durante esos minutos. “Y su cara de angustia por no quedar mal con su público fue… Y es un dolor horrible, porque el dolor de los huesos es brutal”, añadió.

Mientras el equipo atendía a la artista, los asistentes le expresaron su respaldo desde las gradas. Rojas contó que el público coreó su nombre y le pidió que no se preocupara por la suspensión del concierto.

La cantante Alejandra Guzmán actúa sobre el escenario y aparece en un recuadro asistida en una camilla frente a una ambulancia. (Instagram: Alejandra Guzmán / X: Raúl Gutiérrez)

“La gente dándole muestras de apoyo, le gritaban: ‘Ale, Ale, no te preocupes, estamos contigo’”, relató.

El comunicado señaló que no se trató de una lesión grave

Horas después del incidente, el equipo de Alejandra Guzmán difundió un comunicado en el que confirmó que la presentación tuvo que detenerse por un percance físico en el escenario. El texto indicó que la cantante recibió atención médica inmediata y estaba acompañada por su familia.

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“Durante la presentación de esta noche en la Arena CDMX, Alejandra sufrió un percance físico en el escenario que nos obligó a detener el espectáculo”, informó su equipo.

El comunicado sostuvo que el episodio no implicaba una lesión grave y que la artista conservaría las fechas previstas para su gira. No detalló el diagnóstico ni precisó cuándo recibirá el alta médica.

“Afortunadamente, no se trató de una lesión grave y Alejandra continuará con sus fechas programadas”, indicó el mensaje.

Sobre el concierto suspendido, la oficina de la cantante, la empresa Zignia y la Arena CDMX definirán una nueva fecha. El equipo pidió al público conservar los boletos para recibir las instrucciones correspondientes cuando se anuncie la reprogramación.

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Alejandra Guzmán actúa en la Arena Ciudad de México en una presentación que concluyó con asistencia en el escenario debido a una lesión de cadera. (Instagram / X)

“Les pedimos conservar su boleto; junto con la nueva fecha les confirmaremos todo lo necesario”, señaló el comunicado.

El episodio ocurrió poco más de dos meses después de que Guzmán suspendiera una presentación en Boca del Río, Veracruz, el 19 de septiembre, también por una luxación de cadera.