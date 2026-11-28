Sheinbaum afirmó que Pemex cerrará 2026 con una deuda menor a 70 mil mdd. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó cinco avances en Petróleos Mexicanos (Pemex), a poco más de un año de anunciar el Plan Estratégico 2025-2030, la cual busca fortalecer la operación de la empresa estatal y reducir su deuda con proveedores, contratistas y transportistas.

Durante el banderazo de instalación de plataformas marítimas en la Refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, Sheinbaum informó que el sistema de refinación procesa 1 mil 045 millones de barriles diarios y previó que Pemex reducirá su deuda a menos de 70 mil millones de dólares al cierre de 2026.

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“Este fin de semana les comparto cinco grandes noticias que demuestran que Pemex se fortalece, recupera su capacidad productiva y avanza”, dijo.

Sheinbaum señaló que las ocho refinerías del Sistema Nacional de Refinación, incluidas Deer Park, en Texas, y la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, procesan petróleo para elaborar gasolina y diésel.

“Nunca en la historia se habían procesado tantos barriles de petróleo para producir gasolina y diésel”, sostuvo la mandataria ante trabajadores y asistentes al acto realizado en Tabasco.

Deer Park y Dos Bocas elevan la producción de combustibles

La presidenta atribuyó esa capacidad a la compra de Deer Park durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la construcción de la Refinería Olmeca. Según indicó, ambas instalaciones permitieron ampliar la producción de combustibles dentro del país.

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Sheinbaum afirmó que, sin esas dos instalaciones, el precio de la gasolina habría llegado este año a 30 pesos por litro y el diésel habría alcanzado 35 pesos. También señaló que la producción de Pemex permitió subsidiar los combustibles.

Sheinbaum afirmó que sin la refinería de Deer Park y de Dos Bocas el precio de la gasolina superaría los 30 pesos por litro. | Presidencia

“La visión del presidente López Obrador y el avance que estamos llevando a cabo en nuestro gobierno no solo fortalecen la soberanía, sino que apoyan la economía de las familias mexicanas”, expresó.

Como primer anuncio, reportó que el Complejo Petroquímico Escolín, en Poza Rica, Veracruz, registra un avance de 30%. La planta producirá urea para sustituir importaciones y abastecer al campo mexicano.

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La presidenta relacionó el proyecto con el desmantelamiento de Fertimex durante el periodo neoliberal. Señaló que la empresa fue privatizada y después abandonada, mientras México pasó a importar fertilizantes.

Pemex instalará plantas de gas y tres plataformas marítimas

“Ahora recuperamos la capacidad de producir fertilizantes, avanzando con la soberanía energética y la soberanía alimentaria”, declaró durante su intervención.

Sheinbaum anunció la puesta en marcha de dos plantas separadoras y endulzadoras de gas, así como un gasoducto de 52 kilómetros, en los campos de Isachi, Veracruz, y Baktún, Tabasco.

La infraestructura permitirá recuperar gas natural que actualmente se quema a la atmósfera. La mandataria sostuvo que el aprovechamiento de ese recurso incrementará los ingresos para México y reducirá las emisiones asociadas con esa práctica.

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“Cada recurso que recuperamos es riqueza para México y, además, dejamos de emitir gases que evitan el cambio climático global”, manifestó.

La presidenta también informó sobre el traslado de tres plataformas construidas por Pemex para impulsar la producción en tres campos del Golfo de México. El acto en Dos Bocas estuvo dedicado al banderazo para su instalación marítima.

Sheinbaum sostuvo que las plataformas representan infraestructura y capacidad técnica de la empresa estatal. También reconoció a las y los trabajadores de Pemex que participaron en su construcción.

Prevé reducir deuda a menos de 70 mil mdd

La mandataria afirmó que las obras forman parte de la estrategia para incrementar la producción de petróleo y gas, luego de señalar que la industria petrolera perdió capacidades durante administraciones previas.

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Sheinbaum aseguró que Pemex cerrará 2026 con una deuda menor a 70 mil millones de dólares, tras una reducción desde 90 mil millones.

“Cinco: rescatamos a Pemex también desde sus finanzas. Mientras recuperamos su capacidad productiva e impulsamos nuevas inversiones, este año cerraremos con la deuda menor en muchísimos años de Pemex.

“Redujimos la deuda de noventa mil millones de dólares a menos de setenta mil millones de dólares en 2026”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta dijo que la reducción de pasivos ocurre mientras Pemex recupera capacidad productiva y desarrolla inversiones en infraestructura. No precisó los mecanismos utilizados para alcanzar la baja prevista en la deuda.

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Sheinbaum defiende el rescate de la empresa estatal

En la primera parte de su discurso, Sheinbaum recordó al general Cárdenas y su decisión de expropiar la industria petrolera. Dijo que el entonces presidente defendió la soberanía nacional frente a las presiones extranjeras y puso los recursos naturales al servicio de la población.

“El general Cárdenas no se doblegó. Tuvo la determinación y el valor de tomar una de las decisiones más trascendentes de nuestra historia: la expropiación petrolera”, afirmó.

La presidenta cuestionó que los gobiernos del periodo neoliberal abrieran la industria petrolera a intereses privados y extranjeros. Según sostuvo, ese proceso debilitó a Pemex, redujo la producción nacional e incrementó las importaciones de petrolíferos, gas y productos petroquímicos.

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Sheinbaum sostuvo que el gobierno de López Obrador inició el rescate de la compañía estatal desde 2018 y que su administración asumió el compromiso de continuar esa política. “En esta gira de este fin de semana demostramos que estamos cumpliendo”, expresó.

“No llegamos para servir a los poderosos ni intereses extranjeros, sino para servir a la gente, para servir al pueblo de México y a la patria”, dijo.