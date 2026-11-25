En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el cual se conmemora cada 25 de noviembre (25N), el gobierno de México presentó la campaña “Hombres por la Transformación”, que tiene el objetivo de combatir las altas cifras de violencia en México.
Durante la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo de este 25 de noviembre, la secretaria de Mujeres, Laura Itzel Castillo, encabezó la firma de compromisos de esta campaña que, en esta ocasión, fue protagonizada por alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Iztapalapa.
PUBLICIDAD
En desarrollo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Operativo ‘Get Your Kicks’ en Oklahoma destapa red de tráfico de armas vinculada al Cártel de Juárez: hay 23 detenidos, entre ellos un mexicano
Una operación de 41 días en el norte de EEUU dejó 122 armas incautadas, más de 57 kilos de metanfetamina asegurados y una acusación federal por proporcionar apoyo material a la organización criminal mexicana
Asesinan a niña de 13 años en Coatepec, Veracruz: padre quedó gravemente herido en presunto asalto a finca
Hombres armados ingresaron al rancho y dispararon contra el cuidador en el rostro y a su hija, quien lo acompañaba en el inmueble
Erick Sánchez minimiza la mala racha del América y lanza advertencia a Rayados rumbo a la Liguilla
El mediocampista recordó que la Fiesta Grande se juega con una intensidad diferente y confía en que las Águilas responderán ante uno de sus rivales más exigente
Los Askis darán “Las Mañanitas a la Virgen” con presentación en la Basílica de Guadalupe
Los Askis Internacional se sumarán a una de las celebraciones religiosas más seguidas de México, con una participación que unirá música, tradición y devoción guadalupana en diciembre
Noche de terror en Concordia: reportan dos muertos tras enfrentamiento armado
Las detonaciones de armas largas se escucharon en distintos puntos de la cabecera municipal; habitantes optaron por permanecer dentro de sus domicilios
MÁS NOTICIAS