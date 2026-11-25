El mensaje de agradecimiento publicado en redes sociales desata rumores de retiro definitivo. (Facebook Christian Nodal)

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Christian Nodal anunció un retiro temporal de los escenarios en México “hasta nuevo aviso”, un día después de presentarse en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida. El mensaje reactivó la polémica alrededor del cantante sonorense, en medio de un conflicto legal con su padre por el control de su carrera.

El concierto en el Centro de Espectáculos Montejo, celebrado el 21 de noviembre, fue el último antes del anuncio. “Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. Gracias por tanto. Los amo”, escribió el artista en una fotografía publicada al día siguiente.

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Sin embargo, el periodista de espectáculos Alex Rodríguez abordó el tema en el programa ¡Siéntese Quien Pueda! y buscó despejar las dudas que circulaban en redes sociales. “Bueno, fíjense que eso es lo que desde ayer se runrunea en redes sociales, que si fue una despedida de los escenarios, que si Nodal deja la música, que si no volverá a cantar en México”, señaló el conductor.

Rodríguez explicó que el mensaje del cantante no incluyó ninguna justificación sobre los motivos de la pausa. “Esa frase abrió la puerta a las especulaciones. Sin embargo, no explicó los motivos ni dijo que fuera a dejar definitivamente de presentarse en el país”, apuntó el periodista en el programa.

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Christian Nodal puso fin a su gira en México con un mensaje de despedida, mientras su disputa patrimonial con JG Music continúa sin resolverse. (Captura de pantalla @nodal)

El conductor remarcó que la agenda del artista continúa activa fuera de México. “Su agenda continúa en el extranjero. Tiene una presentación anunciada en Colombia y tres conciertos más en California”, detalló. Añadió que “decir que no volverá a México tampoco está confirmado”.

Según el periodista, fuentes cercanas al cantante atribuyen el mensaje a un cierre de etapa. “Ese mensaje es únicamente un mensaje de agradecimiento y de cierre de su gira mexicana, que recuerden, comenzó en la Monumental México”, explicó Rodríguez.

El conductor contextualizó la publicación dentro de la disputa pública que enfrenta el cantante. “El mensaje que puso en sus historias y que ha dado tanto que hablar llega en medio de un conflicto público por el uso comercial de su imagen”, dijo. Concluyó el tema con una síntesis directa: “Lo de Nodal no es un anuncio de retiro definitivo, es una despedida hasta nuevo aviso”.

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En otra intervención, Rodríguez precisó el alcance real del anuncio. “La información que yo tengo es que terminaba su gira, pero él va a continuar cantando. De hecho, tiene una fecha más en Colombia, tiene tres fechas más aquí en Estados Unidos”, afirmó.

El anuncio se produjo mientras Nodal enfrenta una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, quien conserva la titularidad de las marcas vinculadas a su nombre artístico. Los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial muestran que el padre posee la marca “CN Christian Nodal” con vigencia hasta abril de 2036.

El periodista Alex Rodríguez asegura que el cantante continúa con fechas confirmadas en Colombia y Estados Unidos, pese a la especulación sobre un retiro definitivo. (Captura de pantalla)

El contrato de representación firmado con la agencia familiar JG Music permanece pactado hasta 2035, y su rescisión anticipada implicaría indemnizaciones calculadas en varios millones de dólares.

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Asimismo Nodal tramitó el 22 de abril de 2026 el registro de una denominación alternativa, a nombre de Christian Jesús González Nodal, a través de la firma GSyM Legal. El trámite enfrenta una oposición formal presentada el 15 de mayo por el Grupo Forajido, que argumenta derechos de antigüedad sobre una denominación fonéticamente similar.

El litigio incluye una causa penal federal: Universal Music acudió ante la Fiscalía General de la República para denunciar a los padres del cantante por presunto fraude procesal, tras detectar irregularidades en 32 contratos y certificaciones exhibidos por la familia.

Otro momento que continúa provocando polémica entre los seguidores del cantante, sucedió el pasado 11 de noviembre, cuando Nodal bloqueó a uno de sus clubes de fans, identificado como Nodalista VIP, y explicó la decisión en su grupo de difusión de WhatsApp: “No me siento identificado”. La medida abrió una división entre comunidades digitales dedicadas a seguir su carrera, mientras otro club, SpeedyNodal, respaldó la decisión del cantante.

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