Profeco alerta por fraudes en la venta de boletos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comprar boletos para conciertos, obras de teatro, encuentros deportivos y otros espectáculos requiere tomar algunas precauciones para evitar fraudes, cargos inesperados o problemas al momento de ingresar al recinto. Ante estas situaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que las personas puedan adquirir sus entradas de manera segura.

La dependencia aconsejó utilizar únicamente taquillas, páginas oficiales de los organizadores y boleteras autorizadas, también pide desconfiar de sitios desconocidos, plataformas de reventa y páginas de reciente creación que promocionan un solo show, pues podrían ofrecer accesos inválidos o no garantizar la devolución del dinero.

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Además de verificar la autenticidad de los boletos, es importante conocer las condiciones de compra, los cargos adicionales y las políticas de cancelación.

Estas medidas permiten reducir los riesgos y evitar inconvenientes antes de asistir a cualquier presentación o actividad cultural y deportiva.

¿Cómo comprar boletos para conciertos y eventos sin caer en fraudes?

La Profeco recomienda comprobar que el espectáculo esté anunciado en los canales oficiales del artista, el promotor o el recinto donde se llevará a cabo. Asimismo, es necesario confirmar que la empresa encargada de comercializar las entradas cuente con los permisos correspondientes.

Entre las principales medidas de seguridad que deben considerarse están:

Comprar directamente en las taquillas del establecimiento o mediante boleteras autorizadas.

Revisar que las páginas tengan una conexión segura identificada con el protocolo HTTPS .

Comprobar que el proveedor cuente con un domicilio físico para posibles procedimientos de conciliación.

Evitar enlaces recibidos por correo electrónico y anuncios sospechosos en redes sociales.

No realizar transferencias para apartar lugares ni adquirir accesos ofrecidos por particulares.

Descartar plataformas de reventa, debido al riesgo de recibir entradas inválidas o pagar precios excesivos.

Antes de seleccionar los lugares, también se recomienda consultar el mapa del recinto para conocer las secciones disponibles y verificar la ubicación de los asientos.

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Una infografía de la Profeco en México sintetiza medidas de seguridad para la adquisición de boletos de espectáculos y la prevención de fraudes comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco pide revisar precios y condiciones antes de pagar

Otro aspecto importante es comprobar el costo total del boleto, ante esto la dependencia recordó que todos los proveedores deben mostrar desde el inicio los impuestos y cargos adicionales, sin incorporar cobros inesperados al finalizar el proceso de compra.

De igual manera, pidió desconfiar de promociones con precios considerablemente inferiores a los habituales o de ofertas que presionen a los compradores para realizar el pago inmediatamente.

En caso de que una boletera publique sus tarifas en dólares u otra moneda extranjera, está obligada a mostrar también el equivalente en pesos mexicanos.

Por otra parte, antes de confirmar la adquisición, es necesario consultar los términos y condiciones de la empresa, especialmente los apartados relacionados con cancelaciones, modificaciones de fecha y devoluciones. Si un espectáculo no se realiza, la promotora debe reintegrar el dinero pagado y cumplir con las compensaciones que correspondan conforme a las disposiciones aplicables.

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¿Qué obligaciones tienen las boleteras y cómo denunciar irregularidades?

La Profeco informó que las boleteras encargadas de comercializar entradas deben cumplir con las normativas para la publicación de información y publicidad de conciertos masivos, difundidas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de febrero.

Entre sus obligaciones destaca proporcionar información detallada del espectáculo con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos. Esto incluye:

Fecha y lugar de realización.

Artistas que participarán.

Horarios del evento.

Términos y condiciones de compra.

Finalmente, la institución invitó a denunciar cualquier abuso o irregularidad y solicitar orientación mediante sus canales de comunicación:

55 5568 8722

800 468 8722

X: @AtencionProfeco y @Profeco.

Facebook: ProfecoOficial.

Correos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.