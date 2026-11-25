Las presidenta de Uruapan no ha dado a conocer todavía si participará en las elecciones de 2027 como candidata a la gubernatura de Michoacán. (@GreciaMich2027)

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La presidenta de Uruapan, Grecia Quiroz, adelantó que en los próximos días dará a conocer los perfiles de quienes buscarán contender durante las elecciones de 2027 por un cargo como independientes en Michoacán, por parte del Movimiento del Sombrero.

La funcionaria, viuda de Carlos Manzo —quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025— dio a conocer que el Movimiento del Sombrero se encuentra todavía revisando los perfiles para definir a sus candidatos, sin embargo, destacó que todos comparten la lealtad por el movimiento.

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De acuerdo a lo explicado por Quiroz, la definición incluye aspirantes de distintos municipios y posibles candidaturas a diputaciones, y sostuvo que el movimiento revisa cada perfil antes de presentar una lista pública, con el objetivo de conservar una estructura integrada por personas que hayan acompañado el proyecto desde sus primeras etapas.

“Sabemos que hay muchos compañeros que le dan legitimidad a este movimiento, que han sido compañeros leales, sobre todo porque hemos cuidado el tema de la lealtad”, señaló la presidenta municipal.

Alistan perfiles independientes para Michoacán, señala Grecia Quiroz

La presidenta municipal de Uruapan, quien asumió el cargo tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo, recordó que varios perfiles ya han abandonado el movimiento, lo que consideró como algo que ha permitido organizarse rumbo al proceso de 2027.

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“Ustedes saben que los traicioneros se han ido y qué bueno que se fueron muy a tiempo”, declaró la funcionaria.

Asimismo, sostuvo que ha buscado actuar con cautela durante la selección de perfiles a candidaturas. La intención es evitar que las aspiraciones queden en manos de perfiles ajenos al proyecto que impulsó el grupo en el municipio.

“Es algo que, como líder del movimiento, estoy tratando de ser muy cuidadosa”, expresó Quiroz, quien señaló que el proyecto no se concentrará únicamente en la presidencia municipal de Uruapan, donde el grupo construyó su principal base política.

Adelantó que habrá perfiles del movimiento en distintas regiones de Michoacán y que los nombres serán anunciados conforme terminen las conversaciones con quienes pretenden registrarse como candidatos independientes.

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“Yo espero en próximos días ya poder darles a conocer quiénes serán los que nos acompañen en el siguiente proceso”, afirmó.

La alcaldesa agregó que habrá aspirantes para cargos fuera de Uruapan. “Para diferentes, no solamente aquí en Uruapan, sino en todo Michoacán, hay muchos perfiles que estarán participando bajo las candidaturas independientes”, expuso.

Grecia Quiroz mantiene abierta su decisión sobre la gubernatura

La presidenta de Uruapan mantiene pendiente su propia definición rumbo a la elección de la gubernatura de Michoacán. En otras ocasiones, Quiroz ha señalado que todavía analiza si buscará esa candidatura en 2027, mientras el movimiento organiza sus postulaciones para otros espacios.

El pasado 18 de noviembre, la funcionaria detalló que no ha definido si contenderá por la gubernatura del estado como candidata independiente, sin embargo, señaló que los tiempos electorales todavía le permiten continuar meditandolo.

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“Todavía nos queda hasta diciembre”, señaló la funcionaria estatal en entrevista a medios de comunicación.

De ser el caso, según ha aclarado, compartirá la noticia de manera oportuna, mientras tanto, el Movimiento del Sombrero se encuntra revisando las candidaturas independientes para los otros cargos en Michoacán.