WWE Money in the Bank 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México a Penta Zero Miedo

(Ilustración: Jesús Aviles)

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La WWE prepara una nueva noche de grandes combates con Money in the Bank 2026, evento que se celebrará este sábado 10 de octubre en Nueva Orleans, Luisiana, con dos maletines en disputa y campeonatos mundiales en juego. El mexicano Penta y la chilena Stephanie Vaquer figuran entre los protagonistas de una función que puede cambiar el rumbo de varias rivalidades.

La cita tendrá lugar en el Smoothie King Center, donde las superestrellas buscarán imponerse en una cartelera de cinco enfrentamientos anunciados. Uno de los mayores atractivos será la tradicional lucha de escaleras masculina, que reunirá a seis competidores con el objetivo de conseguir un contrato para retar por un campeonato en el momento que elijan durante el siguiente año.

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Penta buscará el maletín de Money in the Bank

(Cortesía WWE)

El luchador mexicano tendrá una oportunidad importante en el combate masculino, en el que compartirá el cuadrilátero con CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Je’Von Evans y Trick Williams.

La dinámica de la contienda exigirá que los participantes utilicen escaleras para alcanzar el maletín suspendido sobre el ring. Además de la resistencia física, los luchadores deberán aprovechar los momentos de distracción de sus rivales para acercarse al premio.

Penta consiguió su clasificación tras imponerse a Dominik Mysterio y Dragon Lee en una lucha clasificatoria. Ahora, el representante mexicano intentará convertir esa oportunidad en una victoria que le permita aspirar a un campeonato mundial cuando considere que ha llegado el momento adecuado.

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CM Punk también destaca entre los participantes por su experiencia en este tipo de combates. Sin embargo, tendrá enfrente a una generación de rivales que buscará aprovechar el escenario para conseguir una de las oportunidades más importantes de sus carreras.

Stephanie Vaquer defenderá el Campeonato Mundial Femenino

(Cortesía WWE)

La chilena Stephanie Vaquer tendrá uno de los retos más complicados de la noche al exponer el Campeonato Mundial Femenino frente a Becky Lynch y Liv Morgan en una triple amenaza.

Vaquer recuperó el cinturón el 12 de septiembre durante una función de WWE celebrada en Chile, su país natal. En aquel encuentro, Becky Lynch participó como réferi especial, antes de que las tensiones entre las tres luchadoras llevaran a la confirmación de una nueva disputa por el título.

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Para la campeona, el desafío consistirá en imponerse a dos rivales al mismo tiempo, pues en una triple amenaza no necesita recibir la cuenta de tres de ambas contrincantes para perder el cinturón. Lynch y Morgan, por su parte, buscarán aprovechar cualquier oportunidad para salir de Nueva Orleans con el campeonato.

Roman Reigns y LA Knight disputarán el título mundial

(Cortesía WWE)

Otro de los enfrentamientos destacados será la defensa del Campeonato Mundial de Peso Pesado de Roman Reigns ante LA Knight.

El duelo llega después de que Reigns conservara el campeonato frente a Penta en Ciudad de México. Posteriormente, LA Knight confrontó al monarca y dejó clara su intención de buscar el título, lo que abrió el camino para el enfrentamiento de este sábado.

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(Cortesía WWE)

La cartelera se completará con el combate femenino de Money in the Bank, en el que competirán Roxanne Perez, Sol Ruca, Lash Legend, Lola Vice, Jacy Jayne y Tiffany Stratton, además del enfrentamiento individual entre Oba Femi y Bronson Reed.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver WWE Money in the Bank 2026?

(Cortesía WWE)

Los aficionados en México podrán seguir la función en vivo a través de Netflix. Estos son los datos principales para no perderse la acción:

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

Sede: Smoothie King Center, Nueva Orleans, Estados Unidos.

Horario en México: 16:00 horas, tiempo del centro.

Transmisión en México: Netflix.

Con Penta en busca del maletín y Stephanie Vaquer defendiendo su campeonato, Money in the Bank promete una jornada clave para los seguidores de la lucha libre. Los resultados podrían definir nuevas rivalidades y abrir el camino a futuras oportunidades titulares dentro de WWE.

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