La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió dos protocolos de emergencia ante las condiciones meteorológicas de la primera tormenta invernal de la temporada en México.
A través de la cuenta oficial de X, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que la primera de estas alertas es debido a los efectos del fenómeno climático, que podría ocasionar bajas temperaturas, caída de nieve, aguanieve y lluvias de diferente intensidad, mientras que la segunda es por las intensas precipitaciones pronosticadas para este sábado en la entidad de Guerrero.
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