Este duelo promete ser intenso y parejo entre dos equipos que están compitiendo por entrar a zona de clasificación directa. (REUTERS/Murad Sezer)

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Brujas se enfrentará al Liverpool este miércoles 25 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Jan Breydelstadion en juego correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Champions League.

Ambos equipos se encuentran peleando los últimos puestos para ingresar al Top 8, por lo que se espera un juego parejo esta tarde en Bélgica.

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Brujas, la revelación del torneo

Brujas es la sorpresa del torneo. (REUTERS/Omar Havana)

Brujas ha mostrado un nivel competitivo durante la presente temporada de la UEFA Champions League. El conjunto belga ha rescatado puntos en escenarios complicados ante rivales de jerarquía, resultados que lo mantienen en la pelea por los puestos de clasificación directa.

El equipo suma 9 puntos, la misma cantidad que el Barcelona, ubicado en el octavo puesto. Brujas aparece por debajo debido a su menor diferencia de goles, aunque mantiene opciones de avanzar de manera directa si sostiene el paso en las jornadas restantes.

Su rendimiento fuera de casa ha sido uno de sus principales argumentos. El club ganó en Eindhoven ante PSV y consiguió una victoria frente al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza. También goleó a Lens como local, actuaciones que confirmaron su capacidad para competir ante cualquier rival.

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En la liga belga, Brujas marcha en el segundo lugar con 31 puntos. Está a una unidad del Union Saint-Gilloise, líder de la tabla, por lo que necesita seguir sumando para mantenerse en la disputa por el liderato.

Liverpool busca entrar dentro del Top 8

Liverpool busca entrar al Top 8. (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

Liverpool atraviesa una campaña irregular en la Premier League, pero su paso por la UEFA Champions League mantiene al equipo en posición de pelear por el acceso directo a la siguiente ronda. Los Reds suman 9 puntos de 12 posibles y están a una diferencia de goles de meterse entre los primeros ocho de la clasificación.

El cuadro inglés ocupa una zona que todavía le permite aspirar a la clasificación directa. La cercanía con el Top 8 obliga al equipo a mantener el ritmo en las jornadas restantes, ya que una victoria puede modificar su lugar en la tabla.

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Liverpool llega a su próximo compromiso europeo después de perder ante Fenerbahce. Ese resultado frenó su paso perfecto dentro de la competencia, aunque no borró el margen que construyó durante las primeras fechas.

Antes de esa caída, el conjunto dirigido por Andoni Iraola enlazó tres victorias consecutivas ante Atlético de Madrid, LASK y Villarreal, rivales que permitieron al club sumar unidades y colocarse cerca de los puestos de clasificación directa.

Sin embargo, en la Premier League los Reds no han tenido el rendimiento esperado y marchan en el cuarto lugar, lejos del Arsenal, quienes ya se encuentran siete puntos por delante de ellos en el liderato.

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Por ello, Liverpool deberá seguir trabajando intensamente por conseguir buenos resultados en ambas competencias para seguir aspirando a ser campeón tanto en Inglaterra como en Europa.

Cuándo y dónde ver el partido en México

El encuentro entre Brujas y Liverpool podrá seguirse este miércoles 25 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) exclusivamente a través de la plataforma de FOX ONE.