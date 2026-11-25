Fueron puestos a disposición del Ministerio Público capitalino. Crédito: SSC

Guardar

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron a siete personas este martes 24 de noviembre, en dos acciones simultáneas realizadas en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc, por su probable participación en el delito de extorsión. Cinco de ellas fueron detenidas en Tlalpan y las otras dos en la colonia Guerrero, Cuauhtémoc, estas últimas señaladas como integrantes del “Cártel 2 de Abril”, también conocido como “Los Palillos”.

Extorsionadores detenidos en la CDMX. Crédito: SSC

El operativo formó parte de la estrategia contra la extorsión que encabeza la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, según lo dicho por el titular de la SSC, Pablo Vázquez, en sus canales oficiales. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), los cinco hombres de Tlalpan fueron capturados a las 12:13 horas del mediodía, frente a un deportivo de la colonia San Miguel Topilejo.

PUBLICIDAD

En Tlalpan, habrían amagado a un comerciante con un arma

Según los datos oficiales disponibles, la primera intervención ocurrió cuando policías de la SSC realizaban recorridos de seguridad en la calle Antiguo Camino a Cuernavaca, colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. En el sitio, un hombre de 43 años solicitó el apoyo de los oficiales y relató que, momentos antes, cinco sujetos lo amagaron con un arma de fuego para exigirle dinero y despojarlo del efectivo que llevaba consigo.

Con las características aportadas por el afectado, los policías ubicaron a los sospechosos metros adelante. Los sujetos intentaron huir al notar la presencia de los uniformados, pero fueron interceptados antes de abandonar la zona.

PUBLICIDAD

Indicios delictivos asegurados en la colonia San Miguel Topilejo. Crédito: SSC

La revisión preventiva arrojó la localización de dos armas de fuego, dos cargadores, 13 cartuchos útiles, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una mochila.

El RND consultado por Infobae México confirmó que la detención se registró este martes 24 de noviembre a las 12:13 p.m., entre las calles Tecaltitla y Limones, código postal 13500, con referencia a un deportivo de la zona.

Los cinco detenidos fueron identificados como Giovani Alberto “N”, de 20 años; Brandon “N”, de 22; Jonathan “N”, de 25; Diego “N”, de 27; y Víctor Manuel “N”, de 33. El caso quedó radicado en la Fiscalía para Investigación del Delito de Extorsión.

PUBLICIDAD

Dos personas con arma y narcóticos cayeron en la colonia Guerrero, bastión del “Cártel 2 de Abril”

En la segunda acción, policías de la SSC que vigilaban las calles 2 de Abril y Mina, en la colonia Guerrero, observaron a dos personas, una de ellas con lo que parecía ser un arma de fuego. Los oficiales se aproximaron y, ante la posible comisión de un delito, realizaron una revisión preventiva.

Arma y narcóticos asegurados en la colonia Guerrero. Crédito: SSC

El resultado fue el aseguramiento de un arma de fuego, un cargador, 99 bolsitas de plástico con marihuana y 39 bolsitas con una sustancia sólida en piedra, al parecer narcótico. Los policías también recuperaron una mochila, dispositivos móviles, dinero en efectivo y una motoneta color azul.

PUBLICIDAD

Los detenidos fueron identificados como Luis Roberto “N”, de 33 años, y Mónica Magdalena “N”, de 39. Ambos son señalados como integrantes del “Cártel 2 de Abril”, también conocido como “Los Palillos”, célula generadora de violencia dedicada a la extorsión y el homicidio en la zona centro de la capital.

Motoneta asegurada a los integrantes del Cártel 2 de abril. Crédito: SSC

El punto de la detención —las calles 2 de Abril y Mina— corresponde al área de influencia del Mercado 2 de Abril, uno de los más antiguos de la capital, donde opera la facción que da nombre a la célula. El pasado 31 de julio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de tres presuntos líderes de este grupo: Fernando “N”, alias “El Palillo”; su hermano Cristian “N”, alias “El Chispa”; y Elevy “N”, por extorsión agravada continuada contra un comerciante de la misma colonia.

PUBLICIDAD

La SSC exhortó a la ciudadanía a denunciar actos de extorsión a través del número 089 o al 55 5036 3301, con atención las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El Cártel 2 de Abril opera como facción de la Fuerza Anti-Unión en la zona centro

De acuerdo con reportes previos de la FGJCDMX, el “Cártel 2 de Abril” es una facción de la Fuerza Anti-Unión, grupo delictivo vinculado con extorsiones, homicidios y narcomenudeo en la colonia Guerrero.

Fernando “N”, alias “El Palillo”, y Cristian “N”, alias “El Chispa”, habrían iniciado como ladrones en las inmediaciones del Mercado 2 de Abril y, con la llegada de la Anti-Unión Tepito a la zona, se incorporaron a esa organización para cobrar piso a los locatarios.

PUBLICIDAD

El modus operandi de la célula consiste en amenazar a comerciantes con causarles daño si no pagan, fijarles un plazo de entrega y, en caso de incumplimiento, ejecutarlos. Para el cobro, los líderes reclutaron a adolescentes de entre 12 y 17 años.

El 7 de noviembre de 2024, el carnicero César Ríos fue asesinado dentro del Mercado 2 de Abril después de negarse a pagar 150 mil pesos que la célula le exigía. Un mes después, el 7 de diciembre de ese año, la SSC detuvo a Fernando “N” y Cristian “N” en la colonia Coapa Espartaco, alcaldía Coyoacán, tras rastrearlos desde Acapulco.

PUBLICIDAD

La Fuerza Anti-Unión surgió en 2017 con el objetivo declarado de disputar a La Unión Tepito el control del narcomenudeo y la extorsión en la capital. La organización compite de forma violenta por el territorio en alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuauhtémoc.