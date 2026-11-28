Porto vs Sporting de Lisboa, EN VIVO: dónde y a qué hora ver en México a Santiago Giménez en la Primeira Liga (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Jornada 12 de la Primeira Liga de Portugal tendrá uno de sus encuentros más atractivos con el enfrentamiento entre Porto y Sporting de Lisboa, dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por el título. El conjunto de los Dragones contará con Santiago Giménez, quien intentará aprovechar este compromiso para ganar protagonismo en el ataque.

El Porto llega como líder invicto del campeonato. Después de 11 jornadas, suma 33 puntos, producto de 11 victorias, con 27 goles a favor y apenas cinco en contra.

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Por su parte, el Sporting de Lisboa ocupa el tercer lugar de la clasificación con 24 unidades. Su registro es de siete triunfos, tres empates y una derrota, por lo que buscará acercarse a la cima con una victoria como visitante.

¿Cómo llega Santiago Giménez al Porto vs Sporting de Lisboa?

(@fcporto / Instagram)

El delantero mexicano todavía busca consolidarse en el equipo portugués. Aunque ha tenido mayor participación durante los últimos encuentros, continúa como la tercera opción en el ataque de su entrenador, por lo que el duelo ante el Sporting representa una oportunidad para intentar cambiar esa situación.

¿Cuándo y a qué hora juegan Porto vs Sporting de Lisboa?

(REUTERS)

El partido se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026 en el Estadio do Dragão. El silbatazo inicial está programado para las 14:30 horas, tiempo del centro de México.

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¿Dónde ver Porto vs Sporting de Lisboa en México?

Los aficionados podrán seguir el partido de la Jornada 12 de la Primeira Liga a través de Disney+ Premium, plataforma que transmitirá el encuentro en México.