Secretaría de Mujeres presenta campaña enfocada en hombres

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En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el cual se conmemora cada 25 de noviembre (25N), el gobierno de México presentó la campaña “Hombres por la Transformación”, que tiene el objetivo de combatir las altas cifras de violencia en México.

Durante la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo de este 25 de noviembre, la secretaria de Mujeres, Laura Itzel Castillo, encabezó la firma de compromisos de esta campaña que, en esta ocasión, fue protagonizada por alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Iztapalapa.

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