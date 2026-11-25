Foto: Profepa

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Más de 70 animales fueron rescatados cuando eran transportados de manera ilegal a bordo de un autobús de paquetería en el estado de Chihuahua. Se trataba de tortugas y un camaleón que ocultaron en jarrones de barro y calcetines para evitar que fueran detectados durante tres hechos distintos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que los animales -entre los que se encontraban cinco tortugas casquito de Vallarta en peligro de extinción- fueron ubicados durante una inspección de vehículos en el Puesto de Revisión Carretero ubicado sobre la Carretera Federal 45, que conecta Ciudad Juárez con Chihuahua.

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Al revisar la unidad, se localizó una caja que contenía vasijas de barro con calcetines dentro en los que transportaban 51 tortugas. Al día siguiente, en el mismo punto de revisión, las autoridades detectaron otra caja con 19 tortugas, también envueltas en calcetines dentro de vasijas.

Ejemplar rescatado del envío ilegal. Foto: Profepa

Finalmente, el pasado 13 de noviembre, en el mismo sitio, se decomisó un ejemplar de camaleón de velo (Chamaeleo calyptratus) que viajaba en una bolsa etiquetada como material plástico.

Como resultado de los decomisos, las autoridades identificaron que se trataba de:

5 ejemplares de tortugas casquito de Vallarta (Kinosternon vogti)

21 tortugas casquito cora (Kinosternon cora)

15 casquito escorpión (Kinisternin Scorpioides)

18 tortugas jalisciense de pecho quebrado (Kinosternon chimalhuaca)

9 de pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum)

2 casquito cora que ya estaban muertas

La Profepa informó que las especies casquito Vallarta y casquito cora están catalogadas en peligro de extinción, mientras que la escorpión y pecho quebrado mexicana son especies sujetas a protección especial. Todas se encuentran listadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

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Así eran trasladados los animales por paquetería. Foto: Profepa

Por su parte, el camaleón era uno de la especie velo (Chamaeleo Calyptratus) que también está listado en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en el Apéndice II.

Finalmente, la Profepa detalló que interpondrá las denuncias penales correspondientes por el traslado ilegal de las 70 tortugas y un camaleón en Chihuahua.

“La Procuraduría gestionará el destino final adecuado de los ejemplares asegurados y procederá a interponer las denuncias penales correspondientes”, informó en un comunicado.

Camaleón rescatado en el envío. Foto: Profepa

En septiembre, la misma carretera fue escenario de otro aseguramiento de fauna silvestre

No es la primera vez que la Carretera Federal 45 registra un operativo de este tipo. En septiembre de 2026, la Profepa decomisó 95 ejemplares de fauna silvestre en un autobús de pasajeros que circulaba por esa misma vía. La intervención se desencadenó por una llamada al 911 que alertó a la Guardia Nacional (GN), la cual interceptó la unidad en un puesto de revisión cercano a Samalayuca, en el desierto chihuahuense.

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Al revisar el vehículo, los elementos encontraron 75 tarántulas de patas rojas (Brachypelma emilia) guardadas en bolsas dentro de cajas de plástico, y 20 tortugas pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum) en contenedores tipo rejilla. Varios ejemplares presentaban malas condiciones de salud al momento del hallazgo.

Profepa aseguró 75 tarántulas de patas rojas y ejemplares de tortugas transportados en contenedores y bolsas de plástico sobre la Carretera Federal 45, en el estado de Chihuahua. (Crédito: Profepa)

Ambas especies son endémicas de México. La tarántula está catalogada como especie amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, y la tortuga como sujeta a protección especial. Las dos figuran en el Apéndice II de la CITES. Dos personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal.

La Profepa informó que determinaría el destino final de los ejemplares asegurados, además de interponer las denuncias penales correspondientes.