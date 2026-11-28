La programación incluye presentaciones en el Centro Histórico, Coyoacán, la colonia Del Valle y diez puntos de Ecatepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ballet El Cascanueces se presenta de forma gratuita en la Ciudad de México y el Estado de México durante noviembre y diciembre de 2026, con funciones en cuatro escenarios distintos: el Museo Vivo del Muralismo, el Cenart, Radio UNAM y diez sedes en Ecatepec.

En total, el clásico navideño de Piotr Ilich Tchaikovsky suma más de 20 representaciones sin costo, con música en vivo y elencos de hasta 80 bailarines.

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La oferta cubre desde el 26 de noviembre hasta el 18 de diciembre, con funciones en el centro de la capital, en Coyoacán, en la colonia Del Valle y a lo largo del municipio mexiquense.

Las funciones gratuitas tendrán cupo limitado según la capacidad de cada recinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso es libre en todos los casos, aunque el cupo varía según el recinto.

El Cascanueces en el Cenart: del 3 al 13 de diciembre

La Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presenta su versión del ballet, con estudiantes de la Licenciatura en Danza Clásica bajo la dirección de Miriam González.

Son siete funciones en el Teatro Raúl Flores Canelo, con capacidad para alrededor de 336 personas por función.

Fechas y horarios:

Jueves 3 de diciembre: 19:00 horas

Viernes 4 de diciembre: 19:00 horas

Sábado 5 de diciembre: 13:00 horas

Domingo 6 de diciembre: 13:00 horas

Jueves 10 de diciembre: 19:00 horas

Viernes 11 de diciembre: 19:00 horas

Domingo 13 de diciembre : 13:00 horas

No hay función el sábado 12 de diciembre.

La Academia de la Danza Mexicana presentará siete funciones gratuitas en el Cenart. (CENART)

Sede: Teatro Raúl Flores Canelo, Cenart

Dirección: Avenida Río Churubusco 79, esquina con Calzada de Tlalpan, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán

Acceso: gratuito, cupo limitado a 300 personas por función. Se recomienda llegar con anticipación.

Cómo llegar: Las estaciones de Metro más cercanas son General Anaya (Línea 2, azul) y Ermita (Línea 12, dorada).

El montaje reunirá a estudiantes de la Licenciatura en Danza Clásica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde cualquiera de las dos se puede caminar al recinto en menos de diez minutos o tomar un transporte local sobre Calzada de Tlalpan.

El Cascanueces en Radio UNAM: sábado 5 de diciembre

El Ballet Ensamble de México presenta una función única con música interpretada en vivo durante toda la representación, bajo la dirección de Verónica González. A diferencia de otras versiones, este montaje no utiliza pista grabada.

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Fecha: sábado 5 de diciembre

Hora: 11:00 horas

Sede: Radio UNAM

Dirección: Adolfo Prieto 133, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

El Ballet Ensamble de México ofrecerá una única función de El Cascanueces en Radio UNAM. (Radio UNAM/Instagram )

Acceso: gratuito con cupo limitado. Los boletos se entregan de forma gratuita media hora antes del inicio del evento, por lo que se recomienda llegar con anticipación. El donativo es opcional y voluntario.

Cómo llegar: La estación más cercana es Amores del Metrobús. También es posible llegar en Metro bajando en la estación Mixcoac (Línea 12) o Insurgentes (Línea 1) y tomar un transporte sobre Insurgentes Sur hasta la colonia Del Valle.

El Cascanueces en el Museo Vivo del Muralismo: domingo 29 de noviembre

Las dos funciones de Leviatán Dance Project, previstas para el domingo 29 de noviembre a las 16:00 y 17:15 horas en el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo, agotaron su cupo tras el registro previo.

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Las personas que completaron el formulario deberán presentarse 30 minutos antes de la función elegida para confirmar su asistencia.

El Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo será la sede de la presentación. (X/ Museo Vivo del Muralismo)

Si quedan lugares al comienzo de cada presentación, se asignarán al público sin registro por orden de llegada, de acuerdo con la información difundida por la institución.

El Cascanueces en Ecatepec: del 26 de noviembre al 18 de diciembre

La gira más extensa del clásico navideño recorre diez sedes del municipio de Ecatepec, con un elenco de más de 80 bailarines acompañados por una orquesta de 30 músicos en vivo.

El repertorio incluye 12 piezas de la partitura original de Tchaikovsky, además de obras sinfónicas mexicanas.

Todas las funciones son a las 19:30 horas y el acceso es libre sin boletos ni registro previo.

La gira comenzará el 26 de noviembre y cerrará el 18 de diciembre. Composición fotográfica. Foto: Gobierno de México.

Calendario completo:

Jueves 26 de noviembre: Parroquia de la Santa Cruz, Jardines de Morelos

Viernes 27 de noviembre: Centro Cultural y Deportivo Las Américas

Sábado 28 de noviembre: Centro Cívico Nueva Aragón

Jueves 3 de diciembre: Centro Cívico El Chamizal

Viernes 4 de diciembre: Deportivo La Presa

Sábado 5 de diciembre: La Pirámide, Ciudad Azteca

Jueves 10 de diciembre: Deportivo La Cañada

Miércoles 16 de diciembre: Deportivo Cuitláhuac, Ciudad Cuauhtémoc

Jueves 17 de diciembre: Explanada Municipal, San Cristóbal

Viernes 18 de diciembre: Deportivo Prizo 1

La Parroquia de la Santa Cruz, en Jardines de Morelos, abrirá el calendario de funciones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Concierto gratuito toca fragmentos de El Cascanueces y Las cuatro estaciones

La Camerata Juvenil de México interpretará música de El Cascanueces, (Esta actividad no es una función de ballet ni una puesta en escena teatral) y Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi, en un concierto gratuito.

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La presentación, titulada El Cascanueces y las 4 Estaciones de Vivaldi, será el sábado 5 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe, dentro del Parque Lira, en avenida Parque Lira, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

La entrada al concierto será gratuita, sujeta a la capacidad del Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe. (Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe)

Osvaldo Robles dirigirá a la agrupación y Emmanuel Corona participará como violín solista. La entrada es libre, sujeta a la capacidad del recinto.

Cómo llegar: La estación Tacubaya, de las líneas 1, 7 y 9 del Metro, es una alternativa para llegar a la zona.

Desde ahí se puede tomar transporte público con dirección a avenida Parque Lira.