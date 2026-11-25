Una ilustración representa a Fausto Isidro Meza Flores frente a un despliegue de helicópteros artillados y armamento durante operativos militares en Guasave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La noche del 20 de noviembre, el cielo de Guasave, Sinaloa, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento poco común: helicópteros artillados del Ejército disparando desde el aire contra camionetas con blindaje artesanal y ametralladoras calibre .50 en tierra. Del lado de las fuerzas federales y del lado del grupo criminal de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, el arsenal desplegado fue de un calibre que rara vez se ve reunido en un solo operativo.

La Operación Centella, como la bautizó la Secretaría de la Defensa Nacional, utilizó 14 aeronaves y 361 elementos divididos en tres componentes: terrestre, aeromóvil y aéreo.

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El saldo oficial de fallecidos que dio el secretario Ricardo Trevilla Trejo en la conferencia matutina del 23 de noviembre fue de 20 muertos, de los cuales 16 eran presuntos delincuentes y 4 militares.

Los helicópteros que dispararon desde el cielo

Helicóptero Black Hawk UH-60L. Crédito: Defensa

El componente aeromóvil estuvo integrado por cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un Eurocopter EC725 Cougar, todos artillados. Se tratan de aeronaves de fabricación distinta —el Black Hawk es estadounidense, construido por Sikorsky; el Cougar es franco-alemán, fabricado por Airbus Helicopters en Toulouse—, pero ambas forman parte regular de la flota mexicana desde hace más de una década.

El Black Hawk puede transportar hasta 14 pasajeros y alcanza una velocidad máxima cercana a los 360 kilómetros por hora. México cuenta con la segunda flota más grande de este modelo en Latinoamérica, con 48 unidades repartidas entre la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional.

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Los primeros dos llegaron en 1991 para el transporte de fuerzas especiales, y desde 2009 la entonces Policía Federal ya los usaba en ataques directos contra organizaciones de narcotráfico.

Puede montar ametralladoras Minigun M134, de cañones rotativos calibre 7.62 milímetros, o GAU-19, de calibre .50, capaces de disparar miles de proyectiles por minuto.

Eurocopter EC725 Cougar. (Gobierno de México)

El Cougar, con capacidad para 29 tropas y un alcance de 857 kilómetros, llegó a México en 2009 y ya había tenido un episodio trágico en el país: el 1 de mayo de 2015, uno de estos helicópteros fue derribado por un lanzagranadas durante un operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un saldo de seis soldados muertos.

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El especialista en seguridad y relación binacional Javier Oliva explicó en entrevista con Azucena Uresti que la alta “cadencia de fuego” de estas ametralladoras genera lo que se conoce como una cortina de fuego: una descarga tan intensa que inhibe al enemigo desde el aire y permite que la tropa en tierra avance con menor resistencia.

“El avance de una fuerza armada se consolida en la tierra”, dijo Oliva, al describir el objetivo final de ese respaldo aéreo. Según reportó el diario The New York Times, dos de los Black Hawk desplegados esa noche respondieron directamente el fuego de los sicarios que se parapetaron en vehículos blindados.

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El fusil que ningún blindaje artesanal resiste

Fusil Barret calibre 50

Entre el armamento asegurado al grupo de “El Chapo Isidro”, Trevilla Trejo mencionó dos fusiles Barrett calibre .50, una ametralladora del mismo calibre, otra de 5.56 milímetros y un lanzagranadas.

El Barrett no es un arma cualquiera: se trata de un fusil semiautomático de gran potencia, diseñado en Estados Unidos a principios de los años ochenta por Ronnie Barrett, con munición .50 BMG, la misma que originalmente se desarrolló para las ametralladoras pesadas Browning M2.

Su alcance efectivo llega hasta 1,800 metros, aunque se han documentado disparos certeros a más del doble de esa distancia. Pesa alrededor de 13 kilos sin cargar y se alimenta con cargadores de 10 cartuchos. Fue diseñado originalmente para inutilizar vehículos, radares o aeronaves estacionadas a distancia, no como arma contra personas, aunque su capacidad de penetración lo ha convertido también en una amenaza letal para quien se encuentre detrás de cualquier tipo de protección.

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Javier Oliva explicó que estos fusiles se popularizaron a inicios de este siglo porque disparan un proyectil que ningún blindaje comercial resiste, ni siquiera el nivel 5, el más alto disponible en México.

“Este tipo de fusil se encuentra con cierta regularidad en estos vehículos con blindaje hechizo”, dijo el especialista, en referencia a las camionetas artesanalmente blindadas que suelen usar las organizaciones criminales. “Ante una tanqueta artillada del Ejército mexicano, pues no tiene nada que hacer”, agregó sobre ese tipo de vehículos improvisados.

El propio Ejército mexicano también integra este fusil como parte del equipo estándar de sus fuerzas especiales, con entrenamiento específico de tiro de precisión en el centro de adiestramiento de Temamatla, Estado de México.

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Murciélagos, Lobos y la tecnología que guio el asalto

Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. (Redes sociales)

El componente terrestre de la Operación Centella integró 47 elementos de la Fuerza Especial Conjunta del Ejército, conocidos como “los Murciélagos”; personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, “los Lobos”; 128 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y 106 de tropas regulares de Infantería y Artillería, además de 80 elementos de Fuerzas Especiales comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El apodo de “Murciélagos” no es casual: identifica a quienes se especializan en operar en oscuridad total, con visión nocturna y capacidad de infiltración silenciosa. Son herederos de los antiguos Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales, creados en 1986, y hoy suman alrededor de cuatro mil elementos. Solo tres de cada diez aspirantes logran superar las evaluaciones físicas, médicas y psicológicas necesarias para integrarse a esta unidad.

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Los “Lobos”, por su parte, son una unidad más reciente, creada en agosto de 2022, cuyo nombre alude a la forma en que estos cánidos cazan: en manada, detrás de un objetivo claramente definido.

Organismos como Artículo 19 han denunciado presuntos actos de espionaje por parte de las Fuerzas Armadas. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

El operativo se dividió en tres fases, según detalló el secretario Trevilla Trejo: arribo sigiloso al área del objetivo, establecimiento de un cerco de seguridad para evitar fugas o refuerzos, y evacuación final de los detenidos.

Fue en la segunda fase donde se complicó todo: los hombres de Meza Flores abrieron fuego con armas de alto calibre antes de que los militares pudieran cerrar el cerco por completo, lo que detonó la respuesta aérea de los helicópteros.

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Para ubicar al capo antes del asalto, las fuerzas federales recurrieron también a una aeronave no tripulada de ala fija, distinta en diseño a los helicópteros de ala rotativa. Oliva explicó que este tipo de dron transmite información en tiempo real a centros de análisis de inteligencia militar, y que algunos modelos están fabricados con materiales que rechazan las ondas de radar, una tecnología similar a la de los aviones furtivos que dificulta su detección desde tierra.

El diario The New York Times reportó que los sobrevuelos de estos drones permitieron identificar a Meza Flores por su forma de caminar, su complexión y su voz, antes de confirmar la ubicación exacta del inmueble donde se encontraba.

Esa misma inteligencia, según Oliva, es la que guía en tiempo real a los comandos de asalto que ingresan a un inmueble: les indica movimientos, temperatura corporal y ruidos que advierten sobre riesgos inmediatos para su vida.