Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, fue trasladado en ambulancia al complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, después de permanecer 19 días hospitalizado. (Reuters/FGR)

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Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2” o “El Barbas”, fue trasladado el viernes 27 de noviembre al complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, en una ambulancia y bajo un dispositivo de seguridad integrado por aproximadamente 10 vehículos blindados.

El movimiento se realizó después de que el presunto jefe criminal recibiera el alta médica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde permaneció internado desde el 8 de noviembre, cuando resultó herido durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Marina).

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Su ingreso a prisión había sido pospuesto debido a las complicaciones derivadas de las lesiones. El primer intento de traslado, programado para el 10 de noviembre, fue cancelado luego de que presentara taquicardia y presión arterial elevada.

Pero ¿quién es “El R2” y por qué su detención representa un movimiento relevante dentro de las investigaciones contra el CJNG?

¿Quién es Rafael Álvarez Ayala y qué lugar ocupa en el CJNG?

Rafael Álvarez Ayala es identificado por las autoridades como uno de los presuntos mandos de Los Rs, una estructura criminal vinculada al CJNG, con operaciones principalmente en Jalisco y Michoacán.

El presunto líder de Los Rs resultó herido durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en un restaurante de Jalisco, el pasado 8 de noviembre. Captura de pantalla

Su trayectoria dentro de esa organización se remonta al menos a 2012, cuando fue detenido por primera vez junto con sus hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, y Jesús Santiago Álvarez Ayala, conocido como “El R3”.

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En aquel momento, la Secretaría de la Defensa Nacional lo identificó como presunto lugarteniente y jefe operativo del grupo criminal, encargado de coordinar células y actividades delictivas en Jalisco.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Los Rs consolidaron su presencia en el occidente del país y extendieron sus operaciones hacia Michoacán, donde se les atribuyen actividades relacionadas con el narcotráfico, homicidios, secuestros y extorsiones, particularmente contra empresarios y productores de aguacate.

El apodo de “R2” corresponde a la identificación jerárquica que utilizaban los hermanos dentro de la estructura criminal. Tras la detención de Ramón, el 30 de julio de 2026, Rafael habría asumido el liderazgo de la célula, según información de autoridades federales.

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Fue detenido en 2012 y sentenciado a 20 años de prisión

El historial de Rafael Álvarez Ayala con las autoridades comenzó a documentarse públicamente hace más de una década.

El R2: de Los Rs a Puente Grande Da clic en cada punto para conocer la trayectoria de Rafael Álvarez Ayala 2012

Primera captura 2016

Sentencia 2022

Libertad Jul 2026

Cae El R1 8 nov 2026

Enfrentamiento 27 nov 2026

Puente Grande 6 de septiembre de 2012 Elementos del Ejército realizan operativos simultáneos en Guadalajara y Zapopan que derivan en la captura de los hermanos Álvarez Ayala: Rafael (El R2), Ramón (El R1) y Jesús Santiago (El R3). La Sedena los identifica como presuntos lugartenientes y jefes operativos de Los Rs, encargados de coordinar células y actividades delictivas en Jalisco, vinculadas a bloqueos e incendios de vehículos registrados en Jalisco y Colima.

El 6 de septiembre de 2012, elementos del Ejército Mexicano realizaron operativos simultáneos en Guadalajara y Zapopan que derivaron en la captura de los hermanos Álvarez Ayala.

En ese entonces, las autoridades relacionaron a los integrantes de la familia con actividades del CJNG y con la organización de bloqueos e incendios de vehículos registrados en Jalisco y Colima en agosto de ese año.

Cuatro años después, en junio de 2016, Rafael y Ramón fueron sentenciados a 20 años de prisión por delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud.

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Sin embargo, ambos recuperaron su libertad en 2022, de acuerdo con los antecedentes difundidos por medios de comunicación y las declaraciones posteriores del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La situación cambió nuevamente en julio de 2026, cuando Ramón, “El R1”, fue detenido en Jalisco. Tras esa captura, las autoridades identificaron a Rafael como su posible sucesor al frente de Los Rs.

A la izquierda el "R1" y de lado derecho su hermano, el "R2". Crédito: FGR / Semar

Su captura terminó en un enfrentamiento armado

La segunda detención de “El R2” ocurrió el 8 de noviembre durante un operativo de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Marina en el restaurante Sabea, ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara.

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La intervención derivó en un enfrentamiento armado que dejó lesionados a Rafael Álvarez Ayala y a un elemento de la Marina. Además, fueron detenidas otras 19 personas que se encontraban en el establecimiento.

El presunto líder criminal recibió tres impactos de bala que le provocaron lesiones en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda. Entre los daños reportados se encontraron una perforación de colon, una fractura en el antebrazo y una fractura expuesta de fémur.

Debido a la gravedad de las heridas, fue sometido a intervenciones quirúrgicas y permaneció bajo vigilancia médica y custodia de fuerzas federales.

El primer traslado al penal se intentó el 10 de noviembre, pero tuvo que suspenderse por las complicaciones cardiovasculares que presentó. La audiencia inicial también fue pospuesta debido a que su condición médica le impedía participar adecuadamente en la diligencia judicial.

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El traslado de Rafael Álvarez Ayala se realizó mediante un dispositivo de seguridad con vehículos blindados y una ambulancia. (Infobae)

Lo relacionan con el asesinato de Carlos Manzo y buscan su extradición

Entre los señalamientos que enfrenta Rafael Álvarez Ayala se encuentra su presunta participación en delitos de alto impacto en Michoacán.

Las autoridades informaron que cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán. También ha sido relacionado con la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Las autoridades lo señalan como presunto autor intelectual, aunque esa responsabilidad deberá acreditarse ante los tribunales.

A ello se suma un requerimiento de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta una acusación federal relacionada con una presunta conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina, además de delitos vinculados con armas de fuego.

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De acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense, los cargos contemplan penas que podrían alcanzar hasta dos cadenas perpetuas consecutivas, en caso de que sea extraditado, juzgado y declarado culpable.

Con su ingreso a Puente Grande, las autoridades concretaron el traslado que había sido aplazado por casi tres semanas. Ahora, Rafael Álvarez Ayala permanecerá bajo custodia penitenciaria mientras avanzan los procedimientos judiciales en su contra y se determina su situación jurídica.