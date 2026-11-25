México busca frenar la triangulación comercial con nuevas reglas de origen durante reunión en Vietnam. (@m_ebrard)

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México buscará fortalecer el cumplimiento de las reglas de origen dentro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), con el propósito de evitar prácticas de triangulación comercial y garantizar que las mercancías cumplan con los criterios establecidos para acceder a los beneficios del acuerdo.

La propuesta será presentada durante una reunión ministerial que tendrá lugar en Hanói, Vietnam, por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien adelantó que uno de los objetivos de su participación será conseguir que las doce economías integrantes del pacto respeten los procedimientos para identificar el lugar donde se fabrican los productos. Con ello, el gobierno nacional pretende proteger sus intereses comerciales y verificar que los artículos que ingresen al territorio mexicano cuenten con la certificación correspondiente.

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El anuncio se dio a conocer el pasado martes mediante un video publicado en la red social X, en el que el funcionario explicó la postura que llevará al encuentro internacional. La mesa de diálogo se realizará en el marco de las actividades que comenzaron el lunes 23 de noviembre y concluirán el viernes 27, cuando se celebre la undécima reunión ministerial del tratado.

México llevará propuesta contra la triangulación comercial al TIPAT

Desde Pekín, antes de trasladarse a la capital vietnamita, el funcionario explicó que México planteará la importancia de respetar el origen de productos que circulan entre las naciones participantes.

Ebrard señaló que es necesario establecer mecanismos que permitan reconocer dónde se elaboran los artículos y evitar que se utilicen terceros países para modificar o encubrir su procedencia.

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“Tienen que haber reglas de origen que se respete en dónde se hace cada cosa para evitar lo que llamamos triangulación”, expresó el titular de Economía.

El TIPAT está vigente en México desde diciembre de 2018 y reúne a doce economías de América, Asia, Oceanía y Europa, luego de que Reino Unido se incorporara al tratado. Actualmente, Vietnam ocupa la presidencia del acuerdo y será la sede de las conversaciones ministeriales.

Una infografía explica la postura comercial de México en el TIPAT respecto a las reglas de origen, la relación con China y el alza del 5% en inversión extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ebrard busca aumentar las exportaciones mexicanas hacia China

La agenda comercial del titular de Economía también incluye el fortalecimiento del intercambio entre México y China. Antes de viajar a Vietnam, sostuvo un encuentro bilateral en Pekín, donde expuso la necesidad de incrementar las ventas mexicanas hacia el mercado asiático.

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Asimismo, consideró que el desequilibrio comercial entre ambas naciones coloca al país en una posición desfavorable, por lo que planteó ampliar la presencia de productos nacionales en ese destino.

“El planteamiento mexicano esencial es que aumenten las exportaciones mexicanas a China, porque si no estamos en una posición desventajosa, entonces queremos aumentar nuestras exportaciones”, declaró.

Como parte de este acercamiento, los dos gobiernos acordaron instalar un grupo de trabajo para avanzar en el tema. Tras el encuentro, el funcionario calificó de cordial la conversación sostenida con las autoridades chinas.

Inversión extranjera en México crece más de 5%

Durante sus declaraciones, el secretario también destacó el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED) en México, cuyo crecimiento superó el 5% en comparación con el año anterior, pese al panorama de incertidumbre económica internacional.

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También consideró que el aumento de estos recursos, así como la reinversión de capitales, representa una señal de confianza en el país y tiene efectos en la generación de oportunidades laborales.

“Estas inversiones o reinversiones significan confianza, empleo y bienestar en nuestro país”, dijo.

Por otra parte, el TIPAT ya contempla en su capítulo tercero disposiciones para determinar y acreditar la procedencia de los bienes que pueden acceder a las preferencias arancelarias del acuerdo.