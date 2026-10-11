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Ibeth “La Roca” Zamora, tricampeona mundial otomí, rompe barreras y va por el Salón de la Fama Internacional del Boxeo

Con 33 victoria y 13 nocauts, la mexicana construyó una candidatura respaldada por combates contra diferentes campeonas durante sus 18 años sobre el ring

Originaria de San Cristóbal Huichochitlán, la peleadora enfrentó cuestionamientos por su origen y género antes de abrirse camino y ganar coronas en peso paja, minimosca y mosca. (Instagram/ @ibethrocazamora)
Originaria de San Cristóbal Huichochitlán, la peleadora enfrentó cuestionamientos por su origen y género antes de abrirse camino y ganar coronas en peso paja, minimosca y mosca. (Instagram/ @ibethrocazamora)
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El ring le dio campeonatos mundiales, pero Ibeth “La Roca” Zamora también libró peleas lejos de las cuerdas.

Desde San Cristóbal Huichochitlán, en Toluca, enfrentó prejuicios por ser mujer, indígena otomí y boxeadora, hasta abrirse paso en un deporte que durante años le cerró puertas.

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Ibeth “La Roca” Zamora conquistó títulos mundiales en tres divisiones distintas y acumuló un récord de 33 victorias. (Instagram/ @ibethrocazamora)
Ibeth “La Roca” Zamora conquistó títulos mundiales en tres divisiones distintas y acumuló un récord de 33 victorias. (Instagram/ @ibethrocazamora)

Hoy, aquella ruta de paja, minimosca y mosca la coloca ante otra posibilidad en su vida: llegar al Salón de la Fama Internacional del Boxeo. La excampeona mundial mexicana aparece entre las nominadas para la generación 2027, cuya elección se conocerá a principios de diciembre de 2026.

La nominación reconoce una carrera de títulos que cruza tres divisiones mundiales

Ibeth busca que la elección reconozca una historia construida en tres divisiones mundiales, con rivales de alto nivel y una ruta personal que comenzó muy lejos de los reflectores.

  • Su carrera comenzó en 2007, con una victoria por decisión unánime ante Ana “La Bronca” Arrazola.
  • “La Roca” conquistó campeonatos mundiales en peso paja, minimosca y mosca.
  • También ganó dos títulos juveniles y un campeonato nacional antes de cerrar su etapa profesional.
  • Su última pelea fue el 10 de septiembre de 2023, frente a Kenia Enríquez.
  • Zamora dejó un récord de 33 triunfos, 13 por nocaut y ocho derrotas.
  • En el camino enfrentó a las peleadoras más destacadas de su generación, con 18 campeonas mundiales, entre ellas Yessica Chávez, Anabel Ortiz, Yesica Yolanda Bopp y Esmeralda Moreno.
  • Hoy, la mexiquense comparte la boleta con Leo “Terremoto” Santa Cruz, Sergio “Maravilla” Martínez, Jorge Linares, Yessica “Tuti” Bopp y Robert García.
La Roca enfrentó a 18 campeonas mundiales a lo largo de sus 18 años dentro del boxeo profesional. (Instagram/ @ibethrocazamora)
La Roca enfrentó a 18 campeonas mundiales a lo largo de sus 18 años dentro del boxeo profesional. (Instagram/ @ibethrocazamora)

De esta manera, para Ibeth Zamora, el siguiente fallo ya no llegará desde las tarjetas de los jueces, sino desde Canastota, en Nueva York. Su nombre busca entrar a un recinto donde ya están Jackie Nava, Jessica Chávez, Ana María Torres y Laura Serrano.

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Las raíces otomíes que generaron prejuicios y “La Roca” llevó hasta los campeonatos mundiales

El primer combate de Zamora no ocurrió bajo las luces de una arena. La originaria de San Cristóbal Huichochitlán comenzó a entrenar a los 15 años y tuvo que responder a quienes cuestionaban que una mujer otomí practicara boxeo.

  • Las burlas y los señalamientos aparecieron dentro de su entorno. Parte de su comunidad rechazaba que una joven se dedicara a un deporte de contacto y buscara una carrera profesional.
  • Sus padres, Baltazar y Valentina, respaldaron su decisión, junto con sus hermanas. La familia recibió críticas por permitir que las cinco hijas estudiaran y siguieran un camino distinto.
  • Ibeth también enfrentó trabas en el boxeo profesional. Ha relatado que algunos promotores no consideraban rentable trabajar con mujeres y cuestionaban las prendas que usaba para mostrar su identidad otomí.
La excampeona originaria de San Cristóbal Huichochitlán superó la discriminación en su comunidad por ser una mujer otomí dedicada al pugilismo. (Instagram/ @culturasch)
La excampeona originaria de San Cristóbal Huichochitlán superó la discriminación en su comunidad por ser una mujer otomí dedicada al pugilismo. (Instagram/ @culturasch)

La boxeadora decidió no ocultar sus raíces. Sus blusas bordadas y vestidos tradicionales acompañaron una carrera de 18 años con la que buscó demostrar que una mujer indígena podía competir por títulos mundiales sin renunciar a su origen.

Ibeth Zamora cambia los guantes por la maternidad y el diseño deportivo

Tras dejar el boxeo profesional, Zamora inició una etapa enfocada en su familia. La maternidad cambió su rutina, aunque no rompió su vínculo con el deporte que marcó su vida.

  • La excampeona prioriza el cuidado de su primer hijo. Ha contado que esa experiencia le hizo mirar con otros ojos las exigencias físicas que enfrentaba durante su preparación competitiva.
  • Junto con su esposo mantiene una empresa de indumentaria para pugilistas.
  • Elaboran uniformes, playeras, pants y gorras personalizadas para entrenamiento y funciones especiales.
  • Su historia forma parte del documental “Rómpete la Madre”, donde comparte su experiencia como boxeadora y defiende el respeto hacia las mujeres y los pueblos originarios.
Hoy, la juventud de la comunidad otomí se inspira en la trayectoria de Ibeth Zamora para comenzar sus carreras en el boxeo. (Instagram/ @ibethrocazamora)
Hoy, la juventud de la comunidad otomí se inspira en la trayectoria de Ibeth Zamora para comenzar sus carreras en el boxeo. (Instagram/ @ibethrocazamora)

Así, mientras espera la votación del Salón de la Fama, Ibeth Zamora sigue ligada a los cuadriláteros desde otro lugar. Los cinturones quedaron guardados, pero el nombre de “La Roca” continúa en los gimnasios de su comunidad donde otras niñas otomíes empiezan a ponerse los guantes con la certeza de que tu origen no marca el límite.

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