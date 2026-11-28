Entre los detenidos durante los operativos se encuentra Benjamín Azael, señalado como presunto integrante de la célula delictiva Los Santeros, relacionada con Los Tanzanios. (Especial)

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Seis personas fueron detenidas durante cuatro cateos realizados en distintas alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas Benjamín Azael, señalado por autoridades capitalinas como presunto integrante de la célula delictiva Los Santeros, identificada como una escisión del grupo criminal Los Tanzanios.

Los operativos fueron encabezados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN). Las intervenciones se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, presuntamente utilizados para almacenar y distribuir narcóticos.

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De acuerdo con la información de las autoridades, las investigaciones comenzaron a partir de denuncias ciudadanas que alertaron sobre posibles actividades de narcomenudeo en cuatro domicilios. A partir de estos señalamientos, los efectivos realizaron trabajos de inteligencia y vigilancia que permitieron identificar los inmuebles y reunir los datos de prueba necesarios para solicitar las órdenes de cateo ante un juez de control.

Una vez obtenidas las autorizaciones judiciales, las corporaciones desplegaron las intervenciones en los cuatro puntos, donde localizaron diversas cantidades de presunta droga, armas de fuego, cartuchos útiles y otros objetos relacionados con las investigaciones.

Detienen a presunto integrante de Los Santeros en Iztapalapa

Una de las intervenciones más relevantes se realizó en un domicilio localizado sobre la calle Mártires de Cananea, en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, alcaldía Iztapalapa, donde fue detenido Benjamín Azael, de 29 años, identificado como supuesto integrante de Los Santeros.

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Autoridades capitalinas y federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles presuntamente utilizados para almacenar y distribuir drogas en cuatro alcaldías de la Ciudad de México. (X @PabloVazC)

En el inmueble, los policías localizaron dos armas de fuego con sus respectivos cargadores, así como 74 cartuchos útiles. También aseguraron 10 bolsas de plástico de diferentes tamaños, siete envoltorios y una bolsa grande con probable cocaína, además de 131 bolsitas con aparente marihuana.

De acuerdo con los señalamientos difundidos sobre el operativo, Los Santeros estarían relacionados con Los Tanzanios, una organización delictiva vinculada con actividades de narcomenudeo en la capital del país. Sin embargo, las autoridades no detallaron en esta intervención la estructura completa de la célula ni las funciones que presuntamente desempeñaba el detenido dentro de ella.

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La captura de Benjamín Azael forma parte de las seis detenciones efectuadas durante la jornada, en la que también fueron intervenidos domicilios de otras tres demarcaciones.

Cateos en Álvaro Obregón y Azcapotzalco

En la alcaldía Álvaro Obregón, el primer cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle Poniente Fortín, en la colonia Jalalpa Tepito Segunda Ampliación. En ese sitio fueron detenidos dos hombres, de 23 y 19 años.

Durante la revisión, los agentes aseguraron 110 bolsitas con probable cocaína y otras 33 con aparente marihuana, sustancias que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

Los cateos se realizaron en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, con participación de corporaciones capitalinas y federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda intervención ocurrió en la calle Manuel Salazar, colonia Ex Hacienda El Rosario, en Azcapotzalco. Ahí fueron detenidos un hombre de 70 años y una mujer de 67, mientras que los uniformados localizaron 108 envoltorios con probable cocaína, 38 bolsitas con posible marihuana y dos teléfonos celulares.

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Con estas dos acciones, las autoridades sumaron cuatro detenciones en ambas demarcaciones, que se agregaron a la captura realizada en Iztapalapa y a la intervención restante en Venustiano Carranza.

En esta última alcaldía, los policías ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la calle Esterlinas, colonia Simón Bolívar, donde detuvieron a otro hombre y aseguraron 16 bolsas de plástico transparente con aparente marihuana.

Aseguran armas, cartuchos y cientos de dosis

De acuerdo con el balance de las autoridades capitalinas, los cuatro cateos permitieron asegurar un total de 437 dosis y 16 bolsas a granel de probable droga, además de dos armas de fuego con cargadores y 74 cartuchos útiles.

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Los indicios fueron integrados a las investigaciones ministeriales para determinar su procedencia y establecer si existe relación entre los inmuebles intervenidos y las actividades de distribución de narcóticos que dieron origen a las denuncias ciudadanas.

Las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos y trasladadas, junto con los objetos asegurados, ante el Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias y determinará su situación jurídica.

Asimismo, los cuatro inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades capitalinas señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia de coordinación entre instituciones locales y federales para combatir los delitos de alto impacto, particularmente las actividades relacionadas con el almacenamiento y distribución de drogas en distintas zonas de la Ciudad de México.

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