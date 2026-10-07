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Germán Berterame pide paciencia con el proceso de Rafa Márquez tras segunda derrota de México

El atacante del Inter Miami reconoció el complicado momento del Tricolor después de caer nuevamente, ahora ante Chile, y pidió mantener la confianza en el proyecto

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico's German Berterame arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Germán Berterame regresó a la convocatoria de la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La Selección Mexicana atraviesa uno de los primeros momentos de presión en la nueva etapa encabezada por Rafael Márquez. El conjunto nacional volvió a quedarse con las manos vacías y sumó su segunda derrota consecutiva bajo las órdenes del histórico exdefensor, luego de perder 2-0 frente a Chile en un partido amistoso que volvió a dejar dudas sobre el funcionamiento ofensivo del equipo.

Más allá del resultado, uno de los principales cuestionamientos alrededor del Tricolor estuvo relacionado con su poca capacidad para generar peligro frente al arco rival. México tuvo dificultades para construir jugadas claras y encontrar espacios en el último tercio del terreno de juego, una situación que comienza a convertirse en uno de los principales temas a resolver durante este nuevo ciclo.

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Tras el encuentro, Germán Berterame fue uno de los futbolistas que habló sobre el momento que atraviesa el combinado nacional. El delantero del Inter Miami reconoció que los resultados obtenidos recientemente no son los que esperaban, aunque pidió tomar en cuenta que el equipo se encuentra en una etapa de construcción.

Jugadores de fútbol disputan un balón cerca del arco en un campo de juego, con un marcador en pantalla que indica México 0, Chile 0
Chile resolvió el partido en dos contragolpes. (YouTube: TV Azteca)
“Obviamente no son los resultados que queríamos tener, pero es un proceso, seguimos trabajando en lo que va a pedir el cuerpo técnico. Ahora queda destacar en los clubes, para que cuando volvamos dar lo mejor y seguir trabajando.”

Berterame explica la dificultad para trabajar con el Tricolor

Uno de los aspectos que el atacante puso sobre la mesa fue el reducido tiempo que los jugadores tienen para trabajar juntos durante las concentraciones de Fecha FIFA. A diferencia de los clubes, donde los futbolistas pueden entrenar diariamente con sus compañeros, la Selección Mexicana solamente dispone de algunos días para preparar los partidos.

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Para Berterame, esta situación representa uno de los principales desafíos que debe afrontar el cuerpo técnico de Rafael Márquez, particularmente en una etapa en la que se busca establecer una nueva idea futbolística.

Obed Vargas (i), de México, controla el balón este martes en un partido amistoso ante Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum. EFE/ Ómar Alonso
Obed Vargas (i), de México, controla el balón este martes en un partido amistoso ante Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum. EFE/ Ómar Alonso
“Yo creo que es poco tiempo de trabajo el que tenemos cuando venimos para acá. El cuerpo técnico siempre trata de que durante los entrenamientos que tenemos podamos mostrar las herramientas que tenemos. En la cancha puede salir o no.”

La declaración del atacante refleja parte de las dificultades que enfrenta el nuevo proyecto. La llegada de Márquez supone el comienzo de una etapa distinta para el combinado nacional, por lo que los futbolistas deberán adaptarse progresivamente a las exigencias y conceptos que pretende implementar el cuerpo técnico.

El problema, sin embargo, no solamente pasa por la generación de oportunidades. Ante Chile, México tampoco consiguió encontrar la contundencia necesaria para cambiar el rumbo del encuentro, mientras que el cuadro sudamericano aprovechó sus oportunidades para quedarse con la victoria.

El llamado de Berterame a confiar en el proceso

El Tri no logra romper la igualada en Los Ángeles ante los chilenos. (X/ Selección Nacional)
El Tri no logra romper la igualada en Los Ángeles ante los chilenos. (X/ Selección Nacional)

Pese a las dos derrotas consecutivas, Berterame consideró que el grupo debe mantener la concentración y aprovechar el trabajo que realiza cada jugador con su respectivo club. La idea, explicó, es regresar a las convocatorias con un mejor nivel individual para continuar con la construcción del proyecto.

El atacante también tuvo palabras para los aficionados que acompañaron al equipo durante esta Fecha FIFA. Aunque los resultados estuvieron lejos de cumplir con las expectativas, reconoció el respaldo recibido en los estadios.

La derrota frente a Chile representa un nuevo llamado de atención para la Selección Mexicana, particularmente por las dificultades mostradas en ataque. Sin embargo, dentro del vestidor existe la postura de que el proyecto encabezado por Rafael Márquez requiere tiempo para mostrar resultados.

Ahora, los futbolistas deberán regresar a sus clubes y trabajar para elevar su nivel antes de una nueva convocatoria. Para Berterame, la paciencia será un elemento fundamental mientras el Tricolor intenta encontrar una identidad y recuperar la confianza de cara a los próximos compromisos.

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