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Mía Rubín aclara qué ocurre con el caballo que le habría regalado su ex, Tarik Othón, tras confirmar el fin de su relación.

Durante un encuentro con la prensa, la intérprete de Replay fue cuestionada sobre el caballo que recibió durante su noviazgo con el rejoneador. Mía respondió que sigue cerca de ella y que vive en un rancho en México.

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¿Qué le pasó al caballo?

“Pues sigue ahí, mi caballo es mi bebé, es mi mascota”, dijo la joven cuando le preguntaron qué pasó con el animal después de la separación.

La cantante no dio más detalles sobre el lugar donde permanece el caballo ni sobre quién se hace cargo de él diariamente. Cuando los reporteros insistieron sobre su ubicación, precisó que está “en un rancho” dentro del país.

La pregunta sobre el caballo surge días después de que Mía Rubín confirmara que terminó su relación con Tarik Othón, con quien compartió cerca de tres años y medio de noviazgo.

Aunque la relación concluyó, la artista deja ver que conserva el cariño por el animal. Su respuesta fue breve, pero despeja las dudas sobre el destino de la mascota que quedó ligada públicamente a su etapa sentimental con el rejoneador.

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Los retratos de Tarik Othón y Mía Rubín ilustran el anuncio del final de su relación sentimental. (Instagram)

El tema llamó la atención porque Tarik Othón se dedica al rejoneo y los caballos forman parte de su actividad profesional. Mía no explicó si el animal continúa relacionado con los proyectos ecuestres de su exnovio o si ahora queda bajo su responsabilidad.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín tampoco habló de algún acuerdo entre ambos respecto al caballo. Se limitó a definirlo como su “bebé” y su mascota.

En el mismo encuentro, la cantante respondió a preguntas sobre su vida personal. Mía evita poner el foco únicamente en el hecho de estar soltera y asegura que atraviesa una etapa de cambios internos.

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“Más allá de estar soltera o no, han habido cambios muy grandes dentro de mí”, expresó ante los medios.

La intérprete sostiene que los últimos meses le permiten reencontrarse consigo misma y pensar en la persona que quiere ser dentro y fuera de los escenarios.

La joven cantante reveló en entrevista con el programa Hoy que su pareja, el torero Tarik Othon, fue atropellado por otro turista mientras practicaban snowboard en Bariloche. (Foto: @miarubinlega, Instagram)

“Nunca he estado más feliz en mi vida, porque nunca me he sentido más segura y más feliz y más plena y más bonita en mi vida”, afirmó.

Mía añadió que no se refiere a una postura de superioridad, sino a la tranquilidad que siente en este momento. “No debo explicaciones a nadie y eso me tiene muy contenta”, señaló.

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Mía Rubín habla de terapia y de su nueva etapa como cantante

La artista también recomienda acudir a terapia sin esperar a atravesar una crisis personal. La pregunta surgió después de que fue consultada sobre los cambios que vive tras el rompimiento.

“Tomando terapia siempre, sin importar lo que pase”, respondió Mía Rubín.

La cantante sostiene que la terapia ayuda a entender y manejar lo que ocurre en la vida cotidiana. “Vayan a terapia siempre porque es importante saber cómo manejar las cosas, estén pasando por algo o no”, expresó.

En materia profesional, Mía Rubín explica que busca construir una nueva faceta dentro de la música pop. Hace poco lanzó Replay, sencillo con el que dice mostrar una parte de lo que vive como artista y como persona.

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La joven define esta canción como un paso en el camino que quiere recorrer para llegar a convertirse en una figura del pop. También recuerda su participación con Edwin Luna en el tema Qué jodido, colaboración que le permite probar otros géneros musicales.

“Este año, el que sigue, va a ser un año lleno de música”, adelantó la intérprete, quien asegura que prepara más lanzamientos para su público.

Durante la charla, Mía también habló sobre el uso de las redes sociales y la presión que pueden generar entre los usuarios. La cantante considera que las plataformas suelen mostrar una versión incompleta de la vida de las personas.

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Mía Rubín y su pareja, el toreo Tarik Othon, han tenido una relación mediática por la profesión de él. Foto: @miarubinlega, Instagram

“La redes son muy poco realistas”, dijo. “Yo les puedo enseñar un frente y puede ser completamente diferente a lo que estoy viviendo”.

Mía Rubín plantea que, como figura pública, busca mostrar que hay días en que una persona no se siente bien consigo misma. Para ella, hablar de esos momentos no impide celebrar las ocasiones en las que se siente feliz.

Mía Rubín confirma que su relación con Tarik Othón termina tras tres años y medio

La declaración sobre el caballo llega después de que la cantante confirmó su separación de Tarik Othón durante la premiación de GQ Latinoamérica.

Mía señaló que el desenlace no ocurrió como ella esperaba, aunque descartó que hubiera una tercera persona o un conflicto público entre los dos.

“No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero pues fue una decisión que ambos tomamos”, declaró sobre el final del noviazgo.

Tarik Othón tendría previsto mudarse a España para atender sus proyectos, mientras Mía Rubín permanece en México para concentrarse en su carrera musical. La cantante sostiene que la decisión responde a una etapa en la que los dos necesitan crecer por separado.

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La pareja celebró su tercer aniversario en mayo de 2026 con mensajes públicos en redes sociales. Meses después, Mía confirma que la relación llega a su fin, aunque evita hablar mal de quien fue su pareja.