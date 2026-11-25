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Disney On Ice llegará a México en julio de 2027 con ¡Luces, Cámara, Magia!, un espectáculo que reunirá historias, canciones y personajes de distintas generaciones en funciones programadas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

La gira comenzará en la Arena Guadalajara, donde habrá presentaciones del 7 al 11 de julio. Después viajará a la Arena Monterrey, del 14 al 18 de julio, y cerrará en la Arena CDMX con funciones entre el 22 de julio y el 1 de agosto de 2027.

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La producción propone una noche inspirada en el ambiente de Hollywood, con Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy y Goofy como anfitriones. El espectáculo incluirá patinaje artístico, coreografías, acrobacias aéreas y una escenografía diseñada para transformar la pista en los universos de varias películas y series de Disney.

La producción tendrá un candelabro de 64 barras luminosas sobre la pista

Uno de los elementos técnicos será un candelabro cinético formado por 64 barras luminosas, que acompañará una de las secuencias del espectáculo. La puesta también contará con pantallas LED, linternas que iluminarán la arena y una grúa móvil desde la que artistas y reflectores recorrerán el recinto.

(Cortesía)

El público podrá encontrar escenas inspiradas en La bella y la bestia, Enredados, Moana, Toy Story, Monsters, Inc. y Lilo & Stitch. Las historias llegarán al hielo mediante números musicales que combinarán canciones de películas de Disney y Pixar con temas de Disney Channel.

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La banda sonora incluirá “Pumpin’ Up the Party”, de Hannah Montana; “A Night to Remember”, de High School Musical 3: La graduación; y “Good to Be Bad”, de Los descendientes 3. También sonarán “Yo soy tu amigo fiel”, de Toy Story; “Nuestro huésped sea usted”, de La bella y la bestia; “Mi sueño ideal”, de Enredados; y “Yo soy Moana”, de Moana.

Para quienes crecieron con las producciones del canal Disney, el repertorio ofrecerá un recorrido entre canciones de series juveniles y clásicos de películas animadas. La selección busca conectar a familias con niños, adolescentes y adultos que conservan un vínculo con estos personajes y sus bandas sonoras.

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(Cortesía)

Personajes de Zootopia 2 debutarán en el espectáculo sobre hielo

La nueva edición de Disney On Ice tendrá incorporaciones que llegarán por primera vez a la pista. Entre ellas estarán Gazelle y Gary De’Snake, personajes de Zootopia 2, quienes compartirán una aventura con Judy Hopps y Nick Wilde.

La función también marcará la primera aparición de Angel en una producción de Disney On Ice en Norteamérica. El personaje de Lilo & Stitch protagonizará una escena aérea antes de su reencuentro con Stitch sobre el hielo.

Otro de los momentos previstos incluirá a Mike Wazowski en su versión Bola Disco, una referencia que se hizo popular en redes sociales. El personaje de Monsters, Inc. se sumará a los números musicales con una aparición centrada en el brillo y el humor que identifica a la película de Pixar.

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(Cortesía)

La propuesta no estará dedicada solo a héroes y compañeros de aventura. El show reservará un segmento para varios antagonistas de Disney, entre ellos la Reina Malvada, Gastón, Maléfica y Úrsula. La secuencia reunirá a personajes de distintas películas dentro de una misma puesta.

La experiencia comenzará antes de que se apaguen las luces

Los asistentes podrán participar en una dinámica de alfombra roja antes de la función y durante el intermedio. La invitación es acudir con atuendos inspirados en Disney para integrarse al ambiente del espectáculo desde la llegada a la arena.

También habrá un paquete denominado VIP Magical Pass, disponible por primera vez en México. La experiencia contempla un asiento reservado en categoría premium, acceso a un encuentro con una de las estrellas del show y un gafete conmemorativo.

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¡Luces, Cámara, Magia! se presentará en la Arena Guadalajara del 7 al 11 de julio de 2027; en la Arena Monterrey del 14 al 18 de julio; y en la Arena CDMX del 22 de julio al 1 de agosto.