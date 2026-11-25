Washington propuso gravámenes a 14 economías tras una investigación de ocho meses sobre exceso de capacidad industrial, pero la situación del país sigue en revisión y aún no hay confirmación oficial sobre su destino en este proceso

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El Gobierno de Estados Unidos propuso este miércoles 25 de noviembre nuevos aranceles para 14 de sus principales socios comerciales, tras concluir la Oficina del Representante de Comercio (USTR) una investigación de ocho meses sobre prácticas comerciales desleales. México y Noruega no fueron incluidos por el momento.

De acuerdo con Reuters, la medida busca atender lo que Washington describe como un exceso estructural de capacidad industrial. La tasa más elevada recaería sobre China, a la que se señala como principal responsable de inundar los mercados con exportaciones baratas.

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Un alto funcionario estadounidense, cuyo nombre no fue difundido, afirmó que Washington concluyó que cada uno de esos socios contribuye a ese exceso mediante políticas que considera irrazonables y que restringen el comercio de su país.

Los 14 socios comerciales incluidos en la propuesta

Mientras Beijing enfrenta una tasa adicional de 20% y otras grandes economías ven topes de entre 15% y 19%, los compromisos del tratado norteamericano habrían incidido en el trato diferenciado que mantiene a México fuera de la lista definitiva. REUTERS/Evelyn Hockstein

La investigación, realizada bajo la Sección 301, abarcó 16 economías. Los gravámenes propuestos alcanzarían a:

China

Bangladés

Camboya

Unión Europea

India

Indonesia

Japón

Corea del Sur

Malasia

Singapur

Suiza

Taiwán

Tailandia

Vietnam

México queda fuera, pero su caso sigue en revisión

La dependencia estadounidense analiza todavía la situación del país y Noruega, sin precisar si presentará otra propuesta ni el alcance de una eventual medida, aunque ambos participaron en la pesquisa inicial

La USTR indicó que aún revisa las investigaciones sobre México y Noruega. De acuerdo con Reuters, el funcionario no precisó un plazo para concluirlas. Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente si habrá una propuesta posterior ni qué alcance tendría.

México figura entre las 16 economías investigadas, según el aviso publicado en el Registro Federal el 17 de marzo.

Además, en un proceso distinto sobre trabajo forzoso, la USTR impuso desde el 24 de julio aranceles adicionales de 10% o 12.5% a 60 economías. México quedó en el grupo de 10%. Según la USTR, el país cuenta con una prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso, pero no la aplica de manera efectiva. La propuesta original, del 2 de junio, planteaba 10% para 14 socios y 12.5% para 46; la acción final modificó esa distribución.

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Las tasas ahora propuestas no se sumarían a esos gravámenes de julio, de acuerdo con Reuters.

¿Qué tasas se proponen?

La administración Trump recurre a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para sustituir los gravámenes anulados por la Suprema Corte, abriendo un frente que abarca desde China hasta la Unión Europea y el sudeste asiático. REUTERS/Carlos Barría

Un alto funcionario estadounidense, citado por Reuters, detalló los siguientes parámetros:

China: 20%, que se sumaría a cerca de 25% impuesto en el primer mandato de Donald Trump y no superaría el límite de 20% de la tregua comercial con Pekín, vigente hasta el 10 de enero de 2027.

UE, Japón, Corea del Sur y Taiwán: tope de 15%, acorde con sus acuerdos comerciales.

Malasia: tope de 19%, conforme a su acuerdo.

India y Vietnam: al no tener acuerdos finalizados con Estados Unidos, siguen en negociaciones.

¿Qué argumenta la USTR?

Al sustentar la investigación, la USTR citó el sector automotriz de China y Japón, donde, según su aviso, un número creciente de empresas no era rentable o no podía cubrir pagos de intereses. Para la Unión Europea, mencionó los grandes superávits comerciales de Alemania e Irlanda con Estados Unidos.

La USTR define el exceso estructural de capacidad como producción desvinculada de la demanda y de los principios de mercado.

¿Cómo comenzó la investigación de la Sección 301?

El procedimiento, abierto el 11 de marzo de 2026, examina si los países mantienen sobrecapacidad estructural en 21 sectores manufactureros, tras el inicio de las audiencias públicas el 5 de mayo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 permite a la USTR investigar prácticas comerciales extranjeras que considera perjudiciales y recomendar respuestas, entre ellas aranceles.

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La USTR inició las investigaciones el 11 de marzo de 2026 para determinar si 16 economías sostienen exceso estructural de capacidad en sectores manufactureros. Las audiencias públicas se realizaron del 5 al 8 de mayo.

La investigación se abrió menos de un mes después de que la Suprema Corte de Estados Unidos determinara, el 20 de febrero y por 6 votos contra 3, que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorgaba al presidente la facultad de imponer aranceles. De acuerdo con Reuters, las nuevas medidas son vistas ampliamente como una forma de reconstruir parte de esos gravámenes.

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Reacción de China

Antes del anuncio, el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, calificó el “exceso de capacidad” como un “falso problema” y dijo que Pekín se opone a que se use como pretexto de manipulación política, sin amenazar con represalias. Hasta el momento del reporte, China no se había pronunciado sobre las tasas oficiales.

¿Qué sigue?: consulta pública y posible aplicación en enero

Las tasas propuestas pasarán por un periodo de comentarios públicos y una audiencia antes de entrar en vigor. El funcionario indicó que esto podría llevar la implementación hasta enero.

Antes del anuncio, un socio del despacho King & Spalding estimó que la administración podría plantear tasas de 15% a 25% para países con exceso de capacidad. Según fuentes del Wall Street Journal, las tasas podrían variar según los acuerdos que cada economía negoció con la administración Trump.

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Lo que aún no está confirmado

Las cifras y condiciones provienen de un funcionario estadounidense cuyo nombre no fue difundido, por lo que deberán contrastarse con el aviso oficial. Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente si México recibirá una propuesta en esta investigación.