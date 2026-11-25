Elementos del Ejército Mexicano participaron en el operativo federal que permitió la detención de Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, en Guasave, Sinaloa. REUTERS/Jose Betanzos TPX IMAGES OF THE DAY

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A unos días del operativo que se llevó a cabo en el municipio de Guasave, en Sinaloa, para lograr la detención de Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, por parte de autoridades federales, se dio a conocer que hasta el momento se han identificado a 10 de las 16 personas que perdieron la vida en enfrentamientos con elementos del Ejército Mexicano.

De acuerdo con la información disponible, entre las identificaciones más recientes se encuentra Héctor Alfonso Martínez Castro, de 21 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 15 de noviembre.

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El joven fue encontrado sin vida el pasado 21 de noviembre, junto con otros tres hombres, en las inmediaciones de la comunidad de La Sabanilla. Su cuerpo estaba esposado.

Otro de los hombres que fueron recientemente identificados es Felipe de Jesús López Ayala, quien contaba con 38 años de edad, y quien vivía en el municipio de El Fuerte.

El listado de los hombres que fueron reconocidos por sus familiares también está integrada por José Pablo López Angulo, de 67 años; Jesús Alberto Angulo Zamora, de 29; José Arnoldo Camacho Martha, de 31; Jasiel Alonso Castro Urías, de 34; Daniel Uriel Luque Llanes, de 31; Kevin Flores Valdez; José Manuel Ayala y Oswaldo Domínguez Martínez.

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Familiares identificaron a 10 de los 16 hombres que fueron localizados sin vida después de los enfrentamientos registrados durante el operativo contra El Chapo Isidro. REUTERS/Jorge Alvarado

Hasta el pasado martes 24 de noviembre, permanecían seis cuerpos sin ser identificados. Cinco de ellos fueron encontrados calcinados, por lo que será necesario recurrir a estudios genéticos para establecer sus identidades.

El saldo de los hechos violentos registrados entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre asciende a 20 personas fallecidas, entre ellas, 16 presuntos delincuentes, así como cuatro miembros del Ejército Mexicano, y 10 integrantes de distintas corporaciones de seguridad lesionados.

Hasta el momento no se ha aclarado publicamente la participación o circunstancias particulares en las que murieron las personas localizadas tras el operativo federal.

Así fue el operativo para detener al Chapo Isidro

La operación, denominada Operación Centella, fue desplegada el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, con el objetivo de detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, señalado como uno de los principales líderes de la organización criminal de los Beltrán Leyva y uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

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De acuerdo con la explicación que ofreció el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el dispositivo involucró a 361 elementos de las Fuerzas Armadas y 14 aeronaves. La intervención fue resultado de aproximadamente tres meses de labores de inteligencia, en las que también hubo intercambio de información con autoridades de Estados Unidos.

El presunto líder criminal alias El Chapo Isidro aparece con los ojos cubiertos tras su arresto en el municipio de Guasave, Sinaloa. (Infobae México)

Durante la operación se registraron enfrentamientos entre militares y hombres armados que, según la versión oficial, llegaron como refuerzos para intentar impedir la captura. La Defensa informó que 16 presuntos integrantes del grupo criminal murieron durante las acciones, mientras que cuatro elementos del Ejército perdieron la vida. Otros 10 integrantes de distintas corporaciones de seguridad resultaron lesionados.

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Sin embargo, el saldo de personas fallecidas también abrió interrogantes sobre las circunstancias en las que fueron encontrados algunos de los cuerpos. Entre ellos se encuentra el de Héctor Alfonso Martínez Castro, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares después de acudir a la Expogan del Norte 2026, en Guasave. Su cuerpo fue localizado el 21 de noviembre en las inmediaciones de La Sabanilla, esposado y junto con otros tres hombres.

La violencia no terminó con la detención del presunto líder criminal. Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado se reportaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques contra establecimientos comerciales en distintos puntos de Sinaloa.

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El secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, informó que se contabilizaron 21 puntos de bloqueo y 94 vehículos utilizados para obstruir vialidades. De esas unidades, 74 fueron vandalizadas y 51 contaban con reporte de robo. También se reportaron 15 comercios vandalizados, uno de ellos incendiado.

Aunque las autoridades federales presentaron el balance de la operación y atribuyeron las bajas a los enfrentamientos con integrantes del grupo criminal, hasta el momento no se ha esclarecido públicamente la participación individual de cada uno de los fallecidos ni las circunstancias específicas de sus muertes. La identificación de las víctimas representa un nuevo elemento para reconstruir lo ocurrido durante aquella jornada violenta.

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