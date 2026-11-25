Arturo Vázquez, recordado por su participación en ‘Cachún Cachún Ra Ra’, confesó que atraviesa una complicada situación económica a sus 62 años. (Instagram: Arturo Vázquez)

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Ser hijo de dos figuras reconocidas del espectáculo mexicano no le ha garantizado estabilidad económica a Arturo Vázquez. El actor, descendiente del cantante Alberto Vázquez y de la fallecida actriz Isela Vega, reveló que enfrenta dificultades para conseguir trabajo y que actualmente sobrevive gracias a la ayuda económica de personas cercanas.

En entrevista con la revista TVNotas, el intérprete habló de la complicada etapa que atraviesa profesionalmente.

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Aunque continúa consiguiendo participaciones esporádicas en producciones televisivas, reconoció que sus ingresos son insuficientes para mantenerse.

“Tengo pocas entradas (de dinero); por algunas escenas de una serie, una cosita por acá, otras por allá. Es bueno tener a alguien que te apoye. Siempre tuve a mi madre (Isela Vega) apoyándome, pero ahora que no está, se terminó eso”, explicó.

La muerte de Isela Vega, ocurrida en marzo de 2021, representó también la pérdida de uno de sus principales respaldos económicos y personales.

Arturo Vázquez revela que vive de préstamos de sus amigos y familiares

El actor reconoció que la falta de oportunidades laborales lo ha llevado a depender de préstamos y apoyos de su círculo cercano. A sus 62 años, aseguró que ni siquiera ha conseguido empleos fuera del medio artístico.

“No tengo trabajo, ni de jardinero ni de mensajero, no tengo un papel de nada. Es increíble de qué vivo, porque es de las ayudas de mis amigos, de préstamos con mis primos y de lo que pueda”, confesó a la revista.

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Aunque su situación es complicada, Arturo aseguró que lleva un registro de las cantidades que le prestan y que mantiene el compromiso de devolver ese dinero.

“Llevo las cuentas perfectamente y les agradezco infinitamente a quienes me apoyan”.

También habló del impacto emocional que provoca la falta de llamados para trabajar, especialmente entre quienes han dedicado buena parte de su vida a la actuación.

“Muchas veces, los actores pensamos, cuando no tenemos trabajo, que no somos buenos y que por eso no nos llaman, o que no damos el ancho. Imagínense, una persona que tiene 75 pensará que es imposible”, comentó.

¿Por qué el hijo de Alberto Vázquez no le pide ayuda económica a su papá?

Ante sus dificultades financieras, Arturo fue cuestionado sobre la posibilidad de recurrir a su padre, Alberto Vázquez, para conseguir alguna oportunidad en sus presentaciones musicales o compartir el escenario con él.

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El actor explicó que hace algunos años sí llegó a colaborar con el intérprete, particularmente alrededor de 2005, pero actualmente considera que esa alternativa es complicada.

“Él está descansando en su casa con su familia, viviendo la vida muy chévere”, comentó.

Además, dejó claro que no tiene intención de solicitarle dinero, pues considera que a su edad debe hacerse responsable de su propia situación.

“Ya estoy grande para andar haciendo eso. Yo creo que todos tenemos familia y debemos entender que funciona de esta manera. Es cuando sale de uno. Si sale de uno, qué padre”, expresó.

Por ahora, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) representa otro pequeño respaldo para su economía mediante los ingresos por repeticiones de programas y telenovelas en los que ha participado.

(Foto: Instagram/@arturovazquez80s)

¿Quién es Arturo Vázquez, hijo de Isela Vega y Alberto Vázquez?

Arturo Vázquez Vega es actor, cantante, músico y compositor mexicano. Alcanzó reconocimiento entre el público por su participación en Cachún Cachún Ra Ra, además de intervenir en producciones como El privilegio de amar, Las vías del amor, Dos hogares, La rosa de Guadalupe y Mi adorable maldición.

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También ha desarrollado una carrera musical con proyectos como Arturo Vázquez y sus Sentidos Alterados.

Su historia familiar tampoco ha estado exenta de distanciamientos. Alberto Vázquez supo que Arturo era su hijo cuando este alcanzó la mayoría de edad.

El famoso se enteró años después de la existencia de su hijo Arturo Vázquez

En 2020, el cantante declaró que su relación con Isela Vega había sido fugaz y llegó a acusarla de haberle ocultado la existencia del joven.

Dos años después, Arturo reconoció que mantenía contacto con su padre, aunque nunca habían construido una relación cercana.