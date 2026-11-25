Cruz Azul y León han disputado siete series de eliminación directa en la historia del futbol mexicano(REUTERS)

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Cruz Azul y León volverán a encontrarse en una serie de eliminación directa, la octava entre ambos clubes. El historial es equilibrado, aunque favorece ligeramente a los cementeros.

Celestes y esmeraldas se medirán en los cuartos de final del Apertura 2026, tras finalizar en el segundo y séptimo puesto, respectivamente. Estos son los antecedentes de sus enfrentamientos mano a mano.

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La Máquina y la Fiera se cruzan una vez más en la Fiesta Grande (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes de eliminación directa entre Cruz Azul y León

La primera instancia de eliminación directa entre Cruz Azul y León fue la Final de la temporada 1972-73, que ganó La Máquina. León equilibró la rivalidad en las Semifinales de 1991-92, pero los celestes recuperaron ventaja al imponerse en la Final del Invierno 1997.

La Fiera firmó su mejor tramo ante Cruz Azul durante los torneos cortos. León eliminó al conjunto celeste en los Cuartos de Final del Apertura 2012 y repitió la dosis en la misma ronda del Clausura 2014. Con esos resultados, los esmeraldas alcanzaron tres triunfos en siete cruces de Liguilla.

CIUDAD DE MÉXICO, 11MAYO2025.- Carlos Rodríguez y Ignacio Rivero celebran el primer gol de Cruz Azul durante el encuentro de vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Cruz Azul vuelve a tomar distancia en los antecedentes recientes. El equipo cementero ganó el repechaje del Apertura 2022 y después superó a León en los Cuartos de Final del Clausura 2025. Esas dos victorias consecutivas cambiaron el balance de la serie.

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1972-73 | Final: Cruz Azul elimina a León. 1991-92 | Semifinales: León elimina a Cruz Azul. Invierno 1997 | Final: Cruz Azul elimina a León. Apertura 2012 | Cuartos de Final: León elimina a Cruz Azul. Clausura 2014 | Cuartos de Final: León elimina a Cruz Azul. Apertura 2022 | Repechaje: Cruz Azul elimina a León. Clausura 2025 | Cuartos de Final: Cruz Azul elimina a León.

León deberá buscar una remontada en terreno ajeno y con un gol de diferencia en contra. (X / Club León)

El registro general favorece a los de La Noria con cuatro eliminatorias ganadas, mientras León suma tres. El cruce de Cuartos de Final del Apertura 2026 será el octavo duelo de eliminación directa entre ambos clubes y definirá si La Máquina amplía su ventaja o si los esmeraldas empatan el historial.

Fechas y horarios del Cruz Azul vs. León

El León-Cruz Azul de ida por los cuartos de final del Apertura 2026 se disputará el jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León, también conocido como Nou Camp. El encuentro será transmitido por FOX, FOX+ y FOX One.

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León y Cruz Azul se medirán en la ida en el estadio Nou Camp, mientras que la vuelta será el domingo 11 de mayo - crédito Liga BBVA MX

La vuelta quedó programada para el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. La transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN y sus plataformas digitales.

¿Cómo llegan?

Cruz Azul llega a los cuartos de final como sublíder del Apertura 2026, con 32 puntos. La Máquina perdió el primer lugar en la última jornada tras caer 1-0 ante Chivas en el Estadio Akron, con gol de Efraín Álvarez al minuto 21. El resultado le da la ventaja de cerrar la serie ante León en casa y de avanzar en caso de empate global, por su mejor posición en la tabla.

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Por su parte, León entró a la serie desde el séptimo puesto, luego de sumar 26 unidades en la fase regular. La Fiera aseguró su pase en la última fecha con un triunfo de 2-1 sobre Santos Laguna en Torreón: Emmanuel Echeverría abrió el marcador con autogol, Ramiro Sordo empató y el panameño Ismael Díaz marcó el tanto definitivo al minuto 90.