Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina del 24 de noviembre de 2026 (Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó su conferencia mañanera de hoy a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presentando los avances en la protección y atención de este sector de la población, así como diversas estrategias, entre éstas una campaña dirigida a hombres.

Acompañada de todas las integrantes de su gabinete federal y de la representante en México de ONU Mujeres, Eleonora Betancur González, la mandataria anunció que en lso próximos días presentará diversas iniciativas para erradicar la violencia contra las mujeres.

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Adelantó que mañana presentará una reforma a la Ley Nacional de Justicia Familiar, sin dar mayores detalles.

“Vamos a presentar una iniciativa relacionada con la justicia familiar para la protección de las mujeres y así en los siguientes días. La semana que entra también vamos a presentar algunas otras iniciativas relacionadas con la protección de las mujeres en contra de la violencia”, dijo en Palacio Nacional.

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