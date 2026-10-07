Padre del Pitbull Cruz exige pago al CMB tras despido por parte de su hijo; Mauricio Sulaimán intervendría

El antiguo mánager solicita al Consejo Mundial de Boxeo una compensación ligada a las futuras bolsas del campeón, tras quedar fuera de su esquina. (Especial)

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La ruptura entre Isaac “Pitbull” Cruz y su padre dejó de limitarse a la esquina del ring.

Después de 17 años de trabajo conjunto, Isaac Cruz Sr. acudió al Consejo Mundial de Boxeo para pedir una compensación económica tras quedar fuera del equipo que acompaña al campeón interino superligero.

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Isaac Cruz Sr. acudió al Martes de Café del CMB este 6 de octubre para solicitar una negociación económica con su hijo.

El reclamo se expuso este 6 de octubre en la Ciudad de México, durante el Martes de Café del CMB. Frente a Mauricio Sulaimán, el entrenador pidió apoyo para abrir una negociación con su hijo, quien inició una nueva etapa profesional cerca del equipo de Eddy Reynoso.

Isaac Cruz Sr. reclama una retribución por los 17 años junto al Pitbull

El padre del boxeador insistió en que su reclamo no busca trasladar la disputa al terreno familiar. Su planteo apunta a los años en los que dirigió la carrera del Pitbull, desde las primeras peleas hasta su consolidación como campeón y figura de las 140 libras.

Cruz Sr. sostuvo que acompañó la formación deportiva de su hijo durante 17 años , un periodo en el que asumió tareas de entrenador y participó en la búsqueda de oportunidades para hacer crecer su carrera.

El preparador aseguró que nunca cerró la puerta a la llegada de nuevos integrantes al equipo. Según explicó, aceptaba compartir responsabilidades, aunque esperaba conservar un lugar dentro de la estructura de trabajo.

El padre del campeón describió su salida como un “despido injustificado” . Esa definición corresponde a su versión y, hasta ahora, no existe información pública sobre una resolución laboral, deportiva o judicial .

El entrenador planteó que el trabajo de formación debe recibir una retribución, al comparar su caso con los derechos que pueden reclamar clubes de futbol por el desarrollo de jugadores que pasan a otras instituciones.

Eddy Reynoso confirma que Jaime Munguía se unió a su equipo (Foto: REUTERS)

De esta manera, el preparador sostiene que el cambio de esquina no debería borrar el papel que tuvo en las etapas iniciales de la carrera del actual monarca: “Lo agarré de cero y lo hice campeón”.

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El porcentaje que reclama el padre del Pitbull Cruz por cada pelea

La exigencia económica tomó otra dimensión cuando Cruz Sr. explicó que espera una retribución relacionada con los ingresos de cada pelea. No estableció una suma definitiva, aunque dijo que consideraría razonable recibir hasta el 10% de las bolsas futuras de su hijo.

El entrenador afirmó que, durante su etapa como mánager, podía manejar un porcentaje de hasta 30% , del cual distribuía una parte entre otros integrantes del equipo de trabajo.

También recordó los años en los que el Pitbull disputaba peleas de cuatro, seis y ocho rounds, cuando, según su relato, el equipo enfrentaba dificultades para financiar traslados y gastos básicos.

Cruz Sr. señaló que esperaba una conversación después de la última defensa de su hijo ante Néstor Bravo, celebrada el 19 de septiembre en San Diego.

Foto: Instagram/@isaacpitbullcruz

Para esa pelea, Cruz tenía pactada una bolsa contractual de 600 mil dólares, según los registros reportados ante la Comisión Atlética del Estado de California. Si el porcentaje que plantea su padre se aplicara sobre esa cifra, equivaldría a 60 mil dólares.

Mauricio Sulaimán ofreció mediar entre el entrenador y el campeón

Mauricio Sulaimán escuchó el planteamiento durante la reunión semanal del CMB y sostuvo que el asunto debe revisarse desde sus dimensiones legal y familiar. El dirigente ofreció acercar a las partes para que expongan sus posturas fuera de los micrófonos.

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El presidente del CMB anticipó que buscará una reunión de mediación en el corto plazo, sin informar una fecha ni confirmar quiénes participarán del encuentro .

El CMB puede facilitar el diálogo, pero cualquier arreglo económico dependerá exclusivamente de Isaac Cruz y su padre.

Cruz Sr. adelantó que podría convocar a una conferencia de prensa para ampliar su postura. También pidió que el boxeador participe para explicar su decisión y dar su versión sobre el final de la sociedad deportiva.

El Pitbull no se pronunció públicamente sobre el reclamo económico de su padre ni sobre la posibilidad de un acuerdo.

Antes de este conflicto, había señalado que el cierre de la relación como entrenador respondía a una búsqueda de crecimiento profesional.

Mauricio Sulaimán (Foto: Steve Allen/Infobae)

Así, la disputa abre un capítulo fuera del cuadrilátero para una familia que compartió buena parte del recorrido del Pitbull. Mientras el campeón define sus próximos combates, Isaac Cruz Sr. busca que el trabajo acumulado durante casi dos décadas reciba un reconocimiento económico.