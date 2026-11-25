Hormigueo o entumecimiento de los pies podría ser una señal temprana de este grave daño (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hormigueo o entumecimiento en los pies puede ser una señal temprana de neuropatía periférica, un daño en los nervios que puede avanzar hasta causar pérdida de sensibilidad, úlceras, caídas o dificultades para caminar si no recibe atención médica.

El neurólogo Jun Li, del Hospital Houston Methodist, recomienda acudir a una valoración cuando estas molestias aparecen de forma persistente, intermitente o sin una causa aparente.

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De acuerdo con Hospital Houston Methodist, la neuropatía periférica afecta a los nervios que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal. Estos nervios transmiten información sobre el tacto, la temperatura y el dolor, además de participar en el control de los músculos.

El Dr. Jun Li, profesor y jefe del Departamento de Neurología del Hospital Houston Methodist, advierte que esta enfermedad puede pasar desapercibida en sus primeras fases. Algunas personas atribuyen los cambios en el equilibrio, la movilidad o la sensibilidad al envejecimiento, pese a que pueden corresponder a una lesión nerviosa progresiva.

“Los nervios periféricos son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal y cuando duelen se le llama neuropatía periférica”, explica Li a Hospital Houston Methodist.

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La neuropatía afecta hasta al 5% de los mayores de 50 años

La neuropatía periférica afecta a entre 3% y 5% de los adultos mayores de 50 años, una frecuencia comparable a la de los accidentes cerebrovasculares, según el especialista. Pese a ello, sus síntomas tempranos no siempre motivan una consulta médica.

El daño nervioso puede comenzar de forma gradual. El paciente puede sentir pinchazos, ardor, descargas eléctricas o una sensación similar a caminar sobre algodón. También puede perder la capacidad de percibir si el agua está demasiado caliente, si un objeto lastima el pie o si existe una herida.

Los primeros síntomas suelen concentrarse en las extremidades. El hormigueo y el entumecimiento comienzan con frecuencia en los pies y avanzan hacia las piernas. Con el paso del tiempo, molestias similares pueden presentarse en las manos y extenderse hacia los brazos.

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La neuropatía afecta hasta al 5% de los mayores de 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neuropatía también puede producir dolor agudo o punzante, mayor sensibilidad al roce ligero, presión incómoda al usar zapatos y debilidad muscular. La intensidad de estas molestias puede variar: aparecen durante algunos periodos, disminuyen o se vuelven constantes.

Diabetes concentra cerca de la mitad de los casos de neuropatía periférica

La diabetes es una de las causas más frecuentes de neuropatía periférica. Mantener niveles altos de glucosa durante periodos prolongados puede afectar los nervios de distintas partes del cuerpo y provocar pérdida de sensibilidad, dolor o debilidad.

El Dr. Li señala que la diabetes representa alrededor de la mitad de todos los casos de neuropatía periférica. Por esa razón, la neuropatía diabética es la forma más común de este trastorno.

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También existen otros factores que pueden causar daño nervioso. Entre ellos se encuentran la quimioterapia, las deficiencias de vitaminas —en especial de vitamina B12—, las enfermedades autoinmunes y algunas afecciones hereditarias, como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

En los casos vinculados con enfermedades autoinmunes, el sistema inmunológico ataca por error los propios nervios del organismo. Las neuropatías hereditarias, en cambio, se originan por alteraciones genéticas que pueden transmitirse dentro de una familia.

El especialista añade que en cerca de 30% de los casos no es posible encontrar una causa precisa. Esta condición se conoce como neuropatía idiopática y se asocia con un mayor riesgo de prediabetes y síndrome metabólico, padecimientos que pueden derivar en diabetes tipo 2.

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La pérdida de sensibilidad en los pies eleva el riesgo de heridas y caídas

Cuando la neuropatía avanza, la falta de sensibilidad y la debilidad muscular pueden dificultar actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o mantener el equilibrio. Estas alteraciones aumentan la posibilidad de caídas, lesiones y pérdida de independencia.

“El entumecimiento, la debilidad muscular y otros síntomas sensoriales provocan problemas de equilibrio y coordinación, haciendo más difíciles actividades cotidianas como caminar y subir escaleras”, señala Li a Hospital Houston Methodist.

La pérdida de sensibilidad en los pies también puede impedir que una persona detecte heridas, ampollas o lesiones causadas por el roce del calzado. Si estas lesiones no reciben atención, pueden evolucionar a úlceras e infecciones.

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“Por ejemplo, perder sensibilidad en los pies puede facilitar la aparición de úlceras. Si no se tratan, estas úlceras pueden causar infecciones en los huesos que, en algunos casos, requieren una amputación”, advierte el especialista.

La neuropatía diabética figura entre las causas más frecuentes de amputación de extremidades inferiores. El riesgo se incrementa cuando la persona no detecta una herida a tiempo o mantiene un control insuficiente de la glucosa.

La electromiografía permite evaluar el funcionamiento de los nervios periféricos

La electromiografía permite evaluar el funcionamiento de los nervios periféricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante síntomas persistentes, un neurólogo puede realizar una exploración física y preguntar por el tipo de dolor, la duración de las molestias, enfermedades previas, medicamentos y antecedentes familiares. El objetivo es identificar la causa del daño nervioso.

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Li explica que la electromiografía, conocida como EMG, suele ser una de las primeras pruebas para estudiar la neuropatía periférica. El examen permite evaluar la actividad de los músculos y el funcionamiento de los nervios.

El diagnóstico también puede requerir análisis de sangre, estudios de imagen o pruebas genéticas, según los síntomas y la sospecha médica. Una vez identificada la causa, el tratamiento busca controlar la enfermedad de origen y reducir molestias como el dolor neuropático.

En casos de neuropatía asociada con diabetes, el control de la glucosa forma parte de la atención. Si el daño se relaciona con una enfermedad autoinmune, el tratamiento puede enfocarse en disminuir la inflamación con medicamentos indicados por personal médico.

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Controlar la causa puede frenar el deterioro de los nervios periféricos y, en ciertos casos, mejorar los síntomas. El daño nervioso permanente puede limitar la movilidad, alterar la sensibilidad y favorecer lesiones que el paciente no alcanza a detectar.