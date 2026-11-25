¿Por qué María Vargas perdió Miss Universo 2026? Los errores clave son evidenciados tras no pasar del top 30 (RS)

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María Vargas quedó fuera del Top 30 de Miss Universo 2026 el pasado martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, tras participar en la ronda de traje de baño.

Las opiniones que circularon en redes sociales atribuyeron su eliminación a percepciones sobre su técnica de pasarela, su proyección frente a otras concursantes y el nivel de las representantes latinoamericanas, aunque el jurado no publicó calificaciones individuales.

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La conversación sobre la mexicana se mantuvo entre las tendencias este miércoles 25 de noviembre. Usuarios revisaron videos de la gala final y de la competencia preliminar para cuestionar algunos detalles de su presentación, aun cuando la organización no explicó cuáles fueron los criterios que dejaron a Vargas fuera de las siguientes etapas.

La final también marcó el cierre del reinado de Fátima Bosch, quien entregó la corona de Miss Universo 2025 a la puertorriqueña Jennifer Barreto. México no consiguió el segundo triunfo consecutivo después de que Bosch obtuvo el título internacional en noviembre de 2025.

María Vargas sólo participó en la ronda de traje de baño

María Vargas entró entre las 30 semifinalistas y salió al escenario durante la pasarela de traje de baño. Caminó sin tropiezos visibles y completó su recorrido ante el público reunido en el Coliseo José Miguel Agrelot.

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A pesar de ello, usuarios en redes sociales consideraron que su pasarela tuvo menor fuerza frente a otras participantes. Los comentarios se concentraron en su postura, el manejo de los brazos, el ritmo del recorrido y la conexión con las cámaras.

Parte de la audiencia sostuvo que la mexicana no logró una presencia escénica suficiente para diferenciarse. Otros defendieron su desempeño y señalaron que los videos cortos difundidos en plataformas digitales no permitieron valorar toda la presentación.

Las reacciones también recordaron que la belleza no respondió a una fórmula única. La percepción sobre la imagen, el estilo y la presencia de las concursantes dependió de criterios personales, culturales y sociales.

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María Vargas sólo participó en la ronda de traje de baño (Instagram)

La banda de México apareció volteada durante el recorrido

Uno de los detalles que generó comentarios fue la banda de México, que apareció volteada durante una parte del desfile. Usuarios compartieron capturas y videos para señalar que el accesorio alteró la imagen de la candidata ante las cámaras.

El hecho no fue mencionado por la organización de Miss Universo ni hubo confirmación de que influyera en la evaluación. La banda formó parte de la conversación en redes porque los seguidores suelen observar elementos visuales que pueden afectar la percepción de una presentación.

Para algunos usuarios, el incidente fue menor y no debió tener peso en el resultado. Otros plantearon que, en un certamen con poco margen para fallas, los detalles de vestuario, postura y coordinación pudieron influir en la impresión que dejó cada concursante.

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La organización no difundió las calificaciones de las participantes ni el desglose de la evaluación de la ronda de traje de baño. Por esa razón, no fue posible establecer si la banda tuvo alguna consecuencia en el resultado final de Vargas.

María Vargas no modeló vestido de noche en la gala final

Las publicaciones que atribuyeron la eliminación de María Vargas a su desempeño en vestido de noche mezclaron dos momentos distintos del certamen. La mexicana no desfiló con traje de gala durante la final del 24 de noviembre porque esa ronda quedó reservada para las 12 concursantes que avanzaron.

Vargas presentó su vestido de noche días antes, durante la competencia preliminar. Esa etapa se evaluó junto con la entrevista privada y otros aspectos considerados por el jurado antes de definir al grupo de semifinalistas.

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La confusión surgió porque algunos usuarios compartieron imágenes de la preliminar como si correspondieran a la gala definitiva. La final tuvo filtros sucesivos y cada ronda redujo el número de concursantes.

El hecho de que la mexicana no llegara al Top 12 impidió que mostrara nuevamente su vestido ante la audiencia mundial. La eliminación ocurrió antes de esa oportunidad y dejó fuera de lugar los comentarios sobre un supuesto error en una pasarela que no realizó en la noche final.

María Vargas no modeló vestido de noche en la gala final (Instagram: cesardamianmx )

La ronda de preguntas sólo correspondió a las cinco finalistas

El idioma también apareció entre los señalamientos difundidos después de la eliminación. Algunos usuarios plantearon que la posibilidad de responder en inglés pudo haber ayudado a Vargas, aunque la mexicana no llegó a la ronda de preguntas en vivo.

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Las preguntas estuvieron reservadas para las cinco finalistas. Al quedar fuera desde el Top 30, Vargas no tuvo la oportunidad de responder ante el público ni de elegir entre hablar en español, inglés o utilizar una intérprete.

Hablar español no representó una penalización oficial dentro de Miss Universo. En ediciones previas, concursantes y ganadoras utilizaron intérpretes sin que esa decisión definiera por sí sola el resultado.

Las versiones sobre el idioma permanecieron como parte de las hipótesis de las redes sociales. No existió una declaración del jurado que relacionara la salida de la mexicana con sus habilidades lingüísticas o su manejo de una eventual pregunta en vivo.

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Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela avanzaron al Top 5

La competencia tuvo una presencia fuerte de candidatas latinoamericanas. Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela llegaron al Top 5, un resultado que elevó la comparación entre las representantes de la región desde las primeras rondas.

Seguidores del certamen consideraron que el nivel de las participantes latinoamericanas redujo las posibilidades de Vargas. La mexicana enfrentó una competencia con aspirantes que ya contaban con respaldo en redes sociales y experiencia en pasarela.

La corona quedó en manos de Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico. La ganadora fue coronada ante el público local en San Juan y se convirtió en la nueva Miss Universo durante la edición número 75 del concurso.

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Barreto también fue reconocida como la primera madre en obtener el título. Su victoria generó una reacción de euforia entre los asistentes al Coliseo José Miguel Agrelot, donde el público acompañó a la candidata anfitriona durante la ceremonia.

Fátima Bosch entregó la corona en San Juan, Puerto Rico

Fátima Bosch regresó al escenario donde había comenzado su reinado para realizar su última pasarela como Miss Universo 2025. La tabasqueña entregó la corona a Jennifer Barreto exactamente un año después de que obtuvo el cuarto título para México.

Bosch apareció con una banda que incluyó la frase “¡Viva Cristo Rey!”. En su discurso de despedida agradeció el acompañamiento recibido durante su año de actividades y habló sobre la importancia de mantenerse fiel a las propias convicciones.

La mexicana dijo: “Hoy me despido de esta corona con el alma llena de gratitud”. También dirigió un mensaje a quienes siguieron su trayectoria: “Nunca tengas miedo de ser tú misma, de defender lo que crees y de dejar que Dios guíe tus pasos”.

Su despedida ocurrió en medio de una polarización que la acompañó desde que ganó la corona. Bosch enfrentó críticas, abucheos y acusaciones de un supuesto fraude o intervención familiar, señalamientos que rechazó durante su reinado.

Fátima Bosch entregó la corona en San Juan, Puerto Rico (AP/Alejandro Granadillo)

El público en San Juan la recibió con aplausos durante su última caminata. Después, colocó la corona “El Resplandor del Legado Eterno” sobre Jennifer Barreto y cerró oficialmente su etapa como Miss Universo 2025.