Esta habría sido la causa de la muerte de El Búho Pineda tras acuerdo entre el Hijo de Fishman y su familia

El luchador recuperó su libertad este 9 de octubre y versiones señalan que la promotora y su defensa habrían entregado aproximadamente medio millón de pesos a los familiares del árbitro. (Especial)

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La muerte de Gerardo Germán Pineda, conocido como el emblemático réferi El Búho, dejó una imagen que sacudió a la lucha libre mexicana tras quedar tendido sobre la lona durante una función en Hidalgo, y no volvió a levantarse.

Luego de la confirmación de su fallecimiento a los 75 años, inició una investigación, reclamos por las condiciones del evento y un acuerdo posterior entre la familia y el Hijo de Fishman.

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La promotora y el luchador habrían pagado más de 585,525 pesos a los familiares de Gerardo Germán Pineda para concluir el proceso legal y liberación del Hijo de Fishman.

Con el paso de los días comenzó a surgir una posible explicación sobre el desenlace: Pineda habría sufrido un paro cardiorrespiratorio después de la secuencia registrada en el cuadrilátero.

Esto se sabe del posible paro cardiorrespiratorio que habría terminado con la vida de El Búho

De acuerdo con la explicación sobre la muerte de El Búho otorgada por el Diario Récord, el réferi habría sufrido un paro cardiorrespiratorio después de la acción registrada en el cuadrilátero durante la función en Mineral de la Reforma.

El Búho participaba como réferi en la lucha estelar entre Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG cuando recibió varios castigos y quedó tendido sobre la lona.

Los asistentes habrían confundido inicialmente la falta de reacción del árbitro con parte del espectáculo. La función se detuvo cuando la inquietud aumentó y se solicitó ayuda.

Personal de emergencia acudió al Deportivo 11 de Julio . Los primeros reportes indicaron que Pineda ya no presentaba signos vitales cuando los paramédicos lo revisaron.

La versión sobre el paro cardiorrespiratorio del Dr. Rodrigo Gutiérrez Corona, especialista en traumatología deportiva, describe el desenlace clínico, pero no determina qué lesión, condición o maniobra lo habría provocado.

Una versión médica señala que el réferi habría sufrido un paro cardiorrespiratorio a causa de los castigos recibidos en el cuadrilátero. RRSS

Un paro cardiorrespiratorio puede tener distintos orígenes, desde un traumatismo hasta una alteración neurológica, respiratoria o cardíaca.

Por el momento, sólo los dictámenes forenses podrán establecer si este fue consecuencia de una lesión sufrida en el ring o si existieron otros factores detrás de la emergencia que apagó la última función de Gerardo Germán Pineda.

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Qué lesiones puede provocar del martinente, aparente castigo causante de la tragedia

Varios reportes relacionaron el caso con un posible martinete, maniobra también conocida como piledriver:

El movimiento coloca a la persona en posición invertida antes de descender hacia la lona y puede comprometer la cabeza, el cuello y la columna si el impacto no se distribuye de manera adecuada.

Gutiérrez Corona explicó que un golpe severo en las vértebras cervicales puede afectar la médula espinal y los nervios que intervienen en la respiración.

El médico planteó que una lesión de alta energía puede generar dificultad respiratoria , baja de presión arterial y alteraciones del ritmo cardíaco .

La edad del réferi, de 75 años, también aparece como un posible factor de vulnerabilidad. El desgaste natural en huesos, articulaciones y discos puede agravar las consecuencias de un traumatismo.

El desgaste de huesos y articulaciones propio de un ataque tan duro como un martinete a los 75 años de edad aparece como un factor de vulnerabilidad ante traumatismos.

De esta manera, la explicación médica permite entender por qué una maniobra de alto riesgo como el martinete desencadenó la emergencia que terminó con su vida y exige una revisión pericial, pero no reemplaza el resultado de la necropsia.

El Hijo de Fishman llegó a un acuerdo reparatorio con la familia de El Búho, pero no aclaró su muerte

El Hijo de Fishman recuperó su libertad este 9 de octubre después de que su defensa y la promotora informaran un acuerdo reparatorio con los familiares de Gerardo Germán Pineda.

El periodista Antonio Nieto reportó que la promotora y el luchador habrían pagado 585 mil 525 pesos a los deudos de El Búho como parte de la reparación del daño.

Otros reportes difundieron cifras entre 586 mil 525 pesos y 586 mil 550 pesos .

La defensa del enmascarado sostuvo que el convenio permitió que el caso no avanzara a una etapa posterior del proceso.

Protección Civil de Mineral de la Reforma clausuró parcialmente el Deportivo 11 de Julio por irregularidades administrativas vinculadas con permisos previos de la función.

El Hijo de Fishman recuperó su libertad este 9 de octubre tras llegar a un acuerdo reparatorio con la familia del réferi. (Instagram/ @hijodefishman)

Así, el acuerdo reparatorio modificó la situación jurídica de el Hijo de Fishman, pero no despejó los cuestionamientos que dejó la última noche de El Búho sobre el cuadrilátero.

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La causa médica definitiva, la maniobra precisa y las condiciones de seguridad de la función permanecen como las piezas que deben explicar por qué una lucha terminó con el inesperado adiós de Gerardo Germán Pineda.