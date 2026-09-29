México

Gaby “La Bonita” Sánchez se baja de la Secretaría del Deporte para pelear por candidatura en Puebla

Mientras prepara su combate contra “La Barby” Juárez, la boxeadora anunció su salida un día después de manifestar su interés en participar en el proceso interno de Morena

La titular de Deporte y Juventud presentó su dimisión durante la conferencia matutina con Alejandro Armenta, asegurando que sus "peleas más importantes" apenas están por comenzar. (X/ @DeporteGobPue)
La titular de Deporte y Juventud presentó su dimisión durante la conferencia matutina con Alejandro Armenta, asegurando que sus "peleas más importantes" apenas están por comenzar. (X/ @DeporteGobPue)
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El eco de los guantes y la ruta hacia Puebla capital se cruzaron este 29 de septiembre con la salida de Gaby “La Bonita” Sánchez del Gobierno estatal.

La boxeadora dejó la Secretaría de Deporte y Juventud con la mirada puesta en los retos que vienen dentro del ring y en un proceso político que apenas comienza a tomar forma rumbo a 2027.

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Gaby "La Bonita" Sánchez presentó su renuncia a la Secretaría de Deporte y Juventud de Puebla este 29 de septiembre. (X/ @DeporteGobPue)
Gaby "La Bonita" Sánchez presentó su renuncia a la Secretaría de Deporte y Juventud de Puebla este 29 de septiembre. (X/ @DeporteGobPue)

La renuncia llegó un día después de que Sánchez expresara su intención de participar en la contienda interna de Morena por la presidencia municipal de la capital.

Frente al gobernador Alejandro Armenta, la ahora exfuncionaria recordó el trabajo realizado desde la dependencia y explicó que “las peleas más importantes” de su carrera apenas comienzan y demandarán tiempo, disciplina y entrega.

Gaby Sánchez deja el cargo tras levantar la mano por la alcaldía

Sánchez anunció su decisión durante la conferencia matutina del Gobierno de Puebla. Agradeció la confianza para encabezar la dependencia y aseguró que cerraba ese ciclo satisfecha con el trabajo desarrollado junto a su equipo.

La exsecretaria presentó los próximos desafíos deportivos como la razón de su renuncia. Sin embargo, el movimiento ocurrió después de que, el lunes 28 de septiembre, manifestara que esperaba la convocatoria de Morena para definir si participaría en el proceso por la Presidencia Municipal de Puebla.

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El gobernador Alejandro Armenta reconoció el desempeño de la boxeadora durante su paso por el Gobierno estatal. (X/ @DeporteGobPue)
El gobernador Alejandro Armenta reconoció el desempeño de la boxeadora durante su paso por el Gobierno estatal. (X/ @DeporteGobPue)

Así, la cercanía entre ambos anuncios, de menos de 24 horas, coloca su nombre en el escenario político de la capital poblana cuando comienzan a posicionarse posibles contendientes rumbo a 2027.

Entre ellos figura el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, quien también ha expresado interés por buscar la postulación. La definición dependerá de la convocatoria y del mecanismo que adopte el partido para elegir a su perfil en Puebla.

La exsecretaria reivindicó su gestión al frente de Deporte y Juventud

Durante su mensaje de despedida, “La Bonita” dijo que se iba “con la frente en alto” y satisfecha por el trabajo realizado. Mencionó acciones dirigidas a deportistas, familias y jóvenes de distintos municipios del estado.

  • La exsecretaria destacó la atención al adeudo heredado ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
  • También resaltó que Puebla volvió a ser sede y participante de competencias nacionales e internacionales.
  • La dependencia impulsó actividades relacionadas con deporte, talento, arte, cultura y juventudes en varias regiones poblanas.
  • Una de sus últimas actividades públicas fue la apertura de los Encuentros Deportivos y Culturales del Magisterio 2026, con más de 4.200 docentes.

La exsecretaria destacó las acciones dirigidas a deportistas, jóvenes y familias en diversos municipios del estado de Puebla. (Instagram/ @bonita_sanchez_oficial)

Por su parte, Armenta reconoció su paso por el gobierno estatal y retomó una imagen ligada a su trayectoria deportiva: “Sabemos que cuando te dan la oportunidad de subir al ring, subes a ganar; sólo te la tienen que dar”.

La pelea contra la Barby Juárez aparece como antesala al proceso en Morena

La decisión también llega mientras Gaby se prepara para enfrentar a Mariana “La Barby” Juárez el 5 de diciembre.

  • Antes de renunciar, había descartado pedir licencia porque consideraba posible combinar sus funciones públicas con los entrenamientos.
  • Sánchez explicó que su preparación sería distinta a la que realizó para pelear contra Tamara De Marco, ya que no enfrentaría un ajuste de peso similar.
  • La boxeadora señaló que entrenaba por las mañanas y, cuando su agenda se lo permitía, también por las noches.
  • Para el combate contra Juárez, habló de trabajar la velocidad y evitar que su rival la llevara a las cuerdas.
  • El Gobierno de Puebla prevé designar a una persona encargada de despacho mientras define a quien ocupará la titularidad de la Secretaría.
"La Bonita" Sánchez alista su pelea contra Mariana "La Barby" Juárez programada para este 5 de diciembre. EFE/Mario Guzmán
"La Bonita" Sánchez alista su pelea contra Mariana "La Barby" Juárez programada para este 5 de diciembre. EFE/Mario Guzmán

En este sentido, con su renuncia, Gaby “La Bonita” Sánchez cerró su etapa en el gabinete y dejó dos rutas abiertas: volver al ring en diciembre y buscar espacio en la competencia interna de Morena por Puebla capital.

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