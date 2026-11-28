Sylvia “N”, alias “La Chefona”, fue detenida en Corregidora, Querétaro, durante un operativo coordinado por autoridades federales. (X Gabinete de Seguridad)

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Una presunta red transnacional dedicada al tráfico de personas, con operaciones entre Brasil, México y Estados Unidos, fue golpeada con la detención de cuatro de sus integrantes en Querétaro y Baja California. Entre ellos se encuentra Sylvia “N”, alias “La Chefona”, identificada por las autoridades como una de las principales operadoras de la organización.

El Gabinete de Seguridad informó este sábado 28 de noviembre que las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con colaboración de autoridades de Baja California y Querétaro.

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De acuerdo con información difundida sobre el operativo, Sylvia “N” fue detenida durante un cateo en un inmueble ubicado en El Pueblito, municipio de Corregidora, Querétaro. En una segunda acción, agentes federales ejecutaron órdenes de cateo en domicilios de Tijuana, Baja California, donde capturaron a otros tres hombres señalados como colaboradores de la estructura criminal. Uno de ellos es de nacionalidad china.

Durante las diligencias en Tijuana fueron asegurados dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, pasaportes brasileños y diversa documentación. Las autoridades no detallaron el monto del dinero decomisado ni precisaron cuántas personas habrían sido trasladadas por esta organización.

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De Brasil a Estados Unidos, a través de México

Las investigaciones permitieron establecer que el grupo presuntamente captaba personas en los alrededores de São Raimundo das Mangabeiras, localidad del estado de Maranhão, en el noreste de Brasil, para organizar su traslado hacia Estados Unidos a través de territorio mexicano.

(X Gabinete de Seguridad)

El mecanismo, según el reporte oficial, consistía en facilitar el recorrido mediante el uso de documentos falsificados. La operación requería una estructura con capacidad para captar personas en Sudamérica, coordinar su desplazamiento internacional y gestionar su tránsito por México hasta alcanzar la frontera estadounidense.

La presencia de pasaportes brasileños entre los objetos asegurados en Tijuana constituye uno de los elementos materiales relacionados con esa ruta, aunque las autoridades no han explicado todavía cómo eran obtenidos, modificados o utilizados esos documentos, ni qué otros países pudieron formar parte del trayecto.

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Tampoco se ha informado si las personas trasladadas eran víctimas de explotación, si pagaban por el cruce o si existían mecanismos de coacción. Esta distinción es relevante: el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son delitos diferentes, aunque pueden relacionarse. El primero consiste en facilitar el ingreso irregular a otro país a cambio de un beneficio; la trata implica la captación o traslado de personas con fines de explotación.

“La Chefona” y sus antecedentes en Estados Unidos

Uno de los datos que destacan en la investigación es el historial de Sylvia “N”. La información difundida sobre el operativo señala que cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos, donde habría sido detenida en mayo de 2012 por el delito de trata de personas y posteriormente deportada a México en julio de 2014.

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El Gabinete de Seguridad la identificó como operadora de la organización, mientras que reportes sobre el despliegue la señalaron como líder de la estructura. Sin embargo, las autoridades no han hecho públicos detalles sobre el expediente estadounidense, la resolución judicial que derivó de aquella detención o las funciones específicas que habría desempeñado en la red ahora investigada.

Las investigaciones apuntan a una ruta de traslado de personas desde Brasil hacia Estados Unidos a través de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Su captura en Querétaro y la de los tres presuntos colaboradores en Tijuana apuntan a una estructura con actividades distribuidas en distintos puntos del país. Por ahora, no se ha informado si existen otras órdenes de aprehensión o personas identificadas que permanezcan prófugas.

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Una ruta que ya había aparecido en investigaciones federales

El caso recuerda otra investigación anunciada por la FGR en marzo de 2025, cuando cinco personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en una organización dedicada al tráfico de migrantes, principalmente sudamericanos, hacia Estados Unidos.

En aquella indagatoria, las autoridades ubicaron operaciones en Tijuana, Ensenada, Mexicali y Tecate, en Baja California, así como en Piedra Imán, Guerrero. Según la investigación, la estructura habría operado desde al menos 2021 y trasladado alrededor de 80 personas al mes. Reportes periodísticos señalaron que cobraba aproximadamente 19 mil dólares por cada cruce.

La FGR informó entonces que la investigación se desarrolló con colaboración de autoridades de México, Estados Unidos y Brasil. Cinco personas fueron vinculadas a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

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Aunque ambos casos comparten elementos —el traslado de migrantes sudamericanos, la conexión con Brasil y el uso de rutas hacia Estados Unidos—, no existe información pública que permita asegurar que se trate de la misma organización o que sus integrantes estén relacionados.

En Tijuana fueron capturados tres presuntos colaboradores de la organización y asegurados pasaportes brasileños, teléfonos celulares y dinero en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras las detenciones de este sábado, los cuatro sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. Los inmuebles cateados quedaron bajo resguardo de las autoridades.

El operativo representa un nuevo golpe a las redes que utilizan a México como territorio de tránsito para el traslado irregular de personas hacia Estados Unidos. Sin embargo, todavía quedan preguntas por responder sobre el alcance de la organización, el número de migrantes involucrados y la posible participación de otros operadores fuera del país.

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